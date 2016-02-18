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Canon, EOS 80D, yeni lens ve diğer aksesuarlarını duyurdu

Canon, yarı profesyonellere yönelik EOS 80D DSLR dijital fotoğraf makinesi, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lens ve video çekimine yönelik yeni aksesuarlarını duyurdu.
3 yıl
4,4b
1
16
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce yeni Powershot modellerini tanıtan Canon'un sürprizleri bununla sınırlı kalmadı. Şirket ayrıca gelişmiş amatör ve yarı profesyoneller yönelik EOS 80D DSLR modelini de duyurdu.

EOS 80D, selefi EOS 70D modeline göre daha yüksek olan 24.2 megapiksel APS-C CMOS sensör ile geliştirilmiş ve DIGIC 6 görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Makinenin 100-16000 geniş ISO hassasiyet aralığı 25600'e kadar genişletilebiliyor. Bir başka önemli gelişme de önceki modeldeki 19 çapraz tip noktalı AF sisteminin 45 nokta ve tam çözünürlükte 7 kare/sn sürekli çekime yükselmesi. Daha iyi bir video kayıt kalitesie sahip makine maksimum 1080p çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Canon EOS 80D DSLR modelinin güncellenen özellikleri ise şu şekilde:

  • 45 çapraz tip noktalı AF sistemi ve tam çözünürlükte 7 kare/sn sürekli çekim
  • Yaklaşık %100 kare kapsama özellikli Akıllı Vizör
  • Yeni geliştirilen 24.2 megapiksel (APS-C) CMOS sensör
  • Gelişmiş görüntü kalitesi için DIGIC 6 görüntü işlemcisi
  • Hızlı, net, hassas otomatik odaklamayla etkileyici Full-HD filmler çekmek için geliştirilmiş Dual Pixel CMOS AF
  • Uyumlu mobil cihazlara kolayca görüntü ve video transferi için dahili Wi-Fi ve NFC özellikleri
  • Sosyal ağ sitelerinde kolay paylaşım için MP4 formatında 1080 / 60p Full HD video çekimi
  • Etkileyici bir görüş noktası yakalamak için değişken açılı 3.0 inç Clear View LCD II Dokunmatik ekran
Canon ayrıca Nano USM AF teknolojisi ve güçlü görüntü sabitleyici özelliğine sahip yeni EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensini de tanıttı. Manzara, portre ve film çekimleri için uygun olarak tanımlanan çok yönlü 18-135 mm geniş açılı zoom lensi, nesneleri yakalamak için çok yönlü odak aralığı sunuyor.

Canon EOS 80D Digital SLR kamera ve EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM Lens'in Mart 2016 itibariyle satışa sunulması bekleniyor. EOS 80D sadece gövde olarak 1.199 dolar, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensle birlikte 1.799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Sadece yeni EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lensi satın almak isteyen kullanıcıların ise 599.99 doları gözden çıkarması gerekiyor.
Aksesuar kanadında ise Power Zoom Adapter PZ-E1 isimli yeni bir ürün ve bir stereo mikrofon görüyoruz. Power Zoom Adapter adından da anlaşılacağı gibi lens altına takılarak yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya destek sağlıyor. DM-E1 isimli mikrofonun en belirgin özelliği ise çekim moduna bağlı olarak yukarı ve aşağıya doğru 90 ve 120 derece arasında dönebilme yeteneği. Böylece video çekiminde en iyi ses kayıt performansı alınabilmesini sağlıyor.

Canon'un PZ-E1 ve DM-E1 model aksesuarlarını sırasıyla 149.99 ve 249.99 dolar fiyatlarla Haziran 2016'da satışa sunması bekleniyor.

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/newsroom/press-releases Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 3 yıl
aynen yaa hala 4K yok hala 550D den kalma 1080p var :\
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mavvrick 3 yıl
70D ile devam
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Guest-F8946C419 3 yıl
80d hadi sık güncellenen model bir şey diyemem ama.. 1 dx mark 2'de dahili WiFi olmaması tam bir rezalet.
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falcon08 3 yıl
70D de netleme sorunlarını bir türlü update çıkartıp düzeltemediler. Üstelik sorun olarak bile algılamadılar! Şimdide 80D yi çıkartmışlar. 70D de 19 Netleme noktası vardı bu yeni 80D de 45 netleme iyi olmuştur umarım. Ayrıca NFC de hızlı transfer için beğendğim özellikler arasında. Zaten %100 Vizör Görüşü ve 24MP olması haricinde bir artı özellikte yok. Pili 70D ile aynı gibi gözüküyor emin değilim bilen var mı? LP-E6 mı?
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Elefue 3 yıl
Nihayet kulaklık ?? çıkışı yapmışlar iyi olmuş. Ama hala çift kart desteği yok.

50D gibi ekranın altındaki düğmeler olabilirdi.



Sony de lensin kendisinde var yakınlaştırma düğmesi.



Kaç nesildir hala 1080P 4K geçtim hiç değilse 1440P standartlaşsa artık.



250 MP APS-H ürettik demekle olmuyor. 760D bile çıkmışken 80D ve 7D serilerinde 1.3 çarpanlı APS-H algılayıcı olmalı.
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ozbey08 3 yıl
pentax k-1 den neden söz etmiyor donanımhaner.
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çekomastik 3 yıl
Af noktası sayısı orta segment gövde için gayet yeterli olmuş. Bunun yanında yeni sensörün kabiliyetlerine de bakmak lazım ama her zamanki gibi dinamik aralık konusunda sony sensörlerden geridedir diye tahmin ediyorum. Video konusunda en azından raw çekim imkanı artık gelmeliydi, ml ile zaten 60d de bile yapılabilen bir olayın artık bu gövdeye gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
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GoldPunch 3 yıl
1080p 60FPS iyi olmuş fakat 4K olsaydı daha iyi olurdu.
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kenya64 3 yıl
Bari 2K koysalardı, editlerken imkan sağlardı en azından,
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aspirin_00 3 yıl
af çok düşük sony bu işi biliyor
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kenya64 3 yıl
4K yine yok,
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