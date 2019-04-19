2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu

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Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olan New York Otomobil Fuarı’nın 119. kez kapılarını açmasıyla birlikte “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün sahibi de belli oldu. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada adeta Jaguar rüzgarı esti.

Yarışma tarihinde ilk kez üç kategorinin kazananı aynı otomobil

Markanın ilk elektrikli otomobili olan Jaguar I-Pace, kıyasıya rekabetin yaşandığı 2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerine damga vurdu. Rakiplerini geride bırakarak büyük ödülün sahibi olan Jaguar I-Pace, bunun yanı sıra Dünyada Yılın Çevreci Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili ödüllerini de topladı. Böylece Jaguar’ın yüzünü üç kategoride birden güldürmüş oldu. Jaguar I-Pace, bundan bir ay önce de Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmişti.

2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinin kazananları şöyle:

Dünyada Yılın Otomobili: Jaguar I-Pace

Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Suzuki Jimny

Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A7

Dünyada Yılın Performans Otomobili: McLaren 720S

Dünyada Yılın Çevreci Otomobili: Jaguar I-Pace

Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Jaguar I-Pace

http://www.worldcarawards.com/web/