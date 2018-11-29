Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Canon firması aynasız fotoğraf makinelerinin sınırları zorluyor. Firmanın 75 mega piksel üzeri, tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinası çalışmalarına başladığı bildiriliyor
5 ay
12,6b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon firması aynasız fotoğraf makinelerinin sınırlarını zorluyor. Söylentilere göre Japon görüntüleme çözümleri devi Canon, 75 Megapiksel üzeri tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi çalışmalarına başladı.

Canon Rumors sitesine göre fotoğraf makinesi için en erken 2019 yılının ortaları işaret ediliyor.

Farklı bir kaynağa göre firma fotoğraf makinesini kamuoyuna tanıtmadan önce 4 ya da 5 adet RF bağlantılı lens duyurusu yapacak. Manzara fotoğrafı tutkunlarını mutlu edeceğini düşündüğümüz bilgi ise lansmanı yapılacak lenslerden birinin Canon’un piyasaya süreceği en iyi manzara lensi olacağı yönünde.

Kaynaklar aynı zamanda söz konusu fotoğraf makinesinin piyasaya sürülebilmesi için firmanın EOS 5DS serisi DSLR bir makineden vazgeçtiğini belirtiyor.

Bilindiği gibi aynasız fotoğraf makineleri; boyutlarının ufak olması, hafif olmaları ve yüksek iso değerlerine çıkabilme özellikleri ile DSLR makinelerden ayrılıyor.

Firmanın EOS R serisi 30.3 mega piksellik aynasız makines, Eylül ayında 2.999 dolardan yurtdışında satışa çıkmıştı. Ülkemizde ise fiyatı 18 bin liranın üzerinde. Fiyatın sadece makinenin gövdesini kapsadığını hatırlatalım. Makineyi RF 24-105mm f/4L IS USM lens ile almak isterseniz en az 25 bin lirayı gözden çıkarmanız gerek.


https://www.canonrumors.com/canon-eos-r-body-with-more-than-75mp-on-the-horizon-cr2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YesimCirakli 5 ay en beğenilen
Ah be Canon, sorunun Megapixel de değil. Dynamic Range, yüksek iso performansı, gövdeden stabilize v.s. hepsi rakiplerinde senden üstün. Amatörler megapixele bakar, profesyoneller için biraz çalışman lazım. Sony aldı başını gitti, Nikon geç başladı ama iyi başladı.
Ah be Canon, sorunun Megapixel de değil. Dynamic Range, yüksek iso performansı, gövdeden stabilize v.s. hepsi rakiplerinde senden üstün. Amatörler megapixele ba...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
relex 5 ay
nokianın bol megapikselli telefon üretmesi gib :) ....
abi sony-zeiss lumix-leica gerisi yalan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 5 ay
Sony bu işte gerçekten iyi aynasız pazarını bu adamlar şekillendiriyor, fiyatları biraz uygun olsa ülkemizde bir dakika durmam Sony’ye geçerim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 5 ay Portraitclub
2-3 haftadır canon, sony, olympus, fuji dönüp duruyorum.
4k Video, gövdede OIS istiyorum ama her birinde bir istediğim eksik kalıyor, istediklerim en sonunda bütçe barajına çarpıp kalıyor. Al birini vur ötekine. Hepsinin kendisine göre avantajları var, dezavantajları bayıldım artık. Hele sonydeki lens fiyatları akıllara zarar.
Olympus fiyatları iyi ancak m43, düşük iso başarımı ve geniş alan derinliği sorunu.
Fuji de aps-c gövdelerde kısıtlı lens seçeneği ve yüksek lens fiyatları.
Sonyde de yüksek lens fiyatları (Fiyatları gördükçe magmaya gidiyorum resmen.)
Canonda zaten gövde de is yok, 4k yok :) o yok bu yok ama çok geniş ve ucuz lens seçenekleri.
Şimdi bana adaptör diyeceksiniz o onla uymaz bu yavaş kalır vs. armudun sapı, üzümün çöpü.
Yine gidip canona yatırım yapacağım.
Yani sözün özü şu, sony ıvır zıvır lider felan hikaye, dslr piyasasını domine eden tek oyuncu günün sonunda yine canon oluyor.
Not: Aradıklarım için bana yol gösterecek olan varsa müteşekkir olurum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
canon amatör serisine devam ediyor !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
canon amatör serisine devam ediyor !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 5 ay en beğenilen
Ah be Canon, sorunun Megapixel de değil. Dynamic Range, yüksek iso performansı, gövdeden stabilize v.s. hepsi rakiplerinde senden üstün. Amatörler megapixele bakar, profesyoneller için biraz çalışman lazım. Sony aldı başını gitti, Nikon geç başladı ama iyi başladı.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAditore 5 ay
-Kaç para ulan bu icat!
-25bindir agam
-hülo bana bişeyler oliiiiiiiiii
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin 5 ay Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor 5 ay Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu 5 ay Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı 5 ay Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor Sonraki İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor 5 ay Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları 5 ay Amazon’dan sürücüsüz model araba 5 ay Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı 5 ay Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi 5 ay Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı 5 ay Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu 5 ay Malezya Maliye Bakanı: “Kripto para ihracatları Merkez Bankası onaylı olmalı” 5 ay Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı 5 ay Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor 5 ay Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir 5 ay Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı 5 ay Meizu 16S'in görüntüsü sızdırıldı: Tasarımı ile büyüleyecek 5 ay Infinity-O ekranlı Huawei Nova 4'ün görüntüleri ortaya çıktı 5 ay Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu 5 ay LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları 5 ay 2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı? 5 ay Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim