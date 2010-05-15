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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, yeni dijital fotoğraf makinesi IXY 30S'i satışa sunuyor

Canon, IXY 30S adını verdiği kompakt dijital fotoğraf makinesini satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Canon,kompakt yapıdaki yeni dijital fotoğraf makinesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Canon IXY 30S olarak adlandırılan dijital fotoğraf makinesinde 10 mp CMOS sensör kullanılmış. 3.8x optik yakınlaştırma yapabilen IXY 30S'de 3 inç'lik LCD ekran yer alıyor. Canon IXY 30S'de SD/SDHC/SDXC kart desteği sunuluyor. Canon, yeni dijital fotoğraf makinesinde USB girişine ve HDMI çıkışına yer vermiş.Fotoğraf çekebilme özelliğinin dışında kulanıcılara 1280x720 çözünürlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekebilme özelliği IXY 30S'de yer alıyor.

Canon'un yeni dijital fotoğraf makinesi IXY 30S, 27 Mayıs'tan itibaren 429$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak


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DH Misafiri 9 yıl
CMOS sensör kullanılmış kompakt makinasına daha ne farkı bekliyorsun
hd video hdmı çıkış image stabilize 3"lc çok çok ii bence
satılır..
1000hs daha güzel tasarım olmuş bunuda satarız ama :)
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