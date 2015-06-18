Canon'dan gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi: G3X

Ricoh GR 2 sonrası fotoğraf dünyasının hareketlendiren bir diğer isim Canon oldu. Dünya devi, ilk olarak CP+ 2015 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı üst seviye kompakt fotoğraf makinesi G3X'i resmi olarak duyurdu.

Canon'un en üst seviye kompakt fotoğraf makinesi serisini oluşturan "G" ailesine dahil edilen G3X, köşeli bir tasarımla geliyor ve 733 gram ağırlık ile 123 x 77 x 105mm boyutlarıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ancak oldukça büyük bir lensi bulunuyor. Teknik olarak 20.2 megapiksel çözünürlüğünde yüksek hassasiyete sahip 1-inç CMOS sensör, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 25 kat optik yakınlaştırma sunan 24-600mm F/2.8-5.6 lens, geliştirilmiş 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, saniyede 9 kare seri çekim hızı ve su ile toza karşı dayanıklı gövde gibi dikkat çekici özellikleri bulunan Canon G3X, fotoğraf tarafındaki vaatlerini video tarafında da sürdürüyor ve 1080p Full HD (24p, 30p, 60p) videoların altında kalkarak canlı HDMI çıkışı verebiliyor.

Kompakt gövdesinde harici stereo mikrofon ve kulaklık çıkışları yer alan Canon G3X, 31 noktalı otomatik netleme sistemiyle yüksek performans sağlıyor ve artık standart olduğu kadarıyla WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor ya da bu cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Canon'un birçok aksesuarı ile uyumlu hazırlanan gelişmiş fotoğraf makinesi, beklentiler dahilinde RAW çekebiliyor ve bütün bu çekimlerini 3.2-inç boyutundaki hareketli dokunmatik LCD ekranında gözler önüne serebiliyor.

Canon'nun ürün gamına eklediği yeni fotoğraf makinesi G3X, 1000$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor. Üzerinde elektronik ya da optik bir vizör taşımayan fotoğraf makinesi, bunu isteyenler içinse 250$ (Harici Canon XGA elektronik vizör için) daha masraf çıkartıyor.

http://www.dpreview.com/articles/9219922855/cp-2015-a-closer-look-at-canon-s-forthcoming-powershot-g3x