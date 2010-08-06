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Canon'dan hesap makinesi özellikli fare: X Mark I Mouse

Ülkemizde özellikle ürettiği fotoğraf makineleri ile tanınan Canon, bu defa farklı bir ürünü ile gündemimize düştü.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Canon'dan hesap makinesi özellikli fare: X Mark I Mouse
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Ülkemizde özellikle ürettiği fotoğraf makineleri ile tanınan Canon, bu defa farklı bir ürünü ile gündemimize düştü. Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, standart farelere oranla çok ilginç özelliklere sahip. Sahip olduğu sıradışı özellikler hakkında bilgi vermeden önce standart özelliklerinden bahsedelim.

Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, bilgisayarlari ile bağlantısını bluetooth 2.0 üzerinden kuruyor. 1200 Dpi çözünürlüklü sensöre sahip olan fare, Windows ve OS X ile uyumlu olarak hazırlanmış.

Canon'dan hesap makinesi özellikli fare: X Mark I Mouse
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Canon'un ürettiği X Mark I Mouse'u diğer farelerden ayıran özelliklere değinelim. Canon X Mark I Mouse'da küçük bir ekrana yer verilmiş. Bu ekranı fare üzerindeki numerik butonlarla birlikte hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. X Mark I Mouse'un bir diğer özelliği ise bu tuşları numerik tuş takımı olmayan bilgisayarlardaki numerik tuş takımı ihtiyacını karşılıyor. Canon'un hesap makinesi ve numerik tuş takımı özelliği gören faresi X Mark I Mouse'un fiyatı 60$-65$ olarak açıklandı.


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DH Misafiri 8 yıl
adam yapmış işte sizede yaranılmıyor haa maksat çeşitlilik olsun :D
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Selduman 4 yıl
Size saçma geliyor ama bu ürün (hesap makinası olmasa daha iyi) 'den arıyorum.
TR'de yok. çin us sitelerinde 40 50 dolar gibi fahiş fiyatlar.

Size saçma geliyor belki ama emin olun ürünün hitap ettiği bir kitle var.

konuyu hortlatmak lazım. 4 yıl önce saçma gelmiş bugün değil. 7-10 inç tabletler var klavyeli klavyesiz tak çıkar klavyeli.

mimar ve mühendisler röleve alırken bu fareye çok ihtiyaç duyabilirler ki ben duyuyorum. Uygun fiyatlı dealextreme'de buldum bir tek onda da stok kalmamış.
Uygun bulan bilen varsa paylaşırsa sevinirim.
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ayzer 8 yıl
5 dolarlık sat 50 dolar.pahalı pahalı
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teeKin 8 yıl
Her ürünün hitap ettiği bir kullanıcı profili vardır ama biz oyun oynayanlara hitap etmediği kesin
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yc#1 8 yıl
Nümerik klavye küçük olması dolayısıyla pratiklikten uzak.
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CriticalWave 8 yıl
bunun ben sadece nümerik tuşlusunu görmüşütm. hesap makinesi olayı yoktu 15tl bişeydi. o alınabilirde hesap makinesi ne olm-.-
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mehmetgirgin 8 yıl
acayip saçma.
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e j d e r 8 yıl
muhasebeciler sevecektir bu oyuncağı
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DH Misafiri 8 yıl
Hiçmi yapacak bir şey bulamadınız!..Ar-ge'nin keyfi yerinde anlaşılan...Bana bunu getiren mühendisin eline son maaşını verir Baba'sının köyüne yollardım...'Ne lan bu terbiyeeesiz'... :)
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DH Misafiri 8 yıl
Hiçmi yapacak bir şey bulamadınız!..Ar-ge'nin keyfi yerinde anlaşılan...Bana bunu getiren mühendisin eline son maaşını verir Baba'sının köyüne yollardım...'Ne lan bu terbiyeeesiz'... :)
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DH Misafiri 8 yıl
Hiçmi yapacak bir şey bulamadınız!..Ar-ge'nin keyfi yerinde anlaşılan...Bana bunu getiren mühendisin eline son maaşını verir Baba'sının köyüne yollardım...'Ne lan bu terbiyeeesiz'... :)
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thedevilhimveryself 8 yıl
bİR FAREYE HESAP MAKİNESİ NEDEN KOYARKİ İNSAN.ZATEN TEK TUŞLA ERİŞİM İMKANİ VAR HESAP MAKİNESİNE
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Öksürük Şurubu 8 yıl

thedevilhimveryself

bİR FAREYE HESAP MAKİNESİ NEDEN KOYARKİ İNSAN.ZATEN TEK TUŞLA ERİŞİM İMKANİ VAR HESAP MAKİNESİNE

Aynen katılıyorum.Hem Canon yapmış,fotoğraf çekse daha mantıklı olucak.
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