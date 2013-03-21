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Canon'dan üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi, "EOS 100D/Rebel SL1"

6 yıl
5,6b
1
43
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi,

Çok yakın bir zamana kadar hakkında hiçbir bilgi olmayan ve üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi modeli olarak gösterilen EOS 100D/Rebel SL1, Canon tarafından bügün sabah saatlerinde resmi olarak duyurdu.
Canon tarafından duyurulan EOS 100D/Rebel SL1, 116.8x90.7x69.4mm boyutları ve 407gr gövde ağırlığı ile hem üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi modeli olma özelliğini taşıyor, hem de Canon'un 650D modelinden %25 daha ufak ve %28 daha hafif bir gövde yapısını kullanıcılara sağlıyor. Canon tarafından asla arkada bırakılmayacak bir fotoğraf makinesi olarak nitelendirilen 100D, teknik olarak 18MP Hibrit CMOS sensöre, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim kapasitesine, Digic 5 görüntü işlemcisine, ISO 100-12800 aralığına, saniyede 4 kare seri çekim hızına ve 3" Clear View II çoklu dokunmatik LCD ekrana sahip.
 
Canon'dan üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi,
Canon'dan üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi,
Video kayıtları sırasında ses kaydı için dahili mono mikrofon ve 9 noktalı çapraz tip otomatik netleme sistemi gibi ekstra detaylar yanında Canon'un EF ve EF-S lensleri ile tam uyumlu olarak çalışabilen ufak DSLR modeli EOS 100D, akıllı otomatik çekim modları ve %95 kapsama alanına sahip optik vizör ile kullanıcılara rahat çekim imkanları sağlayabiliyor. Üzerinde az ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf çekimi için dahili flaş ile gelen model, harici flaş yuvası ile daha profesyonel tepe flaşların kullanılmasına da izin verebiliyor ve deklanşör bölümü üzerindeki farklı kaplaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Oldukça ufak ve kompakt yapısı ile giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerine yeni bir soluk getirecek olan Canon 100D/Rebel SL1, gene Canon tarafından bugün resmi olarak duyurulan 700D modeli ile gövde yapısı haricinde benzer teknik özellikler sahip. Nisan ayında piyasaya çıkacak olan model, gövde olarak 650$, yeni geliştirilen EF-S 18-55mm F/3.5-5-6 lens ile beraber ise 800$ fiyat etiketine sahip olacak.

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PHI 6 yıl en beğenilen
700D'den çok daha mantıklı bir ürün olduğu kesin. 700D'yi hiç doğru bulmadım çünkü. Öylesine çıkarılmış bi model gibi. Sırf her sene model çıkarmak istediklerinden çıkarmak zorundalarmış hissine kapıldım 700D için.

100D ise küçük DSLR dünyasının ilk üyesi sanırım. Pancake lensler ile özellikle bayanların tercih edeceğini düşünüyorum.
700D'den çok daha mantıklı bir ürün olduğu kesin. 700D'yi hiç doğru bulmadım çünkü. Öylesine çıkarılmış bi model gibi. Sırf her sene model çıkarmak istedikleri...
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1 Avatar
verag 5 yıl
Digital rev bundan 2 yada 3 hafta once tanitmisti
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byJuck 6 yıl
550D mi bu mu
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digital_man 5 yıl
Canon 100D çok şık bir DSLRcik diye tanımlamak daha iyi olur sanırım.Ufacık miniminacık güzel kompakt bir DSLR 18-55mm STM ilede satışa sunulması tam yerinde olmuş..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ozturert 6 yıl
Fiyat düşecek eli mahkum. Bu fiyata alınmaz.
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mcroses 6 yıl
eos 700D de cikmis onunla ilgili bir baslık goremedim forumda.
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ozturert 6 yıl
Biraz daha baktım sağına soluna. İnternetteki yorumlarda yerden yere vuranlar var (ciddi kullanıcılar değil forumda yaşayan grup) ama tahminimce deli gibi satacak.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ozeba 6 yıl ozturert
ozturert

Biraz daha baktım sağına soluna. İnternetteki yorumlarda yerden yere vuranlar var (ciddi kullanıcılar değil forumda yaşayan grup) ama tahminimce deli gibi satacak.

satar da o fiyatla biraz zor. bence fiyatı çok yüksek. makine gayet güzel. boyutunun küçük olmasını sorun etmeyecekler için güzel bir alternatif. eğer fiyatı 1000 lira civarına olursa çok iş yapar sanıyorum.
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katrancalı 6 yıl ozturert
ozturert

Biraz daha baktım sağına soluna. İnternetteki yorumlarda yerden yere vuranlar var (ciddi kullanıcılar değil forumda yaşayan grup) ama tahminimce deli gibi satacak.

ipse dixit!!!


dağılın!!!
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deniz_sea 6 yıl
at şeyine lens konmuş gibi duruyor...
ama elleri ufak olanlar için birebir makina olacaktır.
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hie 6 yıl
Bayanlar için iyi hoş, ama eli biraz büyük olanlar için ii olmadı
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aozgec 6 yıl
hanıma alacağım makineyi buldum sonunda .
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Umutcan 6 yıl
Bayanlar için mantıklı olabilir belki ama erkekler(elin büyük olması açısından) için gereksiz denebilir. Büyük ve ağır bir gövde ile kavrama kolaylığı ve ağırlık ile
stabilizasyon daha iyi olduğu gibi, kullanım zevki de daha iyi oluyor. 400-450-600-700d bile ufak kalıyor bence, 40-50-60d dslr için ideal boyutlarda...
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skylineGTR_34 6 yıl
DSLR acilimi "digital single lens reflex" demek. Buradaki reflex vizore gelen goruntu ile sensore gelenina ayni olmasini saglayan ayna mekanizmasini temsil ediyor. Nex makinalar mirrorless diye tabir edilir zaten. Dslr bir unvan degil yani kullanilan teknolojinin adi.
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patriotic* 6 yıl
Gerçkekten hafifmiş

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CanTnçr 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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B.S.S. 6 yıl
e hadi hayırlı olsun
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talerk 6 yıl
fiyatı ne kadar acaba
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Tamam artık hs serisi alan hatunlar sırf objektifi değişen ufak makine diye bunu takar boynuna gezerler.
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Stainless.. 6 yıl talerk
talerk

fiyatı ne kadar acaba

Haberde yazıyor, hem gövde fiyatı, hem de kit lensli fiyatı..
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çekomastik 6 yıl
Biz "gövdemiz keşke biraz daha büyük olsaydı" dedikçe bunlar daha da küçültüyor...
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mizantropia 6 yıl çekomastik
çekomastik

Biz "gövdemiz keşke biraz daha büyük olsaydı" dedikçe bunlar daha da küçültüyor...


Büyük gövde zaten var. Bayanlar için oldukça iyi oldu bu gövde..
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