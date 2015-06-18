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Canon'dan gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi: G3X

3 yıl
5,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi: G3X
 
Ricoh GR 2 sonrası fotoğraf dünyasının hareketlendiren bir diğer isim Canon oldu. Dünya devi, ilk olarak CP+ 2015 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı üst seviye kompakt fotoğraf makinesi G3X'i resmi olarak duyurdu.
Canon'un en üst seviye kompakt fotoğraf makinesi serisini oluşturan "G" ailesine dahil edilen G3X, köşeli bir tasarımla geliyor ve 733 gram ağırlık ile 123 x 77 x 105mm boyutlarıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ancak oldukça büyük bir lensi bulunuyor. Teknik olarak 20.2 megapiksel çözünürlüğünde yüksek hassasiyete sahip 1-inç CMOS sensör, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 25 kat optik yakınlaştırma sunan 24-600mm F/2.8-5.6 lens, geliştirilmiş 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, saniyede 9 kare seri çekim hızı ve su ile toza karşı dayanıklı gövde gibi dikkat çekici özellikleri bulunan Canon G3X, fotoğraf tarafındaki vaatlerini video tarafında da sürdürüyor ve 1080p Full HD (24p, 30p, 60p) videoların altında kalkarak canlı HDMI çıkışı verebiliyor.
Kompakt gövdesinde harici stereo mikrofon ve kulaklık çıkışları yer alan Canon G3X, 31 noktalı otomatik netleme sistemiyle yüksek performans sağlıyor ve artık standart olduğu kadarıyla WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor ya da bu cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Canon'un birçok aksesuarı ile uyumlu hazırlanan gelişmiş fotoğraf makinesi, beklentiler dahilinde RAW çekebiliyor ve bütün bu çekimlerini 3.2-inç boyutundaki hareketli dokunmatik LCD ekranında gözler önüne serebiliyor.
Canon'nun ürün gamına eklediği yeni fotoğraf makinesi G3X, 1000$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor. Üzerinde elektronik ya da optik bir vizör taşımayan fotoğraf makinesi, bunu isteyenler içinse 250$ (Harici Canon XGA elektronik vizör için) daha masraf çıkartıyor.
Canon'dan gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi: G3X
 

http://www.dpreview.com/articles/9219922855/cp-2015-a-closer-look-at-canon-s-forthcoming-powershot-g3x Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jiddi 1 yıl
İyice küçültürseniz bununla çekilen fotoları ancak işte bir işe yarar !..
Mesela,

ISO 125'te
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kleine Moselrundfahrt mit dem Rad by jodage, on Flickr

Şöyle bir detaylı bakacak olursanız, c1.staticflickr.com/...

Bir başka örnek,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kleine Moselrundfahrt mit dem Rad by jodage, on Flickr

Detayda, c1.staticflickr.com/...

Örnek 3
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tränendes Herz by jodage, on Flickr

Detayı : c2.staticflickr.com/...

Örnek 4
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tulpen by jodage, on Flickr

Ooo ! Bu güzelliği neye borçluğuz acaba ? Bakalım detaya, c1.staticflickr.com/...
2 - 3 mp. çözünürlükte kullanmak için ideal fotoğraflar veriyor tabi gördüğünüz gibi de bunlar en iyi koşullarda olması durumunda. Yani iyi ışık + düşük ISO koşullarında. Abarttığımı zannetmiyorum, şu lensin kalitesi d-slr'lardaki "çöp lens" dedikleri 18-55 kit lensten geride göründü bana.
3.300 - 3.600 TL'lik fiyat aralığını da düşününce koşarak uzaklaşmak için gayet yeterli kanıtlar benim için...
( akakce.com/... )
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DH Misafiri 3 yıl
Canon g17 serisini 1senedir bekliyorum, acaba bu g3x modeli g17 yerine mi geçti? G17 üretimiyle ilgili bildiğiniz haber var mı? Sualtı fotoğrafçılığı için kullanacağım
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keynowski 3 yıl
Bence Panasonic TZ100 bundan çok daha alınabilir bir makine olacak. 1" sensör, 25-250mm lens (35mm eşleniği), 4k video, dahili elektronik bakaç,... Üstelik bu Canon' dan daha ucuz görünüyor. 700$ civarı...

dpreview.com/...
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olağan_şüpheli 3 yıl
1000 dolar istiyon bari 4k koyaydın.
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VYC Majoris 3 yıl
Vizörsüz makine 1000$. Sensörü de 1 inç :) Yeni nesil 1 inçler iyi performans gösteriyor ama aps-c sensörlere kesinlikle yetişemez.

Ricoh'un aps-c sensörlü kompakt manesi 800$:

tablet.donanimhaber.com/...

Tabi tamamen aynı cihazlar değiller çünkü biri 25x zoom sunuyor ve sanırım fiyatı şişiren de bu. Yalnız hem sensörün daha küçük olması hem de 25X'ten dolayı gelecek lens sorunları sebebiyle performans isteyen Ricoh tercih edecektir. Özellikleri ve odak uzaklığı ile tam sokak fotoğrafçısı makinesi olmuş.
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TroppX 3 yıl
kullanan adam alır
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First_Person 3 yıl
Dahili vizör yok ne demek yahu! Canon'un bütün makineleri gibi kırpık bir makine.. Ne yapacağız 600 mm zoom yapıp, ekrandan bakarak mı çekeceğiz? Tele çekim yaparken sol el lenste, sağ el gripte, göz vizörde olur, bu üç noktadan desteklenerek çekim yapılır ki titreme en aza insin. Ekrandan bakarak 600mm'de elde çekim kasar..

Ayrıca Full HD mi kaldı artık? 4K nerede? Çağı yakala Canon, Sony A7r Mark II den biraz feyzal..
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mcebi001 3 yıl
Makina deli parası ondan daha deli...
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