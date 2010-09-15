Catalyst 10.9 sürücüsü çıktı

AMD, Eylül ayı için hazırladığı 10.9 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü paketi performans odaklı bazı güncellemelerle geliyor.
AMD'nin açıkladığı resmi sürüm notlarına göre Catalyst 10.9 sürücüsü;
STALKER: Call of Pripyat testinde
- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve Crossfire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %20 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %12 performans artışı.
Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena
- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.
- ATI Radeon HD 4800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %5 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5970 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %6 performans artışı.
Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için çıkan Catalyst 10.9 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz.
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ekran kartı ile ilgili bir sorum war ne olduğunu bilmediğim
ati catalyst 10.9 çıkmış hayırlı oloması dileklerimle...
nedir bu catalyst ne işe yarar 10.9u we daha çıkacak olan sürümleri yüklemezsem ne gbi bir eksikliğini yaşarım?
acaba benim pcmde hangi sürümü yüklü nasıl öğrenirim ?
catalyst control centerdan kendisi update yapmıyormu otomatik yada bir ayarı war mı ?
diyelimki yükledim ama bir sıkıntı çıktı nasıl eski haline çewirebilirim ?
yardımcı olurasnız çok sewinirim..
ekran kartının sürücüsü catalyst. yüklemezsen performans sorunlarıyla karsılaşabilirsin. sendeki sürümü sürücü ayrıntılarına bakarak ögrenebilirsin. hiç update yapmadıysan eskidir otomatik update yok. sıkıntı çıkarsa kaldırır eski driverı indirip tekrar yüklersin.
Sanki Nvidia sürücü konusunda çok iyi. Birkaç yıl öncesine kadar eski sürücü kullanma adetini Nvidia kazandırmıştı. Millet deli gibi üç yıllık sürücüler içinde sürücü testi yapıyordu hangisi daha performanslı diye. Genelde kartın çıkışından 6 ay sonraki sürücülerdi en performanslısı da. Şimdi iki ay önceki sürücüyü kullanmayalım diye ATI satılıyor.
Hala eski Nvidia kartlar için Windows 7 sürücüsü yok. Sistem Windows 7 ile çok iyi çalışıyor ama sürücü yok. En son çıkan sürücü XP için. Adam gibi kart al diyen de çıkabilir gerçi, Nvidia da öyle söylüyor.
Nvidianın atiden fersh fersah ötede olduğu aşikar.
yine de sorun yaşamadığın sürece değiştirmemekle sende haklısın.