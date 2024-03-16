Marvel yeni Captain Marvel ve Eternals filmlerini rafa kaldırabilir

Tam Boyutta Gör Uzunca bir süre gişeyi domine eden Marvel, son dönemde eski günlerini mumla arıyor. Guardians of the Galaxy Vol. 3 gibi bir iki istisnayı saymazsak, son dönemde çıkan Marvel film ve dizilerinin tamamı hayal kırıklığı yarattı. Önü alınamayan bu düşüş, The Marvels ile birlikte yeni bir boyuta geçti. Bir dönem her filmiyle 1 milyar doları zorlayan MCU, gişesi 206 milyon dolarda kalan The Marvels ile dibi gördü.

Üst üste gelen bu hayal kırıklıkları üzerine alarm düğmesine basan Disney, bu kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli değişiklikler yapmaya başladı. Marvel Sinematik Evreni'ne yönelik gelecek planlarını revize etmeye başlayan stüdyo, bu yeniden yapılanma sırasında birkaç projeyi de rafa kaldırdı.

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Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 İptal Edilmiş Olabilir

Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre, Disney CEO'su Bob Iger'ın isteği doğrultusunda; Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 rafa kaldırıldı.

Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige'nin özellikle Eternals 2'yi hayata geçirmek istediği, ancak bu kararın Iger tarafından veto edildiği söyleniyor. Zira Bob Iger bu üç filmin de gişede batacağına inanıyor. Bu serilerin son filmlerinin gişe performansı göz önüne alındığında, Bob Iger'ın bu konuda çok da haksız olduğu söylenemez.

Marvel henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da Richtman'ın bu haberi oldukça ikna edici görünüyor. Zira Bob Iger kısa süre önce verdiği bir demeçte, kamuoyuyla paylaşmasalar da arka planda birkaç projeyi iptal ettiklerini açıklamıştı. Iger'ın o demecinde söz ettiği projeler arasında bu üç Marvel yapımının da olması çok şaşırtı olmayacaktır.

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