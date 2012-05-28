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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio'dan 16.2MP çözünürlüğünde yeni kamera; Elixim EX-ZR300

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Casio, ürün gamına yeni bir kompakt dijital kamera daha ekledi. Elixim serisi altında hazırlanan EX-ZR300 model isimli yeni kamera, 16 Megapiksel çözünürlüğünde görüntü sensörü ile geliyor ve 80-3200 ISO hassasiyeti sunuyor.
Odak uzaklığı 24-300 milimetre olan yeni kamera, 12.5x yakınlaştırma yapabiliyor. İhtiyaç duyduğu işlem gücünü, Elixim Engine HS işlemcisinden alan kamera, tepki süresi 0.12 saniye olan yeni hızlı otofokus özelliği ile geliyor. Güç butonuna basıldıktan sonra, bir saniyeden kısa sürede ilk fotoğrafı çekmeye hazır hale gelen EX-ZR300, Full HD video çekebiliyor.
Casio tarafından açıklanan bilgilere göre video çekim hızı 30 kare/saniye olan EX-ZR300, tek bir şarj ile 500'den fazla fotoğraf çekebiliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Casio Elixim EX-ZR300'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.


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E_Aydin35 7 yıl
Video çekim hızı ve çözüünürlüğü gayet iyi ideal bir kamera hitap ettiği segmente göre ama fiyat çok öenmli bu konuda..
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besequ868 7 yıl
suan torpido gozu makınası oldu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nedensiz07 7 yıl
bencede herkes kendi işini yapmalı foto deyince 3 marka var gerisi yalan (sony canon nikon)
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DH Misafiri 7 yıl
"Exilim" olmasın o??
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halitozbasli 7 yıl
Bende de z550 si var ve yeni makina alıncaya kadar ne kadar flu cektiğinin farkından degilmişim. suan torpido gozu makınası oldu. Sarjı iyi gidiyor tek sorunu veri aktarmak ve sarj etmek için orjinal ayaga ıhtıyac duyması.
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Patria o Muerte 7 yıl
Saat de iyi ama fotoğrafta nikon veya canon konusur.
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ezimuse 7 yıl
Zoom oranı iyi ancak aynı şeyi sensör için söyleyemem.
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Batuist 7 yıl
casio pil tüketimi, yüksek çözünürlk konusu gibi konularda rakipleriyle aynı kulvarda yarışsa bile kullandığı sensörler ne melem sensörlerse ciddi görüntü kalitesi problemi var. sanırım bu çözünürlüklere interpolasyonla filan çıkıyor olsa gerek. Daha önce casio aldım ve birçok kişiyede aldırdım ama bir daha böyle hata yapmam..
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DH Misafiri 7 yıl
Casio gitsin saat üretsin ,fotoğrag makinesi konusunda berbat. en son yüksek grenli fotolar yüzünden 400 liraya aldığım exilim z80 makinemi kızgınlıkla duvara fırlattım , bütün tatil fotoğraflarım berbat haldeydi
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