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    Anlık Bildirim

    Marvel yeni Captain Marvel ve Eternals filmlerini rafa kaldırabilir

    Son dönemde eski günlerini mumla arayan Marvel, gelecek planlarını revize ediyor. Gelen son haberler, stüdyonun hazırlık aşamasındaki üç projeyi rafa kaldırdığını gösteriyor.
    Marvel üç devam filmini rafa kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Uzunca bir süre gişeyi domine eden Marvel, son dönemde eski günlerini mumla arıyor. Guardians of the Galaxy Vol. 3 gibi bir iki istisnayı saymazsak, son dönemde çıkan Marvel film ve dizilerinin tamamı hayal kırıklığı yarattı. Önü alınamayan bu düşüş, The Marvels ile birlikte yeni bir boyuta geçti. Bir dönem her filmiyle 1 milyar doları zorlayan MCU, gişesi 206 milyon dolarda kalan The Marvels ile dibi gördü.

    Üst üste gelen bu hayal kırıklıkları üzerine alarm düğmesine basan Disney, bu kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli değişiklikler yapmaya başladı. Marvel Sinematik Evreni'ne yönelik gelecek planlarını revize etmeye başlayan stüdyo, bu yeniden yapılanma sırasında birkaç projeyi de rafa kaldırdı.

    Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 İptal Edilmiş Olabilir

    Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre, Disney CEO'su Bob Iger'ın isteği doğrultusunda; Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 rafa kaldırıldı.

    Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige'nin özellikle Eternals 2'yi hayata geçirmek istediği, ancak bu kararın Iger tarafından veto edildiği söyleniyor. Zira Bob Iger bu üç filmin de gişede batacağına inanıyor. Bu serilerin son filmlerinin gişe performansı göz önüne alındığında, Bob Iger'ın bu konuda çok da haksız olduğu söylenemez.

    Marvel henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da Richtman'ın bu haberi oldukça ikna edici görünüyor. Zira Bob Iger kısa süre önce verdiği bir demeçte, kamuoyuyla paylaşmasalar da arka planda birkaç projeyi iptal ettiklerini açıklamıştı. Iger'ın o demecinde söz ettiği projeler arasında bu üç Marvel yapımının da olması çok şaşırtı olmayacaktır. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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