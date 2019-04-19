2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu

Otomobil Editörü
Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olan New York Otomobil Fuarı’nın 119. kez kapılarını açmasıyla birlikte “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün sahibi de belli oldu. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada adeta Jaguar rüzgarı esti.
Yarışma tarihinde ilk kez üç kategorinin kazananı aynı otomobil
Markanın ilk elektrikli otomobili olan Jaguar I-Pace, kıyasıya rekabetin yaşandığı 2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerine damga vurdu. Rakiplerini geride bırakarak büyük ödülün sahibi olan Jaguar I-Pace, bunun yanı sıra Dünyada Yılın Çevreci Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili ödüllerini de topladı. Böylece Jaguar’ın yüzünü üç kategoride birden güldürmüş oldu. Jaguar I-Pace, bundan bir ay önce de Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmişti.
2019 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinin kazananları şöyle:
- Dünyada Yılın Otomobili: Jaguar I-Pace
- Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Suzuki Jimny
- Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi A7
- Dünyada Yılın Performans Otomobili: McLaren 720S
- Dünyada Yılın Çevreci Otomobili: Jaguar I-Pace
- Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Jaguar I-Pace
http://www.worldcarawards.com/web/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstelik kazananlar listesinde Dacia Duster bile yok,bu ne biçim bi seçim arkadaş,yuhh yani.
Armudun iyisini genelde ayılar yiyor ve yemeye devam edecek
Şikayet için değil öylesine vicdani yazdım.yoksa,benim için çok şükür ulaşılamaz değil.İhtiyacım da değil.
Bu arada jaguara tebrikler.
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