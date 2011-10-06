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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canlı Yayın: HTC'nin yeni telefonu Sensation XL'in lansman partisi

7 yıl
14,2b
1
86
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil akıllı telefonu Senstion XL'i, Londra'da düzenlediği özel bir etkinlikle lanse ediyor. 4.7-inç büyüklüğünde Super LCD WVGA ekrana, 1.5GHz hızında tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisine ve 768MB bellek kapasitesine sahip olan Sensation XL, 9.9mm kalınlığında metal kasa ile geliyor.
28mm geniş açılı  F/2.2 lensin kullanıldığı 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefonun en büyük özelliklerinden biri, Beats Audio ses teknolojisini kullanması ve bunu destekleyici donanım olarak yine Beats Audio tarafından geliştirilen özel bir kulaklık ile geliyor olması. Telefonunu daha çok çoklu ortam ve müzik uygulamaları için kullanan teknoloji tutkunlarının hedef alındığı Sensation XL, 720p video kaydı yapabiliyor ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor ayrıca 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.
HTC Sensation XL'in şu dakikalarda  başlayan Londra'daki özel lansman partisinde HTC ve Beats Audio'nun üst düzey yöneticilerine ek olarak Black Eyed Peas Grubu ile tanıdığımız ünlü müzisyen Will.i.am ve Martin Solveig gibi ünlü DJ'ler de yerlerini almış durumda. Teknoloji dolu müzik şölenini aşağıda yer alan oynatıcı ile canlı olarak izleyebilirsiniz.
Güncelleme: HTC'den partiyle ilgili yeni program geldi;

21.45 – Parti başlangıcı

21.45 – 22.05 – Beardyman

22.05 – 22.10 Peter Chou'nun sunumu ve Runnymede video

22.10 – 22.50 Zedd

22.50 – 23.35 Solveig

23.35 – 00.20 – Fedde Le Grand

00.20 – 01.20 – Konuk performans

01.20 – 02.30 – Nero

02.30 – 4.00 – Dirty South
4.00 – Parti bitişi 

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kese kağıdı 7 yıl en beğenilen
768 mb bellek
1 Yanıt Yanıtla +9
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Mr. Jingles 7 yıl
Bu HTC artık Nokia'yı da geçti. Söylüyorum aynı donanım üzerine farklı farklı kasalar koyup ismini değiştirip satıyor. Bu cihazın Desire HD, Incredible S ve Desire S'ten ne farkı var? CPU aynı, GPU aynı, RAM aynı, çözünürlük aynı. Yuh yani ya üzerine biraz makyaj yapıp aynı cihazı başka bir cihazmış gibi satıyor. Üstelik 4.7 inç gibi devasa bir ekrana 800 x 480 piksel koyması facia. PPI değeri 200 bile değil.
Bu HTC artık Nokia'yı da geçti. Söylüyorum aynı donanım üzerine farklı farklı kasalar koyup ismini değiştirip satıyor. Bu cihazın Desire HD, Incredible S ve De...
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sahoron 7 yıl
jibe
HTC nin bu huyunu seviyorum Android in hala doğru düzgün çift çekirdek desteklemediğini bilmezden gelmeyip ve milleti enayi yerine koymadan tam olarak gerekli donanımı cihazlarına koymasından dolayı HTC kutluyorum... Android cihazlar arasında 1 Numarasın...

Nasıl yani az donanım koydugu için daha mı başarılı oluyor. O zaman Samusng ile hele hele Apple yanlış yoldalar. Sen böyle dedin bi uyarıyım da onları akılları başlarına gelsin.
Gerekli donanım derken? Ben daha ilke defa 16gb dahili hafızayı bu telefonda görüyorum öncesinde yoktu. Ama Nokia-Samsung-Aplle her zaman hafızayı yüksek tutmuşlardır. Apple ile samsung her zaman kaliteli ekran pil ve işlemci kullanmışlardır ama neredeyse htc ile aynı fiyatlara sahipler. Bu durumda 1 numaramı oluyor Htc?
jibeHTC nin bu huyunu seviyorum Android in hala doğru düzgün çift çekirdek desteklemediğini bilmezden gelmeyip ve milleti enayi yerine koymadan...
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hamzavav 7 yıl
HTC SENSATİON XL
hazars a katılıyorum
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profurio 7 yıl
4.7 inch ne demek ya, yakında tablet-pda farkı kapanacak herhalde. mobil özelliğini gittikçe yitiriyoruz. hangi cebe sığar ki bu.
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Micheal Owen 7 yıl
24 şehit oldu internete girmememiz lazım o zaman?. Boş boş yorumlar yapmayın.
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deneme123deneme 7 yıl
bu telefonu ilk gördüğümde aklıma hemşireler geldi (kırmızı ve beyaz)
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simaros 7 yıl
telefon cok $İk olmus be abi
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DH Misafiri 7 yıl
gsmarena da bir ön incelemede okumuştum, ses için ayrı bir işlemcisi yokmuş bu cihazın yalnızca kulaklığı daha kaliteymiş.. bana kalırsa "fos" denebilir, antiapple cılar kızacak ama bana öyle geliyor ki htc, samsung vs vs.. hiçbiri halen 3.5mm kulaklık çıkışından gelen sesin kalitesi konusunda apple'ın tırnağı değiller, en azından şuanda satışta olan ürünlerinin teknik incelemeleri bu şekilde..
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sertacarslan 7 yıl
Tek çekirdek işlemci, 768 ram, 480*800 ekran, 4,7"...
Bu nedir ya :(
Müzik odaklı bir telefon desek, kasa çok büyük.
Üst sınıf bir telefon desek, donanım çok zayıf.
Fiyatı da ucuz olmazsa akla ziyan bir model daha :(
Ayrıca donanım yeter, android çift çekirdek desteklemiyor vs. vs. diyen arkadaşlar, siz telefonu üç aylığına mı alıyorsunuz? Bir sene sonra gelecek android ya da win8 işletim sistemleriyle kullanmayacak mısınız?
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northernlights 7 yıl
Partiyi kaçırdık mı?
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ColDasHeLL 7 yıl
leon_21
Pluton* Steve oldu adamlar kutlama yapiyor :(
sen hangi ülkede yaşyorsun steve de kim oluyor adam sizin gibiler sayesinde krallara gibi yaşayp giti
üzeleceksen afrikada aclıktan ölümü bekleyen binlerce çocuğa üzül

gel gel sukuya gelll eline saglık kardeşşş
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Rajeesh 7 yıl
bu beats audio reklamı yapıldığı kadar iyi mi? var mı kullanan deneyen. beats audio nedir ne değildir, ayrıntılı bir açıklama yapabilcek var mı
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Guest-F8946C419 7 yıl
Vadinin üstüne bu parti pek gitmiyor ya
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SAFİMARANGA 7 yıl
Dj ye bak ya iyi iş çıkırıyo :D gece gece kopuyorum :D çırak aç basıı
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veleciraptor 7 yıl
Beats Audio kullanan HP Envy dizüstü incelemelerini okumuştum ama yorumlar Dolby ya da THX gibi geliştirmelerinin yanında çok sönük kaldığı idi. Gerçi hepsi Cowon'un kullandığı BBE karşısında çocuk oyuncağı gibi kalıyor ama BBE kullanan bir telefon görmek de müzik dinlemeyi seven benim gibiler için nasip olmayacak galiba.
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