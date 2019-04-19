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Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi

Yakında vizyona girecek Avengers: Endgame filminin sponsorlarından biri olan Audi, elektrikli SUV modeli Audi e-tron ve Captain Marvel'ı bir araya getiren yeni bir reklam videosu yayınladı.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi
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Tony Stark’ın ikonik Audi R8’i dünyaya tanıtmasının ardından Marvel fanları tarafından benimsenen Audi, bildiğiniz üzere yakında vizyona girecek Avengers: Endgame filminin de sponsoru. Şirket, bu iş birliği kapsamında elektrikli Audi e-tron ve Captain Marvel’ı yeni reklam filminde buluşturdu.

“The Debriefing” yani bilgilendirme adı altında yayınlanan videoda Audi, uzun zamandır dünyadan uzak kalan Captain Marvel’ı yaşanan değişiklikler konusunda bilgilendiriyor. Brie Larson’ın canlandırdığı Captain Marvel, bu toplantıda ilk olarak kahramanlar hakkında bilgi alıyor. Captain Marvel’ı modern teknolojiyle de tanıştıran hükumet ajanı, çağımızın en büyük tehlikelerinden biri olan gluten hakkında uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Tüm bunların ardından sıra, Captain Marvel’ın elektrikli Audi e-tron ile tanışmasına geliyor. Aracın uçup uçmadığını merak eden Captain Marvel, “Doğru sürücüyle neden olmasın” cevabını alıyor. Tek ihtiyacının hızlı şarj olduğunu öğrendiğinde ise aracı tek bir hareketiyle saniyeler içinde şarj ediyor. Son olarak da sürücü koltuğuna atlayıp son derece sessiz ve hızlı bir yolculuğa çıkmak kalıyor. Tabii ki Goose da arka koltuktaki yerini almış durumda.

Gelen bilgilere göre filmde Audi e-tron’un üretim versiyonu kullanılmayacak. Onun yerine sinemaseverlerin karşısına e-tron Sportback konsepti ve e-tron GT konsepti çıkacak. e-tron GT konsepti Tony Stark tarafından kullanılacak. Avengers: Endgame 26 Nisan’da ABD’de vizyona girecek. Filmin Hollywood prömiyerinde Audi’nin araçları da sergilenecek.

İşte Audi e-tron ve Captain Marvel’ı buluşturan reklam filmi:


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cokbaska 1 ay en beğenilen
Dandik reklam zaten bu kaptan marveli hiç sevememiştim bu reklam ile Audi de gözümden düştü
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Bay Robot 4 hf.
Millet bunu alana kadar range rover phev alır.
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axiprens 1 ay
Captan marvel filmine gittim, 60 dk dayanabildim. Biktirdi artik bu yesil perdeli ruhsuz filmler
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Mellkor 1 ay
Sanki biraz bayağı olmuş reklam
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Drxl 1 ay
Parası olana güzel.
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cokbaska 1 ay en beğenilen
Dandik reklam zaten bu kaptan marveli hiç sevememiştim bu reklam ile Audi de gözümden düştü
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