Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio'nun yeni Bluetooth saatleri müzik oynatıcı kontrolü sunacak

5 yıl
707
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio'nun yeni Bluetooth saatleri müzik oynatıcı kontrolü sunacak

Yılın başlarında CES 2013 fuarında Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak email, SMS, arayan bilgisi, sosyal ağ güncellemeleri gibi bildirimleri ekranında gösteren G-Shock GB-5600 serisi ile Casio akıllı saat trendine katılmıştı.

Firma bugün seriyi yeni modellerle güncellediğini duyurdu. Yeni G-Shock modelleri GB-6900B / GB-X6900B model numaralarına sahip. Bluetooth 4.0 LE düşük enerji profili kullanan modeller önceki serinin üzerine ek olarak müzik oynatıcı kontrolü sağlıyor. Bu da Bluetooth 4.0 içerisinde yer alan muhtemelen ses/video uzaktan kontrol profili ile sağlanıyor. Ayrıca uygulama üzerinden alarm ve hatırlatıcı da kurulabiliyor. 

Bluetooth 4.0 LE profili Android 4.3 ile birlikte yerleşik destek kazandığı için önceki sürümlerde cihaza özel uygulama geliştirilmesi gerekiyordu. Bu bakımdan Casio sadece Japonya’da satılan NEC ve SHARP akıllı telefonları için uygulama geliştirmişti. Ancak yeni modeller NTT operatörü ile satılan Galaxy S4 modeline de destek vermeye başladı. Bununla birlikte Casio, henüz global bir Android uygulaması duyurmuş değil. Apple tarafında iOS 6 ve üzeri cihazlar ise uygulama yoluyla sorunsuz bağlantı kurabiliyor.

GB-6900B modeli 187$ civarında bir fiyatla, GB-X6900B ise 208$ civarında bir fiyatla 21 Eylül’de ilk olarak Japonya’da piyasaya sürülecek. Standart düğme pil ile günlük 12 saat bağlantı kurulduğunda modeller 2 yıl kullanım süresi sunuyor. 

http://www.casio.co.jp/release/2013/0808_GB-6900B/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
abicim telefondan farkıyok çokiyi ama çafiyat biçmişler hem neden joponların ülkesinde piyasaya sürülüyor ??????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 5 yıl
burda satılıyor sitelerde var 200 300 gibi bişi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat cok abartılı olmuş saate bakınca şu efsanevi f-91w modeli aklıma geldi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DnR 5 yıl
yakında saatlerimizde her gece şarja takarız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 yıl
O fiyat ne öyle ya sanki telefon satiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackemre 5 yıl
Görüntüsü gayet spor ve şık.Ama fiyatı uçmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Casio akıllı saat trendine katılmalı aslında.daha etli,küçük ekranlı saatlerden ziyade ayrı bir seri olarak akıllı saat ürünlerinide piyasaya sürmeli.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "El Öpen, Harçlık Bekleyen" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Corsair Carbide 400R Kasa & CX750 Güç Kaynağı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim