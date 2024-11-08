En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: iPhone 15 zirvede

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Counterpoint'in yayınladığı verilere göre iPhone 15, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon modeli oldu. iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro ise ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Bu çeyrek, Pro modellerinin iPhone satışlarının yarısını oluşturduğu ilk üçüncü çeyrek olması açısından dikkat çekici.

Apple ve Samsung listenin hakimi

Sıralamanın alt sıralarına baktığımızda Samsung'un hakimiyetini görüyoruz. Samsung, giriş seviyesi ve orta seviye modelleriyle listeye birçok telefon sokmayı başardı. Apple haricinde üst seviye tek model ise Galaxy S24 oldu. 2018 yılından bu yana ilk defa üçüncü çeyrekte bir Galaxy S modeli ilk 10'da yer almayı başardı. Geçtiğimiz çeyrekte listede yer alan Galaxy S24 Ultra ise bu çeyrekte listeye giremedi.

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Toplamda ilk 10 model, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki tüm akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturdu. Apple listeye dört telefon sokmayı başarırken, Samsung beş, Xiaomi ise bir modelle listede yer aldı. Sıralamanın geçen yıldan bu yana çok değişmediğini görüyoruz. Bu da, tüketici tercihlerinin oldukça istikrarlı olduğunu bizlere gösteriyor.

Bir diğer dikkat çekici şey ise iPhone Pro modellerinin satışlarının artmış olması. Apple'ın düz iPhone modellerinde yaptığı kısıntılar, müşterileri Pro modellere yönlendirmiş görünüyor. Samsung'un Galaxy S24'ü ise üretken yapay zeka özellikleri sayesinde başarılı satış rakamlarına ulaşmış görünüyor. Galaxy A serisi de, uygun fiyatları ve uzun yazılım desteğiyle popüleritesini korumayı başarıyor.

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