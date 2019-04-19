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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu

15. kez düzenlenen 2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde bu yıl bir ilk yaşandı. Büyük ödülün sahibi olan Jaguar I-Pace, yarışma tarihinde ilk kez üç kategoride birden ödül alan otomobil oldu.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu
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Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olan New York Otomobil Fuarı’nın 119. kez kapılarını açmasıyla birlikte “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün sahibi de belli oldu. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada adeta Jaguar rüzgarı esti.

Yarışma tarihinde ilk kez üç kategorinin kazananı aynı otomobil 

Markanın ilk elektrikli otomobili olan Jaguar I-Pace, kıyasıya rekabetin yaşandığı 2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerine damga vurdu. Rakiplerini geride bırakarak büyük ödülün sahibi olan Jaguar I-Pace, bunun yanı sıra Dünyada Yılın Çevreci Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili ödüllerini de topladı. Böylece Jaguar’ın yüzünü üç kategoride birden güldürmüş oldu. Jaguar I-Pace, bundan bir ay önce de Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmişti.

2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinin kazananları şöyle:

  • Dünyada Yılın Otomobili: Jaguar I-Pace
  • Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Suzuki Jimny
  • Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A7
  • Dünyada Yılın Performans Otomobili: McLaren 720S
  • Dünyada Yılın Çevreci Otomobili: Jaguar I-Pace
  • Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Jaguar I-Pace

http://www.worldcarawards.com/web/ Yorum Yaz
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Darknesia 1 ay en beğenilen
Bizde olsa Dacia seçerler sfdsdfad
2 Yanıt Yanıtla +27
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Moueson 1 ay
Jaguar iyi para yedirmiş anlaşılan ...
3 Yanıt Yanıtla +21
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Zvjezdan 1 ay Moueson
Renault fakir galiba, o yedirememiş.
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DH Misafiri 1 ay
Teslaya haksızlık bu dünyada bu işin öncüsüne ödül yoksa hala böyle şeylerde reklam ve başka şeyler dönüyorsa TESLA doğru yolda beliki bazılarını korkutmuş...
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Tasarım mı 🤮🤮
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Mendieta58 1 ay
Nedense jaguar i pace gördükçe aklıma şu araç geliyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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D.Baran 1 ay
Türkiyede ilk 7'ye bile giremeyen otomobile üç dalda birincilik vermişler,'peeeh!'.



Üstelik kazananlar listesinde Dacia Duster bile yok,bu ne biçim bi seçim arkadaş,yuhh yani.

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aprmo 1 ay
Jaguar hak ederek kazanmış görünüyor.Beklediğim bir sonuç.İnşallah kullanacaklar da hak ederek kullananlar olur diyeceğim ama maalesef sürücülerinin çoğunluğu,diğer kaliteli araçlarda olduğu gibi, öyle olmayacak.
Armudun iyisini genelde ayılar yiyor ve yemeye devam edecek

Şikayet için değil öylesine vicdani yazdım.yoksa,benim için çok şükür ulaşılamaz değil.İhtiyacım da değil.
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freemangroovy 1 ay
Dacia duster en hakedeni.. Jaguara kim binebiliyor ki? Sapık suratlı Türkiye erkek güzeli tolga sayışman , eblek hadise falan?
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isikayhan 1 ay
Jaguar’ın uzaktan arka taraf görünüşü Tucson’u anımsattı nedense
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Led Zeppelin 1 ay
Rakiplerine göre hiç bir artısı olmayan bir aracı seçmişler
Herhalde satışlar kötü gidince reklamını yapmak istetti.
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CapriceClassic 1 ay
Audi a7....güzel araç!

Bu arada jaguara tebrikler.
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porsche911gt2 1 ay
Suzuki jimny yi şehir otomobili mi seçmişler ciddi ciddi
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