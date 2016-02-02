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Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II

Nikon'un üst sınıf D5 DSLR hamlesinin altında kalmadığını gösteren Canon, 4K video kayıt teknolojisine sahip yeni amiral gemisi EOS-1D X Mark II fotoğraf makinesini duyurdu.
3 yıl
4,7b
1
34
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II
Canon, Nikon'un üst sınıf D5 DSLR hamlesine cevap olarak 4K video kayıt teknolojisine sahip tam çerçeve EOS-1D X Mark II modelini duyurdu. Yeni fotoğraf makinesi profesyoneller için tasarlanmış ve bu konuda son derece başarılı olmuş görünüyor.

Canon'un yeni amiral gemisi 20.2 megapiksellik tam çerçeve CMOS sensöre sahip ve Canon'un Dual DIGIC 6 görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Genişletilmiş ISO aralığı 409,600 değerine kadar uzanan kamera ayrıca yeni bir ölçüm sensörü ve 61 seçilebilir noktalı EOS iTR otofokus teknolojisine sahip. Kamera, otomatik pozlama ve akıllı otofokus ile saniyede maksimum 14 kare, canlı görünümde ise 16 kare sürekli çekim yeteneği sunuyor.
Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II
 

EOS-1D X Mark II, saniyede 60 kare hızında 4K video çekimi yapabilen bir makine. Ayrıca ağır çekim (slow-motion) video için 120fps Full HD seçeneği kullanılabiliyor. Gövdesi toz ve su geçirmeyecek şekilde magnezyum alaşımdan oluşan kameranın ayrıca dahili GPS özelliği ve Wi-Fi vericisi ekleme seçeneği bulunuyor. Hızlı şekilde fotoğraf ve video aktarımı için USB 3.0 portu içeren EOS-1D X Mark II, 3.5mm kulaklık girişine de sahip.

Makinenin arka tarafında 1.62 milyon noktalı 3.2 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor. Ayrıca bir adet CompactFlash ve bir adet çok daha hızlı (ve pahalı) CFast olmak üzere iki hafıza kartı yuvası sunuyor Nisan ayında piyasada olması beklenen Canon EOS-1D X Mark II modelinin sadece gövdesi 5.999 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Ürün ayrıca 64GB CFast hafıza kartı ve kart okuyuculu ayrı bir paket olarak da tüketicilere sunulacak. Bu seçeneğin fiyatının ise 6.299 dolar olması bekleniyor.

Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II
 


http://www.engadget.com/2016/02/01/canon-eos-1d-x-mark-ii/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Piêr Dé Sans 2 yıl
Canon un 1 serisini 5-6-7 serisi ile kıyaslamamak gerek.
1 serisi spor çekimleri, sokakta yakalanacak haber çekimleri için. Seri olması şart. Ağırlık da çok mühim değil. Genelde monopod ile kullanılıyorlar. Zaten peş peşe 10 kare çektiğinizi düşünürseniz net kareyi de yakalayabiliyorsunuz.
Kaldı ki buna takılacak objektif muhtemelen makineden ağır olacaktır.
Fiyat da sorun değil. makineyi alıp kullanacak adam 5-10 çekim sonra parasını çıkartmış olacaktır muhtemelen.
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drjacob 2 yıl
of paranın gözü kör olsun alamadık şöyle bir makina
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::Ashes:: 2 yıl
1d serisinin amacı video değil yuksek mp fotografta değil.

5dsr yada c serisi boşuna mı var?

