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Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu

5 yıl
2,4b
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33
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu
Sektörün kilit oyuncularından Canon, uzun bir süredir piyasada yer alan EOS M aynasız fotoğraf makinesini güncelleyerek ikinci versiyonunu görücüye çıkarttı.

Beklendiği gibi EOS M2 model ismiyle şimdilik Japonya merkezli olarak lanse edilen aynasız fotoğraf makinesi, yerine geldiği model ile büyük benzerlikler taşıyor. Gövde olarak %8 oranında küçülen ve şimdi 104.9 × 65.2 × 31.6mm boyut ile 238 gram ağırlık değerleriyle gelen EOS M2, teknik olarak ise 18 mega piksel çözünürlükte APS-C sensöre, 2.3 kat daha hızlı netleme imkanı veren Hybrids CMOS AF II teknolojisine (Maalesef Dual Piksel AF teknolojisi mevcut değil), Full HD video kapasitesine, firmanın güçlü DIGIC 5 görüntü işlemcisine, artık standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine ve bu sayede akıllı telefonlarla kontrol desteğine, saniyede 4.6 kare seri çekim hızına ve 12800 (25600 artırılabilir) maksimum ISO aralığına sahip. Canon'un optik olarak üst seviye lensleriyle kullanılabilen EOS M2, üzerinde harici flaş bağlantısı için Hot Shoe yuvası da taşıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Canon EOS M2 aynasız fotoğraf makinesi, gövde olarak 600$ fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyor. Ürünün ülkemiz satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
 
Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu
Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu

http://www.canonwatch.com/canon-eos-m2-officially-announced/ Yorum Yaz
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cancanax 5 yıl
Nasil olsa fifaya bagladi tum teknoloji sirketleri...her yil yenisi...su an cikmis bir seyi aldin aldin...yoksa 3 5 ay para biriktireyim cart curt dersen hop yenisi cikiyor...takintili biriyse cani sikiliyor (takintili olmaya gerek yok herkese olur aslinda) neyse uzar gider...tuketim toplumu...





Bu arada slr kullanani hiz, vs. hic bir seyi tatmin etmez..ben eos m i bulunsun, video falan ceksin hanimin cantasinda dursun cebimde gezsin diye aldim..bu arada stoklar bitsin diye 300 $ a kadar dustu gecen ay usa da...alinmaz mi simdi??hem de 2 lensiyle beraber aldim yeminle...Takar 22mm yi montun cebine korum...telefonla cekecegime bunla yapistiririm...
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CanTnçr 5 yıl

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skylineGTR_34 5 yıl
70D sensoru koymamislar ne anladik guncellemeden. Teknoloji firmalari gidisatin onlar icin hayir olmadigini anlamislar sanirim ki fren yapmaya basladilar. fuji xe2 de de oyle super denilecek bir gelisim olmamisti. Farki gorebilmek icin artik en azindan 2-3 nesil beklemek lazim. Ellerinde teknoloji var ama ekonomik surdurulebilirlik acisindan azar azar veriyorlar.
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CanTnçr 5 yıl
Canon Amerika da resmi duyuru yapmayacağını söyledi
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TempleJoker 5 yıl
Cahilim affedin bir sorum olucak bu MFT sistem mi oluyor?
2 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 5 yıl TempleJoker
TempleJoker

Cahilim affedin bir sorum olucak bu MFT sistem mi oluyor?

Hayır MFT sistem başka bir yapı
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ozturert 5 yıl TempleJoker
TempleJoker

Cahilim affedin bir sorum olucak bu MFT sistem mi oluyor?

Evet. Canon sistemi Nikon sistemi gibi bir sistem. Micro 4/3 = m4/3 olarak da geçiyor.
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minivipers 5 yıl
Bende Eos M aldığımda çok iyi araştırmadan Canon markasına güvenerek almıştım. Autofocus u berbattı.allahtan firmware ile biraz daha hızlandı... media markt tan 2200 e aldım 2 3 hafta sonra fiyatını 1300 tl ye çektiler. şimdiki modelin özelliklerine bakınca da bir tek wi fi yeni duruyor.işlemci vs aynı. ne anladım bu işten...vizör de yok...Şimdiki aklım olsa Sony NEX 7 alırdım...
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tyuıtyuı 5 yıl
vizörü yokken aynasız sınıfında iddialı hale gelemez. ayrıca aynasız özellikle sokak fotoğrafçılığında önemlidie. ben oto fokus kullanmasam da sokak fotoğrafçılığı için mod değiştirebilirim.

oto-fokus u zamanla görürüz ama vizörsüz zor o iş. bu haliyle gerçek anlamda fotoğrafla ilgilenenlerin aynasız ihtiyacını tam karşılamıyor.

belki yanış anladım ama bağlantı olmadan tüm canon lenslerle kullanılabiliyorsa bu önemli bir artı olur.

gene de f/p ürünü kalıp 3. modeli bekletecek herhalde.
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jiddi 5 yıl
Tüketici için markaya güvenmek, markacılık yapmak falan zarardan başka bir şey sağlamaz. Markaya değil, ihtiyacına ve kesene göre uygun olan ürüne bakacak bence tüketici. Fakat bir markanın ürününü kullanınca her teknolojik üründe olduğu gibi bir alışkanlık oluştuğundan insan cep tel de olsa, foto makinesi de olsa yeniler iken sıfırdan her şeyi öğrenmeyeyim tembelliği ile o markayı tercih etme yatkınlığında oluyor tabi. Bende bu konuda da zıtlık vardı hep. Cep tel olarak misal erikzon, filipis, nokya, motorola, zaymıns kullandım. Her birisini de 2 yıl yada daha uzun kullanmışımdır ! Fotoğraf makinasında da Nikon(3 yıl), Canon(2 yıl), Fujifilm(1 yıl), Olympus(2 yıl ve halen) kullandım. İçlerinde en kullanıcı dostu bulduğum Canon, Olympus, Nikon şeklinde sıralayabilirim iyiden daha az iyiye doğru !.. Tabi Fujifilm ve Nikon en eski kullandıklarım olduğundan belki güncel modellerde arayüzlerinde önemli iyileştirmeler olmuş olabilir.
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vidoko 5 yıl
sony next serisine fp olarak rakip olacakmı görcez bakalım..
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Zommby 5 yıl
Abooo naptın la canon...




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oem84 5 yıl
çöp
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jiddi 5 yıl
2.5 kat diyor ise ben üreticinin dediğini yemem :) O olsa olsa 1 kat falan daha hızlıdır ! Gerçi yakında görürüz test sonuçlarını falan. Olympus pen e-pl1 de vardı bu AF hızı çok yavaş olma sorunu PL2 de dediler çok artırdık, eh artmıştı. PL3 te bu sefer dediler daha da artırdık, ancak pl3'te tamam idi.
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ozturert 5 yıl
Fiyat iyi çıkmış yalnız. 800$ çekmemişler. Zamanlar o da azalır. Keşke 70D'deki algılayıcıyı kullansalardı da Dual Pixel görseydik...
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mehmedaltair 5 yıl
Harika olmuş la
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