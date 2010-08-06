Canon'dan hesap makinesi özellikli fare: X Mark I Mouse

Ülkemizde özellikle ürettiği fotoğraf makineleri ile tanınan Canon, bu defa farklı bir ürünü ile gündemimize düştü. Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, standart farelere oranla çok ilginç özelliklere sahip. Sahip olduğu sıradışı özellikler hakkında bilgi vermeden önce standart özelliklerinden bahsedelim.
Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, bilgisayarlari ile bağlantısını bluetooth 2.0 üzerinden kuruyor. 1200 Dpi çözünürlüklü sensöre sahip olan fare, Windows ve OS X ile uyumlu olarak hazırlanmış.
Canon'un ürettiği X Mark I Mouse'u diğer farelerden ayıran özelliklere değinelim. Canon X Mark I Mouse'da küçük bir ekrana yer verilmiş. Bu ekranı fare üzerindeki numerik butonlarla birlikte hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. X Mark I Mouse'un bir diğer özelliği ise bu tuşları numerik tuş takımı olmayan bilgisayarlardaki numerik tuş takımı ihtiyacını karşılıyor. Canon'un hesap makinesi ve numerik tuş takımı özelliği gören faresi X Mark I Mouse'un fiyatı 60$-65$ olarak açıklandı.
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TR'de yok. çin us sitelerinde 40 50 dolar gibi fahiş fiyatlar.
Size saçma geliyor belki ama emin olun ürünün hitap ettiği bir kitle var.
konuyu hortlatmak lazım. 4 yıl önce saçma gelmiş bugün değil. 7-10 inç tabletler var klavyeli klavyesiz tak çıkar klavyeli.
mimar ve mühendisler röleve alırken bu fareye çok ihtiyaç duyabilirler ki ben duyuyorum. Uygun fiyatlı dealextreme'de buldum bir tek onda da stok kalmamış.
Uygun bulan bilen varsa paylaşırsa sevinirim.
Aynen katılıyorum.Hem Canon yapmış,fotoğraf çekse daha mantıklı olucak.