Neden bu hazımsızlık ? 1d serisi kullanan adamın ne anında paylaşmaya ihtiyacı var ne hafifliğe ne dokunmatik ekrana nede herhangi amator kullanıcı isteğine.
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DH Misafiri 2 yıl
foveon x3 algılayıcı geliştirmeleri, sensörlerin üretimi konusunda sony ile işbirliği, yüksek çözünürlük, dahili wifi, gps, tam dokunmatik ekran, scott kelby v.s. gibi onlarca dedikodu ve 5 yıllık bekleyişin sonunda "revize" edilerek çıkartılabilmiş, çıkmaz olasıca amiral gemi.
bu mu yani? 5 yılda bu kadar mı geliştirebildiniz ağalar?
d810a gibi astro fotoğrafçılığa da hitap etse, dual cmos af ilk kez 70d'de değil de bunda çıkmış olsa, eye control tekrar eklense, video konusunda a7 sıı'den daha iyi olsa, 61 otofokus noktası çoğaltılmış olsa, magnezyum alaşım yerine artık karbon fiber teknolojisi kullanılsa ve 1dx'ten sonra bu kadar geç kalınmamış olsa neyse. e ne de olsa "1"serisi bu.
ha bu arada, 1ds mark ııı. sen bir tanesin!
d5'in sensör ve ıso başarımı gibi, hız dışında ne eklemişler bu alete fotoğraf adına,
ortalığı kasıp kavuran a7 s ıı'ye göre ne eklemişler video adına?
bir de o flaş kızağının önündeki çıkıntı (gps) ne kadar biçimsiz durmuş. pop-up flaş var zannettim ilk görüşte. 1ds mark ııı'teki gibi estetik yapamadınız mı?
neden dokunmatik ekran nikon d5'teki gibi tam değil?
neden tuş aydınlatması yok?
neden dahili wi-fi konulamıyor yıl olmuş 2016 bu ne biçim amiral gemi?
gelişen kamera ve sensör teknolojileri ile mobil cihazların cayır cayır yükseldiği, large-dslr'lerin günden güne kan kaybettiği günümüzde; çekim sayısı ile uğraşacağınıza maliyetleri aşağı çekmek için uğraşsanıza. 6000 dolar para istiyorsun, hâlâ daha wifi için ayrı modül satıcam diye uğraşıyorsun. ulan tuğla kadar aletin içinde incecik telefonların özelliklerini barındıran çip ve modülleri koyacak yer bulamadınız mı? yok ısı borusuymuş, yok sensör temizlemeymiş. bırakın abi ya.
fotoğrafı coğrafi olarak etiketlemek, interneti görünce cart diye kablosuz üzerinden anında paylaşabilmek, cayır cayır dinamik aralık ve gürültüsüz tertemiz fotoğraflar çekmek varken, bana ne sensörün temizliğinden ısınmasından? bu aletin asıl amacı fotoğraf çekmek değil mi? evet sensörün ısınması noise başarımını düşürür doğru ama 4k video çekerken sen ne yaparsan yap o ısınır. sanki sürekli 4k video çekecek ya da uzun pozlama yapacakta derdiniz o olmuş. ayrıca sensörün içinden akım geçiyor, mıknatıslanıyor. ne yaparsan yap o toz yapışır. ben kendim temizliyorum zaten sensörü, makine hikaye. bırakın artık şu çekim sayısını.
tekrar söylüyorum, dinamik aralık ne alemde, noise başarımı ne durumda, yıllardır aynı magnezyum alaşım gövde, aynı silikon wafer üretimi bayer mozaik sensörler, maliyetler niye aşağı çekilemiyor.?
nikon d810'un sensörü gibi %97 başarı oranına sahip bir canon ne zaman göreceğiz?
milletin haldır haldır "dslr killer" lakaplı sony a7 sıı almak için dslr'leri elinden çıkartmaya çalıştığı günümüzde 1dx mark ıı'nin video başarımından bahseden zihniyetler.! etrafınızda 1 serisi ile video çeken kaç kişi gördünüz? hele ülkemizde. daha 1dc kullanan bile yok. 1 serisini övüp 5 serisi ile tırmalıyorsunuz anca. sıkıştığınız zamanda kardeşim para varda biz mi alıp kullanmıyoruz diyorsunuz. işte en başa döndük değil mi? maliyet. üstelik video ve prodüksiyon işleri fotoğrafçılığa benzemez. arri, red ve blackmagic olduğu sürece yedirmezler.
hem daha sony var sırada durun bakalım.
5 yıldan sonra gelen amiral gemi. alın, tepe tepe kullanın.
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doctor_bey 2 yıl
Evladiyelik makine işte
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Decompiler 2 yıl
Çok pahalııı


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bbuzol 3 yıl
A 6300 bu makine kadar hızlı neredeyse ve netleme sistemi çok başarılı. Canon saolsun yıllardır teknolojisini geliştiremedi gerektiği gibi.Kötü hava ve fiziki koşullarda kullanmak için uygun makina 1d x serisi profesyonel anlamda.
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derin_deniz 3 yıl
Ben yine de nikonu tercih ederim
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rancorous 3 yıl
Bu kadar paraya dahili wifi olmaması enteresan. Vardır bir bildikleri :)

İngilizce preview için:
cameralabs.com/...
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kadirirdem 3 yıl
Fena olmuş ama fiyatlarda aşırı pahalı
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forumu 3 yıl
Her yeni makine çıktığında "vay be,super" diyoruz. 2 sene sonra "o makine alınmaz" diyoruz.

40D için neler deniyordu,şimdi tavsiye bile edilmiyor. Halbu ki ışık aynı ışık,insan aynı insan.
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theyapici 3 yıl
güzel ama netleme noktaları halen 61 de kalmaması gerekirdi sensör de gelişmeler var lakin d5 in gerisinde genel olarak güzel makine tabi ki de
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36 3 yıl
Fena birşeye benziyor
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ezimuse 3 yıl
Mirrorlessciler basar birazdan burayı :D
Ayrıca tam çerçeve yerine tam kare daha iyi olurdu sanki editör beyciğim.
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ozbey08 3 yıl ezimuse
bunu taşımak için 1 tane hamal tutmak gerek, canon ve nikon etkili aynasız çıkarmamakta ısrara devam ederse gelecekleri kötü. Türkiye de gösteriş meraklısı çok olduğu için aynasızlara ilgi az,ama uzakdoğu ülkelerinde aynasız satışları DSLR satışlarını yakalamış durumda.
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tevfikteo 3 yıl ezimuse
ezimuse
Ayrıca tam çerçeve yerine tam kare daha iyi olurdu sanki editör beyciğim.

Hocam çerçeve deyimi özellikle yazılmış sanki, hatadan çok böylesi daha uygun tadında... Hem çeviri, hem de 36*24'ün kare olmaması açısından genel manada çerçeve denilmesi bana da mantıklı geldi bak şimdi


1DXMII'ye gelecek olursak nihayetinde ticari hizmet için eksiksiz tasarlanan bir segment ailesini temsil ediyor. Hobi kullanıcı düzeyi için 5DMIII, hız odaklı kullanım için 7DMII şuan itibariyle fazlasıyla yeterli üst seviye gövdeler.
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