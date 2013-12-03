Canon aynasız fotoğraf makinesini güncellendi, EOS M2 resmen duyuruldu

Haber Editörü
Sektörün kilit oyuncularından Canon, uzun bir süredir piyasada yer alan EOS M aynasız fotoğraf makinesini güncelleyerek ikinci versiyonunu görücüye çıkarttı.
Beklendiği gibi EOS M2 model ismiyle şimdilik Japonya merkezli olarak lanse edilen aynasız fotoğraf makinesi, yerine geldiği model ile büyük benzerlikler taşıyor. Gövde olarak %8 oranında küçülen ve şimdi 104.9 × 65.2 × 31.6mm boyut ile 238 gram ağırlık değerleriyle gelen EOS M2, teknik olarak ise 18 mega piksel çözünürlükte APS-C sensöre, 2.3 kat daha hızlı netleme imkanı veren Hybrids CMOS AF II teknolojisine (Maalesef Dual Piksel AF teknolojisi mevcut değil), Full HD video kapasitesine, firmanın güçlü DIGIC 5 görüntü işlemcisine, artık standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine ve bu sayede akıllı telefonlarla kontrol desteğine, saniyede 4.6 kare seri çekim hızına ve 12800 (25600 artırılabilir) maksimum ISO aralığına sahip. Canon'un optik olarak üst seviye lensleriyle kullanılabilen EOS M2, üzerinde harici flaş bağlantısı için Hot Shoe yuvası da taşıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Canon EOS M2 aynasız fotoğraf makinesi, gövde olarak 600$ fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyor. Ürünün ülkemiz satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
http://www.canonwatch.com/canon-eos-m2-officially-announced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada slr kullanani hiz, vs. hic bir seyi tatmin etmez..ben eos m i bulunsun, video falan ceksin hanimin cantasinda dursun cebimde gezsin diye aldim..bu arada stoklar bitsin diye 300 $ a kadar dustu gecen ay usa da...alinmaz mi simdi??hem de 2 lensiyle beraber aldim yeminle...Takar 22mm yi montun cebine korum...telefonla cekecegime bunla yapistiririm...
Hayır MFT sistem başka bir yapı
Evet. Canon sistemi Nikon sistemi gibi bir sistem. Micro 4/3 = m4/3 olarak da geçiyor.
oto-fokus u zamanla görürüz ama vizörsüz zor o iş. bu haliyle gerçek anlamda fotoğrafla ilgilenenlerin aynasız ihtiyacını tam karşılamıyor.
belki yanış anladım ama bağlantı olmadan tüm canon lenslerle kullanılabiliyorsa bu önemli bir artı olur.
gene de f/p ürünü kalıp 3. modeli bekletecek herhalde.