Canon'dan PowerShot fotoğraf makinesi ailesine beş yeni üye: G16, S120, SX510 HS, SX170 IS ve Facebook özel N





Dünyanın en büyük ve önemli görüntüleme firmalarından Canon, sürpriz duyurular ile yeniden karşımıza çıktı. Popüler PowerShot fotoğraf makinesi ailesine G16, S120, SX510 HS, SX170 IS ve Facebook için özel olarak hazırlanan N modellerini ekleyen firma, özellikle kablosuz bağlantı ve paylaşma yetenekleri üzerine ağırlık vermiş durumda.





Duyurulan fotoğraf makinelerinden PowerShot serisinin en üst modeli olma özelliğini kazanan G16, yerine geldiği G15'e oranla çok fazla köklü değişik içermiyor. Teknik olarak 1/1.7-inç 12.1MP CMOS sensöre, 28-140mm F1.8 - 2.8 lense, DIGIC 6 işlemciye, %50 daha az deklanşör gecikmesine ve %50 daha hızlı otomatik netleme performansına, 15 - 1/4000 enstantane hızına, 12800'e kadar arttırılabilir ISO değerine, 1080/60P video çekim kapasitesine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğiyle Facebook, Twitter, YouTube, Flickr gibi servislere ya da firmanın kendi geliştirdiği iOS ve Android sürümü bulunan uygulamalar üzerinden paylaşma özelliğine sahip. Gövdesinde optik vizör ve flaş barındıran G16, SLR benzeri kontrol seçenekleriyle de kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor ve saniyede 9.3 kare seri çekim hızına ulaşabiliyor.

Canon tarafından duyurulan fotoğraf makinelerinden S120, G16 modelinde de olduğu gibi dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini barındırıyor. Teknik olarak 1/1.7-inç 12.1MP CMOS sensöre, 24-120mm F2.0-5.9 lense, DIGIC 6 işlemciye, Full HD video çekim kapasitesine ve 3-inç 922K dokunmatik LCD ekrana sahip olan S120, maksimum 1/2000 enstantane değeri ortaya koyabiliyor, saniyede 9.3 seri çekim hızına çıkabiliyor ve 100 x 59 x 29 mm boyut ile 127 gram ağırlık değeriyle geliyor.

Firmanın yüksek zoom kategorisinden hazırladığı PowerShot SX510 HS ve SX170 IS modellerinden SX510 HS, teknik olarak 1/2.3-inç 12.1MP CMOS sensör, DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 24-720mm 30 kat optik yakınlaştırma sağlayan F3.4 - F5.8 lens, Full HD video çekim kapasitesi ve 3-inç 460K TFT LCD ekran gibi ayrıntılar ile karışımıza çıkıyor. SX170 IS modeli ise 1/2.3-inç 16MP CCD sensör, 720P video çekim kapasitesi, 28-448mm 16 kat optik yakınlaştırma sağlayan F3.5 - F5.9 lens ve 230K 3-inç LCD ekran ile geliyor. Bu modellerden sadece SX510 HS içerisine Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği koymayı uygun gören Canon, tasarımsal olarak da eskiye oranla fazla bir değişiklik yapmamış.

Son olarak oldukça ufak gövdesiyle ve farklı tasarımıyla geçtiğimiz dönemde satışına başlanan PowerShot N fotoğraf makinesinin Facebook sosyal ağına özel yeni bir versiyonunu duyuran Canon, makine gövdesine yerleştirdiği özel bir Facebook tuşu ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği üzerinden direkt olarak fotoğraf ve video paylaşılmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak 1/2.3-inç 12.1MP CMOS sensöre, DIGIC 5 görüntü işlemcisi, 28-224mm 8 kat optik yakınlaştırma sağlayan F3.0 - F5.9 lens, Full HD çekim kapasitesi ve 461K 2.8-inç dokunmatik ekran ile hazırlanan PowerShot N, 79 x 60 x 29 mm boyuta ve 196 gram ağırlığa sahip.

Yeni hazırladığı fotoğraf makineleri ile PowerShot fotoğraf makinesi ailesini güncelleyen Canon'un duyurduğu modellerden G16 549$, S120 449$, SX150HS 249$, SX170IS 179$ ve Facebook özel N modeli 299$ fiyat etiketleriyle yakın zamanda satışa çıkıyorlar.





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