Casio'dan 16.2MP çözünürlüğünde yeni kamera; Elixim EX-ZR300

Japon elektronik üreticisi Casio, ürün gamına yeni bir kompakt dijital kamera daha ekledi. Elixim serisi altında hazırlanan EX-ZR300 model isimli yeni kamera, 16 Megapiksel çözünürlüğünde görüntü sensörü ile geliyor ve 80-3200 ISO hassasiyeti sunuyor.

Odak uzaklığı 24-300 milimetre olan yeni kamera, 12.5x yakınlaştırma yapabiliyor. İhtiyaç duyduğu işlem gücünü, Elixim Engine HS işlemcisinden alan kamera, tepki süresi 0.12 saniye olan yeni hızlı otofokus özelliği ile geliyor. Güç butonuna basıldıktan sonra, bir saniyeden kısa sürede ilk fotoğrafı çekmeye hazır hale gelen EX-ZR300, Full HD video çekebiliyor.

Casio tarafından açıklanan bilgilere göre video çekim hızı 30 kare/saniye olan EX-ZR300, tek bir şarj ile 500'den fazla fotoğraf çekebiliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Casio Elixim EX-ZR300'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.



