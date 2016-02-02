Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II

Canon, Nikon'un üst sınıf D5 DSLR hamlesine cevap olarak 4K video kayıt teknolojisine sahip tam çerçeve EOS-1D X Mark II modelini duyurdu. Yeni fotoğraf makinesi profesyoneller için tasarlanmış ve bu konuda son derece başarılı olmuş görünüyor.





Canon'un yeni amiral gemisi 20.2 megapiksellik tam çerçeve CMOS sensöre sahip ve Canon'un Dual DIGIC 6 görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Genişletilmiş ISO aralığı 409,600 değerine kadar uzanan kamera ayrıca yeni bir ölçüm sensörü ve 61 seçilebilir noktalı EOS iTR otofokus teknolojisine sahip. Kamera, otomatik pozlama ve akıllı otofokus ile saniyede maksimum 14 kare, canlı görünümde ise 16 kare sürekli çekim yeteneği sunuyor.





EOS-1D X Mark II, saniyede 60 kare hızında 4K video çekimi yapabilen bir makine. Ayrıca ağır çekim (slow-motion) video için 120fps Full HD seçeneği kullanılabiliyor. Gövdesi toz ve su geçirmeyecek şekilde magnezyum alaşımdan oluşan kameranın ayrıca dahili GPS özelliği ve Wi-Fi vericisi ekleme seçeneği bulunuyor. Hızlı şekilde fotoğraf ve video aktarımı için USB 3.0 portu içeren EOS-1D X Mark II, 3.5mm kulaklık girişine de sahip.





Makinenin arka tarafında 1.62 milyon noktalı 3.2 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor. Ayrıca bir adet CompactFlash ve bir adet çok daha hızlı (ve pahalı) CFast olmak üzere iki hafıza kartı yuvası sunuyor Nisan ayında piyasada olması beklenen Canon EOS-1D X Mark II modelinin sadece gövdesi 5.999 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Ürün ayrıca 64GB CFast hafıza kartı ve kart okuyuculu ayrı bir paket olarak da tüketicilere sunulacak. Bu seçeneğin fiyatının ise 6.299 dolar olması bekleniyor.









http://www.engadget.com/2016/02/01/canon-eos-1d-x-mark-ii/