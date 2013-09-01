Casio, akıllı saat savaşına hazır





6 ay arayla iki yeni akıllı saat serisi satışa sunan Casio, henüz Android cihazlar için yaygın bir uygulama desteği sunmuş olmasa da modellerinden oldukça umutlu.





Casio'nun 84 yaşındaki patronu Kazou Kashio, NY Times'a verdiği demeçte akıllı saat trendine çok uzun süredir hazır olduklarını ancak bazı firmaların bu trendi bir anda keşfettiklerini açıkladı.





Casio'nun 80'li yıllarda piyasaya sürdüğü hesap makineli saatleri ile aslında bir nevi akıllı saat trendine giriş yaptığı söylenebilir. Databank adıyla anılan bu saatler belirli bir sayıda telefon numarası kaydetmeye de imkan tanıyordu.





Casio daha sonra dokunmatik ve farklı sensörlere sahip dijital saat modelleri piyasaya sürse de ilgi göremedi ve üretimi durduruldu. Kashio, o yıllarda firmanın zamanın ötesinde işler yaptığını belirtiyor. Uzun süredir G-Shock ailesi altında dayanıklı ve uygun fiyatlı saatler piyasaya süren Casio, aileye Bluetooth bağlantılı akıllı üyeler eklemeye başladı. G-Shock ürünleri uzun pil ömürleriyle de dikkat çekiyor.





Kashio, ayrıca Bluetooth serisine yeni modeller ekleyeceklerini ve bu modellerde anlık olarak kullanıcıların koşu bilgilerini paylaşabileceklerini dile getiriyor. Bu modeller önümüzdeki fuarlarda boy göstermeye başlayacak.

http://www.nytimes.com/2013/08/28/technology/in-advent-of-the-smartwatch-a-name-thats-been-there-before.html?pagewanted=2&_r=0