Canon'dan üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi, "EOS 100D/Rebel SL1"





Çok yakın bir zamana kadar hakkında hiçbir bilgi olmayan ve üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi modeli olarak gösterilen EOS 100D/Rebel SL1, Canon tarafından bügün sabah saatlerinde resmi olarak duyurdu.

Canon tarafından duyurulan EOS 100D/Rebel SL1, 116.8x90.7x69.4mm boyutları ve 407gr gövde ağırlığı ile hem üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi modeli olma özelliğini taşıyor, hem de Canon'un 650D modelinden %25 daha ufak ve %28 daha hafif bir gövde yapısını kullanıcılara sağlıyor. Canon tarafından asla arkada bırakılmayacak bir fotoğraf makinesi olarak nitelendirilen 100D, teknik olarak 18MP Hibrit CMOS sensöre, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim kapasitesine, Digic 5 görüntü işlemcisine, ISO 100-12800 aralığına, saniyede 4 kare seri çekim hızına ve 3" Clear View II çoklu dokunmatik LCD ekrana sahip.

Video kayıtları sırasında ses kaydı için dahili mono mikrofon ve 9 noktalı çapraz tip otomatik netleme sistemi gibi ekstra detaylar yanında Canon'un EF ve EF-S lensleri ile tam uyumlu olarak çalışabilen ufak DSLR modeli EOS 100D, akıllı otomatik çekim modları ve %95 kapsama alanına sahip optik vizör ile kullanıcılara rahat çekim imkanları sağlayabiliyor. Üzerinde az ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf çekimi için dahili flaş ile gelen model, harici flaş yuvası ile daha profesyonel tepe flaşların kullanılmasına da izin verebiliyor ve deklanşör bölümü üzerindeki farklı kaplaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Oldukça ufak ve kompakt yapısı ile giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerine yeni bir soluk getirecek olan Canon 100D/Rebel SL1, gene Canon tarafından bugün resmi olarak duyurulan 700D modeli ile gövde yapısı haricinde benzer teknik özellikler sahip. Nisan ayında piyasaya çıkacak olan model, gövde olarak 650$, yeni geliştirilen EF-S 18-55mm F/3.5-5-6 lens ile beraber ise 800$ fiyat etiketine sahip olacak.