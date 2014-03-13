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Cebit 2014: Synology NAS Birimleri
5 yıl
7,1b
1
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62
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Günümüzün çığ gibi büyüyen depolama ihtiyaçları karşısında Synology'nin yeni NAS birimlerine ve yeni yazılımlarla kazandığı yeteneklerine göz atıyoruz.
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5 yıl
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muhodo19
5 yıl
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piyasada bulunan 2.5" lik 2 tblik hrrhsngu bir hdd takılırmı 500 tane film linki versem kendi kendine mi indirir bu makine eğer öyle ise 1080p 720p bir arada ben 1080p indiricem onu nasıl ayarlayabilirim?
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mastergamer
5 yıl
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Youtube mu haclendi laa
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GylR?
5 yıl
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yusuf1284
5 yıl
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benim tam bilgim yok bu cihazlar hakkında şimdi bu cihazda başta pc bağlayıp gerekli ayarları yapıyoruz mesala ftp , http linklerim var direk serverden dosya çekiyor bu cihaza tüm linklerimi (100 link 10 GB ler halinde mesala) ekleyip indirme yapabiliyor muyum tam olarak nedir ne işe yarar ?
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gun
5 yıl
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yusuf1284
Bu cihazlara herşey yaptirabiliyorsunuz.
Torrent, FTP, http download herşey mümkün.
Böylece bilgisayarınızı kapatıp başka işlerle uğraşabiliyorsunuz.
Üstelik raid modunda çalıştıklarından bir disk bozulsa bile sizin müdahale edecek süreniz oluyor.
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AskN0More
5 yıl
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Güzel aletler, içinde disk barındırmayan bir NAS dikkatimi cekmiyor açıkçası ancak yinede ufak çaplı işler için NAS ihtiyacı duyan kişiler için ideal olabilir
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Torrent, FTP, http download herşey mümkün.
Böylece bilgisayarınızı kapatıp başka işlerle uğraşabiliyorsunuz.
Üstelik raid modunda çalıştıklarından bir disk bozulsa bile sizin müdahale edecek süreniz oluyor.