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    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: iPhone 15 zirvede

    Counterpoint'in yayınladığı verilere göre, iPhone 15 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Listede Apple ve Samsung modellerinin hakimiyeti sürüyor.
    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Counterpoint'in yayınladığı verilere göre iPhone 15, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon modeli oldu. iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro ise ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Bu çeyrek, Pro modellerinin iPhone satışlarının yarısını oluşturduğu ilk üçüncü çeyrek olması açısından dikkat çekici.

    Apple ve Samsung listenin hakimi

    Sıralamanın alt sıralarına baktığımızda Samsung'un hakimiyetini görüyoruz. Samsung, giriş seviyesi ve orta seviye modelleriyle listeye birçok telefon sokmayı başardı. Apple haricinde üst seviye tek model ise Galaxy S24 oldu. 2018 yılından bu yana ilk defa üçüncü çeyrekte bir Galaxy S modeli ilk 10'da yer almayı başardı. Geçtiğimiz çeyrekte listede yer alan Galaxy S24 Ultra ise bu çeyrekte listeye giremedi.

    Toplamda ilk 10 model, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki tüm akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturdu. Apple listeye dört telefon sokmayı başarırken, Samsung beş, Xiaomi ise bir modelle listede yer aldı. Sıralamanın geçen yıldan bu yana çok değişmediğini görüyoruz. Bu da, tüketici tercihlerinin oldukça istikrarlı olduğunu bizlere gösteriyor.

    Bir diğer dikkat çekici şey ise iPhone Pro modellerinin satışlarının artmış olması. Apple'ın düz iPhone modellerinde yaptığı kısıntılar, müşterileri Pro modellere yönlendirmiş görünüyor. Samsung'un Galaxy S24'ü ise üretken yapay zeka özellikleri sayesinde başarılı satış rakamlarına ulaşmış görünüyor. Galaxy A serisi de, uygun fiyatları ve uzun yazılım desteğiyle popüleritesini korumayı başarıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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