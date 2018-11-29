Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Canon firması aynasız fotoğraf makinelerinin sınırlarını zorluyor. Söylentilere göre Japon görüntüleme çözümleri devi Canon, 75 Megapiksel üzeri tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi çalışmalarına başladı.

Canon Rumors sitesine göre fotoğraf makinesi için en erken 2019 yılının ortaları işaret ediliyor.

Farklı bir kaynağa göre firma fotoğraf makinesini kamuoyuna tanıtmadan önce 4 ya da 5 adet RF bağlantılı lens duyurusu yapacak. Manzara fotoğrafı tutkunlarını mutlu edeceğini düşündüğümüz bilgi ise lansmanı yapılacak lenslerden birinin Canon’un piyasaya süreceği en iyi manzara lensi olacağı yönünde.

Kaynaklar aynı zamanda söz konusu fotoğraf makinesinin piyasaya sürülebilmesi için firmanın EOS 5DS serisi DSLR bir makineden vazgeçtiğini belirtiyor.

Bilindiği gibi aynasız fotoğraf makineleri; boyutlarının ufak olması, hafif olmaları ve yüksek iso değerlerine çıkabilme özellikleri ile DSLR makinelerden ayrılıyor.

Firmanın EOS R serisi 30.3 mega piksellik aynasız makines, Eylül ayında 2.999 dolardan yurtdışında satışa çıkmıştı. Ülkemizde ise fiyatı 18 bin liranın üzerinde. Fiyatın sadece makinenin gövdesini kapsadığını hatırlatalım. Makineyi RF 24-105mm f/4L IS USM lens ile almak isterseniz en az 25 bin lirayı gözden çıkarmanız gerek.

https://www.canonrumors.com/canon-eos-r-body-with-more-than-75mp-on-the-horizon-cr2/