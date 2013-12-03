Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu

Sektörün kilit oyuncularından Canon, uzun bir süredir piyasada yer alan EOS M aynasız fotoğraf makinesini güncelleyerek ikinci versiyonunu görücüye çıkarttı.





Beklendiği gibi EOS M2 model ismiyle şimdilik Japonya merkezli olarak lanse edilen aynasız fotoğraf makinesi, yerine geldiği model ile büyük benzerlikler taşıyor. Gövde olarak %8 oranında küçülen ve şimdi 104.9 × 65.2 × 31.6mm boyut ile 238 gram ağırlık değerleriyle gelen EOS M2, teknik olarak ise 18 mega piksel çözünürlükte APS-C sensöre, 2.3 kat daha hızlı netleme imkanı veren Hybrids CMOS AF II teknolojisine (Maalesef Dual Piksel AF teknolojisi mevcut değil), Full HD video kapasitesine, firmanın güçlü DIGIC 5 görüntü işlemcisine, artık standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine ve bu sayede akıllı telefonlarla kontrol desteğine, saniyede 4.6 kare seri çekim hızına ve 12800 (25600 artırılabilir) maksimum ISO aralığına sahip. Canon'un optik olarak üst seviye lensleriyle kullanılabilen EOS M2, üzerinde harici flaş bağlantısı için Hot Shoe yuvası da taşıyor.





Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Canon EOS M2 aynasız fotoğraf makinesi, gövde olarak 600$ fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyor. Ürünün ülkemiz satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.canonwatch.com/canon-eos-m2-officially-announced/