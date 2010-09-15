Catalyst 10.9 sürücüsü çıktı

AMD, Eylül ayı için hazırladığı 10.9 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla birlikte Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü paketi performans odaklı bazı güncellemelerle geliyor.

AMD'nin açıkladığı resmi sürüm notlarına göre Catalyst 10.9 sürücüsü;

STALKER: Call of Pripyat testinde

- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve Crossfire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %20 performans artışı.

- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında Enhanced full dynamic lighting (DX11) ve anti-aliasing açık %12 performans artışı.

Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

- ATI Radeon HD 5700 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.

- ATI Radeon HD 4800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %4 performans artışı.

- ATI Radeon HD 5800 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %5 performans artışı.

- ATI Radeon HD 5970 serisi tek kart ve CrossFire kurulumlarında %6 performans artışı.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için çıkan Catalyst 10.9 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz.