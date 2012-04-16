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Canon, EOS 5D Mark 3 modelindeki ışık sızması hatasını kabul etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,4b
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34
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Canon'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu EOS 5D Mark 2'nin devam modeli olan teknik özellikleriyle profesyonel fotoğrafçıları ve fotoğrafçılığa ilgisi olan herkesi etkileyen DSLR fotoğraf makinesi EOS 5D Mark 3'ün çok ciddi bir hatası ortaya çıktı.
Gövdenin üstünde yer alan dijital LCD panelden ışık sızması olarak adlandırılan bu sorun Canon tarafından da kabul edildi. Canon'un resmi sitesinde de belirtilen bu hatayı kısaca açıklayalım.
Karanlık ortamlarda üst kısımda bulunan LCD panel aydınlatıldığı zaman makinanın içine sızan ışık nedeniyle metering system yani ışık ölçümünde ciddi yanılmalara sebep oluyor. Bu hatada fotoğraf çekimlerinde özellikle enstantene hızının otomatik olarak ayarlandığı çekim modlarında büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor.
Canon'un bu sorunla ilgili çalışmalara başladığı ve kısa süre içinde çözüm üreteceği belirtiliyor.



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the_hornet 7 yıl en beğenilen
n55s-s1194v
mertguz Nasıl bir çözüm bulacaklar acaba.Yazılımsal mı yoksa makinenin içine konacak ek bir aparatla mı?
ışık kaçırması nasıl bir yazılımla düzeltilebilir ki

Yazılımla denklanşöre yarım basıldığında üst lcd deki ışık kapatılır böylece metering yaparken içeri kaçacak ışık engellenmiş olur.
n55s-s1194vmertguz Nasıl bir çözüm bulacaklar acaba.Yazılımsal mı yoksa makinenin içine konacak ek bir aparatla mı?ışık kaçı...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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m.t.y. 7 yıl
makinayı sol elle tutup çekince sorun olmuyormuş. iki elle tutunca hat kaybediyor cihaz. O şekilde tutmayın diye bir öneri gelmiş.
iphone 4 te miydi bu çözüm. pardon arkadaşlar :p
makinayı sol elle tutup çekince sorun olmuyormuş. iki elle tutunca hat kaybediyor cihaz. O şekilde tutmayın diye bir öneri gelmiş.iphone 4 te miydi bu çözü...
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sserdar93 5 yıl
Vay be son durum ne acaba bilen var mi?
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DH Misafiri 5 yıl
canon 600d video izlerken birden makinanın sesi kesildi neden kaynaklanıyor olabilir?
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DH Misafiri 6 yıl
sanırsam güneş işiginda da sorun yaşior aynı yerden ışık alior .)
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sotoxs 7 yıl
II nin neredeyse 2katı pahalı. geri çağırırlar artık öyle yapıyorlar
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jovanovic 7 yıl sotoxs
sotoxs

II nin neredeyse 2katı pahalı. geri çağırırlar artık öyle yapıyorlar

Kaç ay olmuş, düzeltilmedi mi?
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DH Misafiri 7 yıl
bu tarz bir hata nikon d800 de çıktı... D800 dede kilitlenme sorunu var nikon kabul etti nikoncu arkadaşlar!!!!
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TeKNoYDN 7 yıl
ilk çıkan makinaları hemen almak biraz aptallık gibi gelr bana zaten
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easymen 7 yıl
bunlar test etmeden satıyorlar makınayı
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real_kuru 7 yıl
icg
yazıklar olsun canon, hayallerimi yıktın.

Bir fotoğraf makinasına 30.000 TL vermeyi mi hayal ediyordun ?
Millet nasıl hayaller kuruyor arkadaş,
Neyin kafası bu? :))))
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ec38 7 yıl
canon için bu büyük bir eksi puan oldu.. sattıklarını toplasa bari !
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NebiForever 7 yıl
Canon durumun farkında olduklarını ve incelediklerini açıkladı.

Bulunduğu bölgede resmi dağıtım kanallarından satın alan kullanıcılar için herhangi bi tehlike yok, onlar zaten geri çağrılıp en kısa sürede sorunları giderilecektir fakat asıl sorun spot diye tabir edilen garantisiz şekilde satın alanların madur durumda olması.

Aslında durumu çokta dramatize etmek ne kadar doğru onu bilemiyorum, yani sorunun meydana geldiği durumlardaki kullanım muhtemelen cihazı satın alanların içinde çok ufak bir yüzdeye sahiptir(gece çekimlerinde lcd ışığı açık kullanım yada direkt yoğun ışık altında kullanım) fakat 3500$ lık bir üründe kimse kendisni etkilemese dahi böyle bir sorunla yaşamak istemez :) Ben şahsen istemezdim
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NebiForever 7 yıl
the_hornet

Yazılımla denklanşöre yarım basıldığında üst lcd deki ışık kapatılır böylece metering yaparken içeri kaçacak ışık engellenmiş olur.



Sorun sadece lcd nin kendi ışığından kaynaklansaydı, zaten Canon şimdiye kadar acil bi firmware update i çıkarıp olay hiç büyümeden bu şekilde çözmüş olabilirdi belki.

Fakat lcd, ışığı açık olmasa dahi güneş ışığı gibi yoğun ışığa maruz kaldığı zaman içeriye ışık sızdırır durumda. Ve bunu yazılımla çözme gibi bir şansları yok.


weddingstaff.ro/...
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Yazılımcı Online 7 yıl NebiForever
NebiForever

the_hornet

Yazılımla denklanşöre yarım basıldığında üst lcd deki ışık kapatılır böylece metering yaparken içeri kaçacak ışık engellenmiş olur.



Sorun sadece lcd nin kendi ışığından kaynaklansaydı, zaten Canon şimdiye kadar acil bi firmware update i çıkarıp olay hiç büyümeden bu şekilde çözmüş olabilirdi belki.

Fakat lcd, ışığı açık olmasa dahi güneş ışığı gibi yoğun ışığa maruz kaldığı zaman içeriye ışık sızdırır durumda. Ve bunu yazılımla çözme gibi bir şansları yok.


weddingstaff.ro/...

off baya ciddi bir durum gerçekten. Bundan sonraki üretimde düzeleceği kesin ama satılanlar ne olacak acaba ?
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alito 7 yıl
Canon adına yakışmayan bir hata olmuş, bir an önce bu hatayı düzeltmeliler.
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