Canon, yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi G3 X'i 25 kat optik yakınlaştırma ile hazırlıyor

Yeni tanıttığı aynasız fotoğraf makinesi EOS M3, orta seviye 750D ile 760D, üst seviye DSLR fotoğraf makineleri 5DS ile 5DS R ve geniş açı EF 11-24mm f/4L USM lensiyle fotoğraf dünyasına damgasını vuran Canon, üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi G3 X üzerinde de çalıştığını kullanıcılarına müjdeledi.

İlk versiyonu 2000 yılında tanıtılan ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan G serisi kompakt fotoğraf makinesi ailesinin son üyesi olacak olan G3 X, firmanın resmi açıklamasına göre 1-inç'lik geniş sensör ve 25 kat optik yakınlaştırma kapasitesine sahip 24-600mm lensle satışa çıkacak. Prototip olarak kısa süre içerisinde başlayacak 2015 CP+ fuarı kapsamında sergileneceği söylenen modelin, tüm detayları açıklanmamış olsa da G7 X'de kullanılan 20MP çözünürlüğündeki sensöre ve Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olabileceği belirtiliyor.

Fotoğraf kalitesinden ödün vermeden her zaman yanında taşıyabileceği bir fotoğraf makinesi arayan kullanıcılara hitap eden Canon G3 X, şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

http://www.dpreview.com/articles/9634942175/canon-announces-plans-to-produce-g3-x-with-25x-zoom