Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Casper VIA A3216 Akıllı Telefon Video Inceleme

5 yıl
8,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Casper'ın VIA ailesinden çift sim kart desteği sunan ve uygun fiyatlı olmasının yanısıra performansıyla da bir çok kullanıcıyı tatmin edebilecek A3216 modelini inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
depeche35 5 yıl en beğenilen
general mobile discovery ile karşılaştırınca çöp, çöp
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karamurat28 5 yıl
Malzeme kaliteside malzeme kalitesi.Fotoğraf ve video kalitesi rezalet.Oyunlar da keza öyle.Fiyata baktığımızda diyorsunuz ama daha ucuza full hd,harika çeken bir Discovery var .Tamam Casper'ı tebrik ediyorum öncülük yaptığı için(ki ne kadar öncüdür)ama bu kadar da abartmamak lazım.Teşekkürler video için.
Malzeme kaliteside malzeme kalitesi.Fotoğraf ve video kalitesi rezalet.Oyunlar da keza öyle.Fiyata baktığımızda diyorsunuz ama daha ucuza full hd,harika çeken ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
casper via 5 tel kilitlendi ekranda casper via geli gidiyor tel ne açılıp ne kapanıyor yardımcı oolurmusunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahraman91 3 yıl
Hard reset yapmayı denedin mi ? Genelde çözüm oluyor detay için müşteri hizmetlerini ara istersen telefondan yönlendirme yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bende casper VIA v5 var 4 ay oldu alali ilk günlerde güzel calişiyordu şimdi kendi kendine kapsniyor kafasina gore virüslü oyunlar yüklüyor ekran kilitleniyor açilmiyor bir arkadasimda VIA v8 var onunda ekraninin yarisi calişmiyordu servise gönderdi 1 ay sonra geldi düzeldi sandik 3 hafta geçti yine aynisi olmaya başladı anlicaniz casper iyi tokatladi bizi akliniz varsa casperin hiç bir telefonunu almayin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
S3 der susarım. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
sim yedekleme nasıl yapılıyor yardımcı olursanız sevinirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
casper via v4 aldım ancak sim kartım yuvaya girmiyor sıkıntı nedir ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

casper via v4 aldım ancak sim kartım yuvaya girmiyor sıkıntı nedir ?

