En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: iPhone 15 zirvede

Apple ve Samsung listenin hakimi
Sıralamanın alt sıralarına baktığımızda Samsung'un hakimiyetini görüyoruz. Samsung, giriş seviyesi ve orta seviye modelleriyle listeye birçok telefon sokmayı başardı. Apple haricinde üst seviye tek model ise Galaxy S24 oldu. 2018 yılından bu yana ilk defa üçüncü çeyrekte bir Galaxy S modeli ilk 10'da yer almayı başardı. Geçtiğimiz çeyrekte listede yer alan Galaxy S24 Ultra ise bu çeyrekte listeye giremedi.
Toplamda ilk 10 model, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki tüm akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturdu. Apple listeye dört telefon sokmayı başarırken, Samsung beş, Xiaomi ise bir modelle listede yer aldı. Sıralamanın geçen yıldan bu yana çok değişmediğini görüyoruz. Bu da, tüketici tercihlerinin oldukça istikrarlı olduğunu bizlere gösteriyor.
Bir diğer dikkat çekici şey ise iPhone Pro modellerinin satışlarının artmış olması. Apple'ın düz iPhone modellerinde yaptığı kısıntılar, müşterileri Pro modellere yönlendirmiş görünüyor. Samsung'un Galaxy S24'ü ise üretken yapay zeka özellikleri sayesinde başarılı satış rakamlarına ulaşmış görünüyor. Galaxy A serisi de, uygun fiyatları ve uzun yazılım desteğiyle popüleritesini korumayı başarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über