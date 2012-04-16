Canon, EOS 5D Mark 3 modelindeki ışık sızması hatasını kabul etti

Canon'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu EOS 5D Mark 2'nin devam modeli olan teknik özellikleriyle profesyonel fotoğrafçıları ve fotoğrafçılığa ilgisi olan herkesi etkileyen DSLR fotoğraf makinesi EOS 5D Mark 3'ün çok ciddi bir hatası ortaya çıktı.

Gövdenin üstünde yer alan dijital LCD panelden ışık sızması olarak adlandırılan bu sorun Canon tarafından da kabul edildi. Canon'un resmi sitesinde de belirtilen bu hatayı kısaca açıklayalım.

Karanlık ortamlarda üst kısımda bulunan LCD panel aydınlatıldığı zaman makinanın içine sızan ışık nedeniyle metering system yani ışık ölçümünde ciddi yanılmalara sebep oluyor. Bu hatada fotoğraf çekimlerinde özellikle enstantene hızının otomatik olarak ayarlandığı çekim modlarında büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Canon'un bu sorunla ilgili çalışmalara başladığı ve kısa süre içinde çözüm üreteceği belirtiliyor.

