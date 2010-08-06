Canon'dan hesap makinesi özellikli fare: X Mark I Mouse

Ülkemizde özellikle ürettiği fotoğraf makineleri ile tanınan Canon, bu defa farklı bir ürünü ile gündemimize düştü. Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, standart farelere oranla çok ilginç özelliklere sahip. Sahip olduğu sıradışı özellikler hakkında bilgi vermeden önce standart özelliklerinden bahsedelim.

Canon'un X Mark I Mouse adını verdiği fare, bilgisayarlari ile bağlantısını bluetooth 2.0 üzerinden kuruyor. 1200 Dpi çözünürlüklü sensöre sahip olan fare, Windows ve OS X ile uyumlu olarak hazırlanmış.

Canon'un ürettiği X Mark I Mouse'u diğer farelerden ayıran özelliklere değinelim. Canon X Mark I Mouse'da küçük bir ekrana yer verilmiş. Bu ekranı fare üzerindeki numerik butonlarla birlikte hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. X Mark I Mouse'un bir diğer özelliği ise bu tuşları numerik tuş takımı olmayan bilgisayarlardaki numerik tuş takımı ihtiyacını karşılıyor. Canon'un hesap makinesi ve numerik tuş takımı özelliği gören faresi X Mark I Mouse'un fiyatı 60$-65$ olarak açıklandı.