Casio'nun yeni Bluetooth saatleri müzik oynatıcı kontrolü sunacak





Yılın başlarında CES 2013 fuarında Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak email, SMS, arayan bilgisi, sosyal ağ güncellemeleri gibi bildirimleri ekranında gösteren G-Shock GB-5600 serisi ile Casio akıllı saat trendine katılmıştı.





Firma bugün seriyi yeni modellerle güncellediğini duyurdu. Yeni G-Shock modelleri GB-6900B / GB-X6900B model numaralarına sahip. Bluetooth 4.0 LE düşük enerji profili kullanan modeller önceki serinin üzerine ek olarak müzik oynatıcı kontrolü sağlıyor. Bu da Bluetooth 4.0 içerisinde yer alan muhtemelen ses/video uzaktan kontrol profili ile sağlanıyor. Ayrıca uygulama üzerinden alarm ve hatırlatıcı da kurulabiliyor.





Bluetooth 4.0 LE profili Android 4.3 ile birlikte yerleşik destek kazandığı için önceki sürümlerde cihaza özel uygulama geliştirilmesi gerekiyordu. Bu bakımdan Casio sadece Japonya’da satılan NEC ve SHARP akıllı telefonları için uygulama geliştirmişti. Ancak yeni modeller NTT operatörü ile satılan Galaxy S4 modeline de destek vermeye başladı. Bununla birlikte Casio, henüz global bir Android uygulaması duyurmuş değil. Apple tarafında iOS 6 ve üzeri cihazlar ise uygulama yoluyla sorunsuz bağlantı kurabiliyor.





GB-6900B modeli 187$ civarında bir fiyatla, GB-X6900B ise 208$ civarında bir fiyatla 21 Eylül’de ilk olarak Japonya’da piyasaya sürülecek. Standart düğme pil ile günlük 12 saat bağlantı kurulduğunda modeller 2 yıl kullanım süresi sunuyor.

http://www.casio.co.jp/release/2013/0808_GB-6900B/