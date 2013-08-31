Casper VIA A3216 Akıllı Telefon Video Inceleme

Bu videomuzda Casper'ın VIA ailesinden çift sim kart desteği sunan ve uygun fiyatlı olmasının yanısıra performansıyla da bir çok kullanıcıyı tatmin edebilecek A3216 modelini inceliyoruz.

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