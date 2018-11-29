Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Canon Rumors sitesine göre fotoğraf makinesi için en erken 2019 yılının ortaları işaret ediliyor.
Farklı bir kaynağa göre firma fotoğraf makinesini kamuoyuna tanıtmadan önce 4 ya da 5 adet RF bağlantılı lens duyurusu yapacak. Manzara fotoğrafı tutkunlarını mutlu edeceğini düşündüğümüz bilgi ise lansmanı yapılacak lenslerden birinin Canon’un piyasaya süreceği en iyi manzara lensi olacağı yönünde.
Kaynaklar aynı zamanda söz konusu fotoğraf makinesinin piyasaya sürülebilmesi için firmanın EOS 5DS serisi DSLR bir makineden vazgeçtiğini belirtiyor.
Bilindiği gibi aynasız fotoğraf makineleri; boyutlarının ufak olması, hafif olmaları ve yüksek iso değerlerine çıkabilme özellikleri ile DSLR makinelerden ayrılıyor.
Firmanın EOS R serisi 30.3 mega piksellik aynasız makines, Eylül ayında 2.999 dolardan yurtdışında satışa çıkmıştı. Ülkemizde ise fiyatı 18 bin liranın üzerinde. Fiyatın sadece makinenin gövdesini kapsadığını hatırlatalım. Makineyi RF 24-105mm f/4L IS USM lens ile almak isterseniz en az 25 bin lirayı gözden çıkarmanız gerek.
https://www.canonrumors.com/canon-eos-r-body-with-more-than-75mp-on-the-horizon-cr2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
abi sony-zeiss lumix-leica gerisi yalan...
4k Video, gövdede OIS istiyorum ama her birinde bir istediğim eksik kalıyor, istediklerim en sonunda bütçe barajına çarpıp kalıyor. Al birini vur ötekine. Hepsinin kendisine göre avantajları var, dezavantajları bayıldım artık. Hele sonydeki lens fiyatları akıllara zarar.
Olympus fiyatları iyi ancak m43, düşük iso başarımı ve geniş alan derinliği sorunu.
Fuji de aps-c gövdelerde kısıtlı lens seçeneği ve yüksek lens fiyatları.
Sonyde de yüksek lens fiyatları (Fiyatları gördükçe magmaya gidiyorum resmen.)
Canonda zaten gövde de is yok, 4k yok :) o yok bu yok ama çok geniş ve ucuz lens seçenekleri.
Şimdi bana adaptör diyeceksiniz o onla uymaz bu yavaş kalır vs. armudun sapı, üzümün çöpü.
Yine gidip canona yatırım yapacağım.
Yani sözün özü şu, sony ıvır zıvır lider felan hikaye, dslr piyasasını domine eden tek oyuncu günün sonunda yine canon oluyor.
Not: Aradıklarım için bana yol gösterecek olan varsa müteşekkir olurum.
-25bindir agam
-hülo bana bişeyler oliiiiiiiiii