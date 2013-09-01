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Casio, akıllı saat savaşına hazır

5 yıl
1,6b
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33
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio, akıllı saat savaşına hazır

6 ay arayla iki yeni akıllı saat serisi satışa sunan Casio, henüz Android cihazlar için yaygın bir uygulama desteği sunmuş olmasa da modellerinden oldukça umutlu.

Casio'nun 84 yaşındaki patronu Kazou Kashio, NY Times'a verdiği demeçte akıllı saat trendine çok uzun süredir hazır olduklarını ancak bazı firmaların bu trendi bir anda keşfettiklerini açıkladı. 

Casio'nun 80'li yıllarda piyasaya sürdüğü hesap makineli saatleri ile aslında bir nevi akıllı saat trendine giriş yaptığı söylenebilir. Databank adıyla anılan bu saatler belirli bir sayıda telefon numarası kaydetmeye de imkan tanıyordu. 

Casio daha sonra dokunmatik ve farklı sensörlere sahip dijital saat modelleri piyasaya sürse de ilgi göremedi ve üretimi durduruldu. Kashio, o yıllarda firmanın zamanın ötesinde işler yaptığını belirtiyor. Uzun süredir G-Shock ailesi altında dayanıklı ve uygun fiyatlı saatler piyasaya süren Casio, aileye Bluetooth bağlantılı akıllı üyeler eklemeye başladı. G-Shock ürünleri uzun pil ömürleriyle de dikkat çekiyor.

Kashio, ayrıca Bluetooth serisine yeni modeller ekleyeceklerini ve bu modellerde anlık olarak kullanıcıların koşu bilgilerini paylaşabileceklerini dile getiriyor. Bu modeller önümüzdeki fuarlarda boy göstermeye başlayacak.  

http://www.nytimes.com/2013/08/28/technology/in-advent-of-the-smartwatch-a-name-thats-been-there-before.html?pagewanted=2&_r=0 Yorum Yaz
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Cidelee 5 yıl en beğenilen
İşte akıllı saatlerin babası
1 Yanıt Yanıtla +46
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FRoGKaTa 5 yıl
cengiz4565
İngilizceni yerim senin kashio demek lol

Türkçeni yerim senin Kashio şirketin patronu.
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Vash The Stampede 5 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX
Samsung un Apple in çıkaracağısaat ile casionun dandik hesap makinali dijital saati arasinda dünyalar kadar fark var. Casionun o saatleri neydi kurdanla kullanirdik tuşlar hemen bozulurdu. Casio hicbir zaman bana kalite hissi vermedi. Casio zaten hesap makinesi ureten firmaydi hesap makinasini kuculttu saat yapti o kadar.

apple ve samsung casio kalitesinde saat üretemez. bu adamlar, samsungun elektronik ticaretine girdiğinden beri saat üretiyor...
sana pazarda satılan CASIQ kakalanmıştır.
CoMMaNDeRCXSamsung un Apple in çıkaracağısaat ile casionun dandik hesap makinali dijital saati arasinda dünyalar kadar fark var. Casionun o sa...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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®eis 5 yıl
3 Sene önce askere giderken aldığım casio saatim hala çekmecenin içinde taa askerde ayarladığım alarm saati Zamanı gelince çalıyor işte casio budur !
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surfcasting 5 yıl
İlk elektronik saatim casıo markaydı.
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kandorfeyta 5 yıl
adamlar çalışıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Casio nun kalitesi tartışılmaz. hatta şöyle bir söz vardır; casioda garanti formalitedir diye. zamanında yıllarca kullanıp bozamadığım casio saatimi bilerek kaynar suyun içine atıp bekletmiştim, daha sonrada alıp buzluğa koymuştum. ekran kararması haricinde saat yine çalışmaya devam etti. yabancı amerikan filmlerinde bile kahramanların kolundaki casio saatlere bir çoğumuz denk gelmişizdir. hatta askere giden arkadaşların bir çoğu özellikle casio f91 modelini alırlar, asker ocağında bozulmadan işini yapsın diye. işte casio bu kadar kaliteli bir saattir. ayrıca kalitesine görede fiyat olarakta uygunfur. f/p: casio :-))
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zeybek32 5 yıl
dayanıklı, su geçirmez ve 2 yıl pil ömrü.. tam aradığım bir saat..ama maalesef note 2 yle uyumsuz , değilse düşünmeden alırım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
görseli gördüğümde efsane casio FW-41 geldi aklıma :D
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motoyama 5 yıl
minik bir düzeltme; kazou değil kazuo.
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DH Misafiri 5 yıl
android'e hala destek vermediler. sanki android iki gün önce çıktı ve dünya üzerinde 3-5 tane cihaz varmış gibi davranıyorlar... şerefsizlik yapma casioooo yıllardır sana para kazandırıyoruz..
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sdelta 5 yıl
cengiz4565
İngilizceni yerim senin kashio demek lol

Herkes salak sen zeki :)
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Erasmus78 5 yıl
Casio'nun protek serisi ve Edifice EQW serisinin hastasıyım.
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Mr.ED 5 yıl
CoMMaNDeRCX
Samsung un Apple in çıkaracağısaat ile casionun dandik hesap makinali dijital saati arasinda dünyalar kadar fark var. Casionun o saatleri neydi kurdanla kullanirdik tuşlar hemen bozulurdu. Casio hicbir zaman bana kalite hissi vermedi. Casio zaten hesap makinesi ureten firmaydi hesap makinasini kuculttu saat yapti o kadar.

Pazardan alırsan çakma saatlarin tuşunun bozulmasını bırak çalışmasına dua et... Özellikle G-Shock serisinin çok güzel tasarımlı rengarenk ve özellikli saatleri var. Akıllı saate piyasasına girerse liderliğe oynar.
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