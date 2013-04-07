Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi 23 Nisan tarihinde duyurulabilir

Daha önce düzenlenen 22 Mart etkinliğinde duyurulması beklenen ancak 700D ve 100D DSLR fotoğraf makineleri yanında göremediğimiz 70D modeli hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Canon Rumors internet sitesinin tanıdığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre Canon, 23 Nisan tarihinde yeni bir basın etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında hangi modellerin duyurulacağı tam olarak kesin olmasa da, herkes bu etkinlik kapsamında firmanın hali hazırda piyasada olan 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelecek olan 70D'nin duyurulmasına büyük şans veriyor. 22 Mart etkinliğinde karşımıza çıkmayan makinenin, daha önce de Nisan/Mayıs ayı gibi ortaya çıkması bekleniyordu.

Canon 70D üzerinde şimdilik sadece daha önce piyasaya çıkan 100D modelinde de kullanılan 18MP APS-C CMOS sensörün yer alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Canon'un gene uzun zamandır beklenen 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modelinin, etkinlik kapsamında karşımıza çıkmayacağı belirtiliyor.

Not: Fotoğraf temsilidir.

http://www.canonrumors.com/2013/04/canon-announcement-april-23-2013-cr2/