Canon, EOS 80D, yeni lens ve diğer aksesuarlarını duyurdu

Kısa bir süre önce yeni Powershot modellerini tanıtan Canon'un sürprizleri bununla sınırlı kalmadı. Şirket ayrıca gelişmiş amatör ve yarı profesyoneller yönelik EOS 80D DSLR modelini de duyurdu.





EOS 80D, selefi EOS 70D modeline göre daha yüksek olan 24.2 megapiksel APS-C CMOS sensör ile geliştirilmiş ve DIGIC 6 görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Makinenin 100-16000 geniş ISO hassasiyet aralığı 25600'e kadar genişletilebiliyor. Bir başka önemli gelişme de önceki modeldeki 19 çapraz tip noktalı AF sisteminin 45 nokta ve tam çözünürlükte 7 kare/sn sürekli çekime yükselmesi. Daha iyi bir video kayıt kalitesie sahip makine maksimum 1080p çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Canon EOS 80D DSLR modelinin güncellenen özellikleri ise şu şekilde:





45 çapraz tip noktalı AF sistemi ve tam çözünürlükte 7 kare/sn sürekli çekim

Yaklaşık %100 kare kapsama özellikli Akıllı Vizör

Yeni geliştirilen 24.2 megapiksel (APS-C) CMOS sensör

Gelişmiş görüntü kalitesi için DIGIC 6 görüntü işlemcisi

Hızlı, net, hassas otomatik odaklamayla etkileyici Full-HD filmler çekmek için geliştirilmiş Dual Pixel CMOS AF

Uyumlu mobil cihazlara kolayca görüntü ve video transferi için dahili Wi-Fi ve NFC özellikleri

Sosyal ağ sitelerinde kolay paylaşım için MP4 formatında 1080 / 60p Full HD video çekimi

Etkileyici bir görüş noktası yakalamak için değişken açılı 3.0 inç Clear View LCD II Dokunmatik ekran

Canon ayrıca Nano USM AF teknolojisi ve güçlü görüntü sabitleyici özelliğine sahip yeni EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensini de tanıttı. Manzara, portre ve film çekimleri için uygun olarak tanımlanan çok yönlü 18-135 mm geniş açılı zoom lensi, nesneleri yakalamak için çok yönlü odak aralığı sunuyor.





Canon EOS 80D Digital SLR kamera ve EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM Lens'in Mart 2016 itibariyle satışa sunulması bekleniyor. EOS 80D sadece gövde olarak 1.199 dolar, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensle birlikte 1.799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Sadece yeni EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensi satın almak isteyen kullanıcıların ise 599.99 doları gözden çıkarması gerekiyor.

Aksesuar kanadında ise Power Zoom Adapter PZ-E1 isimli yeni bir ürün ve bir stereo mikrofon görüyoruz. Power Zoom Adapter adından da anlaşılacağı gibi lens altına takılarak yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya destek sağlıyor. DM-E1 isimli mikrofonun en belirgin özelliği ise çekim moduna bağlı olarak yukarı ve aşağıya doğru 90 ve 120 derece arasında dönebilme yeteneği. Böylece video çekiminde en iyi ses kayıt performansı alınabilmesini sağlıyor.





Canon'un PZ-E1 ve DM-E1 model aksesuarlarını sırasıyla 149.99 ve 249.99 dolar fiyatlarla Haziran 2016'da satışa sunması bekleniyor.

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/newsroom/press-releases