Micro SIM kart çıkarttıracaksınız. Hattınız neyse bayisine gidin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
ılk gördüğümde tam benlik dedim bu telefon ama araştırdığım bir kaç sitede sanki pahalı geldi o sitelerden biri caspershops.com/... yardımcı olursanız sevınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ekran yakalama nerden oluyor acil !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Göztepe. 5 yıl DH Misafiri
Ses azaltma ve güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tut hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
on gündür kullanıyorum ben telefonu bence bu fiyata düşünmeden alın diyorum . internet performansı harika oyunda aynı çok şık bir dış görünüşü var bu fiyata ne bekliceksin sonuçta . kullanmadan yorum yazanlara bakmayın .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Yukarida biti yazmis 1 saat bile olmadan bitiyir diye aksana kadar telefon elimden dusmuyor yine de %10-20 kaliyor
Kamera bakimindan guzel bir teleofon zaten 214ppi iphone 4 234 ppi yakin yani TELEFONUMDAN GAYET MEMNUNU.ALİNACAK GUZEL BİR TELEFON.TAVSİTE EDERİM.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Biz Türk Halkı olarak özelliğe değilde görüntüye firma geçmişlerine baktığımız için bu saçma tartışmalar oluyor ya. Sen bilgisayar almaya gittiğinde sony markasının yanında yarı fiyatına casper görüpte alırsan oyun oynarken ısınırda kasarda kapanırda sana az bile oyun için laptop alınmaz ama bizim halkımız sırf görüntüsü aynı diğe 4gb ekran kartı yazıyor diğe gider Sony almaz casper alır oyun açılmaz sonra vay casper boyle vay soyle ekran kartının hafızası değil hızıdır önemli olan Casperında sessiz ısınmayan kasmayan pcleri var ama sony fiyatında.
Telefon alırkende firmanın geçmişine bakanların bir çoğu lumia serisini aldı şimdi alayı satmaya çalısıyor niye çünkü arkadaşlarının 300-400 tl lik android telefonlarındaki oyunları 1000 tllik lumıalar açmıyor.
Asıl aylardır tartısılan konuya gelirsek
Casper via 3216 mı yoksa G. Discover mı
Öncelikle şu bir gerçek 2 markada telefonlarını kendi üretmiyor ve nokia gibi bir firma bile başka firmalara ürettirirken büyük bir sorun değil bu sonuçta samsung'ta hangi marka parça varsa bu 2 telefondada o parçalar var samsung kendimi üretiyor işlemcisini ramını dunya montaj firması olmuş siz neyin derdindesiniz.
Aralarında performans olarak buyuk farklar yok hatta her 2sini kullanan biri olarak birinde yaptığımı diğerinde yapamadım gibi bir olay hiç olmadı. Discover'ın pili biraz erken bitiyor. Casperın ise dizaynı discover'a göre kaba kalıyor.
Discoverda asphalt 8 android markette nedense yok ama casper vıa a3216da yağ gibi kayıyor oyun.
Sonuç olarak herzaman yaptınızı yapın görüntüsü hangisi hoşunuza gittiyse onu alın ve emin olun hangisini alırsanız alın keşke diğerini alaydım demeyeceksiniz.
S4 ve S3 kullanan arkadaşlarım var hatta öyleki çalıştığım ofis 100 den fazla kişi var bunların 70-80 İ S3 kullanıyor 2-3 de S4 kulanan var emin olun hepsinden tek bir tepki aldım yazık oldu paralara dediler çünkü onlarda olupta bu 2 telefonda olmayan birşey yok.
Bazıları diğecek s4 de 2 kat hızlı internet var arkadasım evindeki internet max. 10mbps telefonun 14mbps destekliyor s4 100mbps desteklese nolacak evindeki internet yavas olduktan sonra.
Ben hiç bir fark göremedim ama kamera olarak s3-s4 çok çok üstün olsa nolacak bizler gazetecide değiliz kameramanda su yazımı okuyanın en kralı temple run yada face oyunları oynamak için yada facede sohbet için istiyor s14 alsanız nafile günümüz şartlarında 2014 yılında kullana bileceğiniz maximum özellik bu 2 telefonda mevcut. Ha dersin ben ekranı buyuk olmasın istiyorum iphone 4-5 alayım haklısın yada ben ekranı buyuk olsun istiyorum note2-3 yada galaxy mega alayım gene haklısın ama o telefonlarda yapıpta bu telefonda yapamayacağın hiç birşey yok.
Göz tanıma sensörü oneyya biri beni izliyormus gibi telefon ışık süreni yaparsın 5 dk rahat rahat yazıları okursun 2 liralık sensör gözumu izleyecek diğe fazladan 500-1000 tl verilirmi akıl var mantık var (:
Son olarak teknolojinin sınırı yok o yüzden kendinizi fazla kaptırmayın asgari ücretin açlık sınırının altında olan bir ülkede sırf gösteriş olsun diğe boş yere okadar para vermeye gerek yok s4'ü cebine koyupta faceden başka bir iş yapmayacaksan 50 tllik telefonda işini görür. Mesela sen hiç sırf pahalı dğe domuz eti aldınmı almadın tabi çünkü dinimizce haram yada sırf pahalı diğe suşi yedinmi yemedin çünkü çiğ balık.
o yüzden ihtiyacınıza uygunu alın zaten sırf face için alacaklar varsa windovs telefon alsınlar 2 gun şarj garantili (:
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
9,9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
06:11
Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık!
12,4b izlenme · 9 ay
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
12:31
Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor
16,7b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim