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Canon inovasyona devam ediyor: 8K video kamera, 120MP DSLR, 8K monitör

3 yıl
4,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon inovasyona devam ediyor: 8K video kamera, 120MP DSLR, 8K monitör

Dün profesyonel kullanıma yönelik detaylarına burada yer verdiğimiz 250MP’lik APS-H CMOS görüntüleme sensörünü görücüye çıkartan dünya devi Canon, bugün de oldukça önemli “geliştirme” duyuruları ile karşımıza çıktı.
Fimanın üzerinde çalıştığı yeni ürünleri üç kategoride karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki video profesyonellerine hitap eden Cinema serisi EOS kamera modeli. 4K'yı ikiye katlayarak 8K çözünürlük (8,192 x 4,320 piksel) seviyesinde çekim gerçekleştirebildiği belirtilen ürün, Canon Super 35 mm CMOS sensör üzerine kuruluyor ve saniyede 60 kare çekim yapabiliyor. 13 durak dinamik aralığa sahip olan 8K kamera, EF bayonet yapısıyla da Canon'un bütün lenslerini aktif olarak kullanabiliyor. 8K kamera aynı zamanda 4K'ya kesme (Crop) noktasında da geniş olanaklar getiriyor.
Canon'un yine profesyonelleri hedef alarak hazırladığı referans monitörü ise tam 8K çözünürlük seviyesi ortaya koyuyor. 8K video çekimlerinin izlenmesi / incelemesi için önemli bir çözüm oluşturması beklenen ürün, Canon tarafından söylendiği kadarıyla oldukça geniş bir renk gamutuna, yüksek parlaklığa ve kontrast değerlerine sahip. 300 piksel yoğunluğu bulunan monitör, ultra gerçekçi bir görüntüleme deneyimi ortaya koyuyor.
Canon'un gelişimine başladığını duyurduğu son ürün ise 120MP sensörlü bir EOS serisi DSLR fotoğraf makinesi. Şuan için EOS 5DS ve 5DSR DSLR fotoğraf makinelerinde 50.6MP çözünürlük sunan şirket, görünüşe bakılırsa bu değeri yeterli bulmuyor ve EF lens ailesinden 60 lensin bu çözünürlüğü desteklediği belirtiliyor. Bu teknik altyapı da artık orta format fotoğraf makinelerinin yavaş yavaş rafa kalkması anlamıya geliyor.
Görüldüğü üzere oldukça önemli çalışmalara imza atan Canon, pazarı Sony'ye bırakmaya niyetli görünmüyor.

http://www.canonwatch.com/more-innovation-by-canon-8k-video-camera-and-eos-dslr-with-120mp-development-announcement/ Yorum Yaz
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travers 3 yıl en beğenilen
Sony sıkıştırmaya başlayınca nasıl teker teker elindeki teknolojiyi piyasaya salıyorlar. Panasonic gibi firmalarında biraz daha bastırmasıyla daha güzel şeyler göreceğiz. Tabi en önemlisi fiyat konusu. Son kullanıcıya yansıması ne olacak? Yoksa cep telefonu sektöründeki gibi her bir jenerasyonda fiyatlar mı yükselecek? Günümüz firmaları körü körüne rekabet ederek kendisini zora sokmuyor. Nitekim centilmenlik anlaşmalarıyla firmalar kendi aralarında fiyatlarda anlaşıyor.
Sony sıkıştırmaya başlayınca nasıl teker teker elindeki teknolojiyi piyasaya salıyorlar. Panasonic gibi firmalarında biraz daha bastırmasıyla daha güzel şeyler ...
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DH Misafiri 1 ay
Petabayt demek istedin galiba??
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DH Misafiri 2 yıl
baba fiyat ne kadar onuda yazaydınız kredi filan çekip alırık belki :D
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abraxsas 3 yıl
Sanırım çoğu firmanın elinde aslında çok daha ileri teknoloji var çıkarmak isteseler çıkartacaklar, ama daha fazla satmak için, her şey mübah stratejisiyle yola çıkıyorlar.
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Artık 4K'da 60 fps zamanı geldi de geçiyor. Bu gelişme teknoloji açısından güzel. Ama 60 fps olayına da el atmaları lazım. Bir de tabi süre kısıtlamasının giderilmesi ve HEVC vs. kodek desteği de önemli.
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doctor_bey 3 yıl
Daha 4K oturmamışken 8K niye...

demiyeceğim, gelsin anam, fazla piksel göz çıkartmaz
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filteke 3 yıl
nikon dan da aynı hareketleri bekliyoruz
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travers 3 yıl en beğenilen
Sony sıkıştırmaya başlayınca nasıl teker teker elindeki teknolojiyi piyasaya salıyorlar. Panasonic gibi firmalarında biraz daha bastırmasıyla daha güzel şeyler göreceğiz. Tabi en önemlisi fiyat konusu. Son kullanıcıya yansıması ne olacak? Yoksa cep telefonu sektöründeki gibi her bir jenerasyonda fiyatlar mı yükselecek? Günümüz firmaları körü körüne rekabet ederek kendisini zora sokmuyor. Nitekim centilmenlik anlaşmalarıyla firmalar kendi aralarında fiyatlarda anlaşıyor.
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kadirirdem 3 yıl
8k videoları acaba kaç gb lık ssd lerde tutacaklar....
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aspirin_00 3 yıl
teknoloji çöpliğüne döndü her yer zırt bırt bir şeyler çıkıyor.
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The Balance 3 yıl
Biz de daha 4K tv yok adamlar 8K video kamerasi yapmis be.
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