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Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi 23 Nisan tarihinde duyurulabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi 23 Nisan tarihinde duyurulabilir
Daha önce düzenlenen 22 Mart etkinliğinde duyurulması beklenen ancak 700D ve 100D DSLR fotoğraf makineleri yanında göremediğimiz 70D modeli hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.
Canon Rumors internet sitesinin tanıdığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre Canon, 23 Nisan tarihinde yeni bir basın etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında hangi modellerin duyurulacağı tam olarak kesin olmasa da, herkes bu etkinlik kapsamında firmanın hali hazırda piyasada olan 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelecek olan 70D'nin duyurulmasına büyük şans veriyor. 22 Mart etkinliğinde karşımıza çıkmayan makinenin, daha önce de Nisan/Mayıs ayı gibi ortaya çıkması bekleniyordu.
Canon 70D üzerinde şimdilik sadece daha önce piyasaya çıkan 100D modelinde de kullanılan 18MP APS-C CMOS sensörün yer alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Canon'un gene uzun zamandır beklenen 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modelinin, etkinlik kapsamında karşımıza çıkmayacağı belirtiliyor.
Not: Fotoğraf temsilidir. 

http://www.canonrumors.com/2013/04/canon-announcement-april-23-2013-cr2/ Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl
Bu fotograf makinesinin tipi ne boyle playdoh'a dslr sekli vermis gibi
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theyapici 6 yıl
evet bayram gibi keşke photo digital de duyurulsaydı ama olmuyor maalesef
görsel 70d değil ama kesinlikle.
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gokayaktan 6 yıl
Akilli telefon gibi oldu bunlar da sonunda. 5d mark 3 alamayanlar icin 6d cikardilar onu anladim ama 70d,100d ve 700d oldukca sacma olmus bence
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