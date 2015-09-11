Canon'un sanal gerçeklik başlığı görüntülendi

Dünya görüntüleme devi Canon, New York'da düzenlenen "Canon EXPO 2015" kapsamında üzerinden çalıştığı sanal gerçeklik başlığını sergiledi.

Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen sanal gerçeklik başlığı, diğer benzerlerinden farklı olarak elde tutularak kullanılabilecek bir alternatif oluşturuyor. Yani sürekli olarak baş üzerinden takılı olması için geliştirilmeyen ancak ilerleyen dönemde tasarımının değişme ihtimali bulunan ürün, verilen kısıtlı sayıdaki teknik detaylara göre 5.5-inç'lik iki adet ekranıyla 2560 x 1220 piksel çözünürlük ortaya koyuyor ve 120 derece görüş açı sunuyor.

Büyük görünmesine rağmen uzun kullanımda dahi kol ağrısı yapmadığı söylenen Canon'un VR başlığı, oldukça keskin bir görüntü kalitesi vaadediyor ve herhangi bir görünür kör noktası bulunmuyor. Sanal gerçeklik başlığı için gereken 360 derecelik görüntüleri de kendisi kaydeden Canon, bunun için iki adet kayıt düzeneği oluşturmuş durumda. Bu düzeneklerden ilki 24 adet VIXIA mini X kamerayı eş zamanlı olarak kullanırken, diğer çözüm ise yedi adet EOS 6D DSLR fotoğraf makinesi ile 360 derecelik görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor.

Eğitim, askeriye ve kişisel eğlence için planlanan sanal gerçeklik başlığı, aslında Canon'un hiç de yabancı olmadığı bir alanda bulunuyor. Detaylarına burada yer verdiğimiz profesyonel kullanıma yönelik MREAL üç boyutlu gerçekçilik sistemini 2013 yılında bu yana satan dev firma, görünüşe bakılırsa bu sefer daha çok son kullanıcıya hitap etmeyi planlıyor.

http://www.popsci.com/canon-teases-its-own-virtual-reality-headset