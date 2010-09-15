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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Catalyst 10.9 sürücüsü çıktı

8 yıl
14,3b
1
107
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Eylül ayı için hazırladığı 10.9 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü paketi performans odaklı bazı güncellemelerle geliyor.

AMD'nin açıkladığı resmi sürüm notlarına göre Catalyst 10.9 sürücüsü;

 STALKER: Call of Pripyat testinde

- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve Crossfire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %20 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %12 performans artışı.

 Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.
- ATI Radeon HD 4800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %5 performans artışı.
- ATI Radeon HD 5970 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %6 performans artışı.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için çıkan Catalyst 10.9 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz.


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lord-06- 8 yıl
arkadaşlar kolay gelsin öncelikle
ekran kartı ile ilgili bir sorum war ne olduğunu bilmediğim
ati catalyst 10.9 çıkmış hayırlı oloması dileklerimle...
nedir bu catalyst ne işe yarar 10.9u we daha çıkacak olan sürümleri yüklemezsem ne gbi bir eksikliğini yaşarım?
acaba benim pcmde hangi sürümü yüklü nasıl öğrenirim ?
catalyst control centerdan kendisi update yapmıyormu otomatik yada bir ayarı war mı ?
diyelimki yükledim ama bir sıkıntı çıktı nasıl eski haline çewirebilirim ?
yardımcı olurasnız çok sewinirim..
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neyseneya 8 yıl

lord-06-

arkadaşlar kolay gelsin öncelikle
ekran kartı ile ilgili bir sorum war ne olduğunu bilmediğim
ati catalyst 10.9 çıkmış hayırlı oloması dileklerimle...
nedir bu catalyst ne işe yarar 10.9u we daha çıkacak olan sürümleri yüklemezsem ne gbi bir eksikliğini yaşarım?
acaba benim pcmde hangi sürümü yüklü nasıl öğrenirim ?
catalyst control centerdan kendisi update yapmıyormu otomatik yada bir ayarı war mı ?
diyelimki yükledim ama bir sıkıntı çıktı nasıl eski haline çewirebilirim ?
yardımcı olurasnız çok sewinirim..

ekran kartının sürücüsü catalyst. yüklemezsen performans sorunlarıyla karsılaşabilirsin. sendeki sürümü sürücü ayrıntılarına bakarak ögrenebilirsin. hiç update yapmadıysan eskidir otomatik update yok. sıkıntı çıkarsa kaldırır eski driverı indirip tekrar yüklersin.
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Huzur_02 8 yıl
biri hayrına direk linki atabiliri mi aramak tan gına geldi de
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ugurmurat360x 8 yıl
Arkadaşlar hotfix overscan problemini çözüyor.Kartım 5970,sürücü notlarında sürücünün 4850x2 ve 4870x2 kartlar ile ilgili gelişmeler olduğunu ve overscan problemine ait bir not göremeyince önce yüklemek istemedim.Fakat az önce yükleyip denemeye karar verdim ve overscan problemim çözüldü.
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sonsuzuncu 8 yıl
steamden update yaptim sorun yok.
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DH Misafiri 8 yıl
Sorun yaşayanların ısrar etmek yerine 10.7 öncesine dönmesi daha mantıklı değil mi? Zaten sürücülerin getirisi çok kısıtlı birkaç aydır. Sorunsuz sürücü gelene kadar performansı artırılan oyunda da birkaç fps düşük oynayın.
Sanki Nvidia sürücü konusunda çok iyi. Birkaç yıl öncesine kadar eski sürücü kullanma adetini Nvidia kazandırmıştı. Millet deli gibi üç yıllık sürücüler içinde sürücü testi yapıyordu hangisi daha performanslı diye. Genelde kartın çıkışından 6 ay sonraki sürücülerdi en performanslısı da. Şimdi iki ay önceki sürücüyü kullanmayalım diye ATI satılıyor.
Hala eski Nvidia kartlar için Windows 7 sürücüsü yok. Sistem Windows 7 ile çok iyi çalışıyor ama sürücü yok. En son çıkan sürücü XP için. Adam gibi kart al diyen de çıkabilir gerçi, Nvidia da öyle söylüyor.
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yilmaz196 8 yıl

DH Misafiri

Sorun yaşayanların ısrar etmek yerine 10.7 öncesine dönmesi daha mantıklı değil mi? Zaten sürücülerin getirisi çok kısıtlı birkaç aydır. Sorunsuz sürücü gelene kadar performansı artırılan oyunda da birkaç fps düşük oynayın.

Sanki Nvidia sürücü konusunda çok iyi. Birkaç yıl öncesine kadar eski sürücü kullanma adetini Nvidia kazandırmıştı. Millet deli gibi üç yıllık sürücüler içinde sürücü testi yapıyordu hangisi daha performanslı diye. Genelde kartın çıkışından 6 ay sonraki sürücülerdi en performanslısı da. Şimdi iki ay önceki sürücüyü kullanmayalım diye ATI satılıyor.

Hala eski Nvidia kartlar için Windows 7 sürücüsü yok. Sistem Windows 7 ile çok iyi çalışıyor ama sürücü yok. En son çıkan sürücü XP için. Adam gibi kart al diyen de çıkabilir gerçi, Nvidia da öyle söylüyor.

Nvidianın atiden fersh fersah ötede olduğu aşikar.
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DH Misafiri 8 yıl
süper tartışma devam devam...:D:D:D
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DH Misafiri 8 yıl
HD5770 problem yok...
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DH Misafiri 8 yıl
AMD-ATI inş bu sefer güzel bi yazılım çıkarmışlardır 2 adet Hd5850 toxic kulanıyorum bakalım CF performansını nasıl etkilicek
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IgorStravinsky 8 yıl
Bilindiği üzere 10.9 ile ATI updateler Steam'dan yapılmaya başlandı. Steam'dan yapılan update sadece CCC ile driver mı? Yoksa North Bridge ve AHCI driverlarını da indiriyo mu steam?
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sadtneverdie 8 yıl
Bu atilerde sürücü güncelleyince masaüstündeki ikonların yerlerinin sıfırlanmasını nasıl çözüyoruz?
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vidoko 8 yıl
işte bir yazılım bukadar performansı etkiliyor gerçekten yazılım bu konuda çok önemli ..
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MegaWolt38 8 yıl
4890 var ve 10.6 ya devam ediyorum diğerleri hep hata verdi. Aslında en iyisi kartla beraber gelen cddeki sürücüyü kurmak, sorun çıkmadıkça hiç değiştirmeyeceksin. bunların hepsi fasafiso...
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sahafiec 8 yıl
ben hiçbir yeni sürücü ile sorun yaşamadım hocam, 10.9 ile de öyle.
yine de sorun yaşamadığın sürece değiştirmemekle sende haklısın.
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