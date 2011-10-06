Canlı Yayın: HTC'nin yeni telefonu Sensation XL'in lansman partisi





HTC teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil akıllı telefonu Senstion XL'i, Londra'da düzenlediği özel bir etkinlikle lanse ediyor. 4.7-inç büyüklüğünde Super LCD WVGA ekrana, 1.5GHz hızında tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisine ve 768MB bellek kapasitesine sahip olan Sensation XL, 9.9mm kalınlığında metal kasa ile geliyor.

28mm geniş açılı F/2.2 lensin kullanıldığı 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefonun en büyük özelliklerinden biri, Beats Audio ses teknolojisini kullanması ve bunu destekleyici donanım olarak yine Beats Audio tarafından geliştirilen özel bir kulaklık ile geliyor olması. Telefonunu daha çok çoklu ortam ve müzik uygulamaları için kullanan teknoloji tutkunlarının hedef alındığı Sensation XL, 720p video kaydı yapabiliyor ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor ayrıca 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.

HTC Sensation XL'in şu dakikalarda başlayan Londra'daki özel lansman partisinde HTC ve Beats Audio'nun üst düzey yöneticilerine ek olarak Black Eyed Peas Grubu ile tanıdığımız ünlü müzisyen Will.i.am ve Martin Solveig gibi ünlü DJ'ler de yerlerini almış durumda. Teknoloji dolu müzik şölenini aşağıda yer alan oynatıcı ile canlı olarak izleyebilirsiniz.

Güncelleme: HTC'den partiyle ilgili yeni program geldi;

21.45 – Parti başlangıcı 21.45 – 22.05 – Beardyman 22.05 – 22.10 Peter Chou'nun sunumu ve Runnymede video 22.10 – 22.50 Zedd 22.50 – 23.35 Solveig 23.35 – 00.20 – Fedde Le Grand 00.20 – 01.20 – Konuk performans 01.20 – 02.30 – Nero 02.30 – 4.00 – Dirty South