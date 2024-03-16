Marvel yeni Captain Marvel ve Eternals filmlerini rafa kaldırabilir

Üst üste gelen bu hayal kırıklıkları üzerine alarm düğmesine basan Disney, bu kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli değişiklikler yapmaya başladı. Marvel Sinematik Evreni'ne yönelik gelecek planlarını revize etmeye başlayan stüdyo, bu yeniden yapılanma sırasında birkaç projeyi de rafa kaldırdı.
Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 İptal Edilmiş Olabilir
Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre, Disney CEO'su Bob Iger'ın isteği doğrultusunda; Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 rafa kaldırıldı.
Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige'nin özellikle Eternals 2'yi hayata geçirmek istediği, ancak bu kararın Iger tarafından veto edildiği söyleniyor. Zira Bob Iger bu üç filmin de gişede batacağına inanıyor. Bu serilerin son filmlerinin gişe performansı göz önüne alındığında, Bob Iger'ın bu konuda çok da haksız olduğu söylenemez.
Marvel henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da Richtman'ın bu haberi oldukça ikna edici görünüyor. Zira Bob Iger kısa süre önce verdiği bir demeçte, kamuoyuyla paylaşmasalar da arka planda birkaç projeyi iptal ettiklerini açıklamıştı. Iger'ın o demecinde söz ettiği projeler arasında bu üç Marvel yapımının da olması çok şaşırtı olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.