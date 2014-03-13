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Cebit 2014: Synology NAS Birimleri

5 yıl
7,1b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Günümüzün çığ gibi büyüyen depolama ihtiyaçları karşısında Synology'nin yeni NAS birimlerine ve yeni yazılımlarla kazandığı yeteneklerine göz atıyoruz.
 

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muhodo19 5 yıl
piyasada bulunan 2.5" lik 2 tblik hrrhsngu bir hdd takılırmı 500 tane film linki versem kendi kendine mi indirir bu makine eğer öyle ise 1080p 720p bir arada ben 1080p indiricem onu nasıl ayarlayabilirim?
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mastergamer 5 yıl
Youtube mu haclendi laa
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GylR? 5 yıl en beğenilen
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yusuf1284 5 yıl
benim tam bilgim yok bu cihazlar hakkında şimdi bu cihazda başta pc bağlayıp gerekli ayarları yapıyoruz mesala ftp , http linklerim var direk serverden dosya çekiyor bu cihaza tüm linklerimi (100 link 10 GB ler halinde mesala) ekleyip indirme yapabiliyor muyum tam olarak nedir ne işe yarar ?
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gun 5 yıl yusuf1284
Bu cihazlara herşey yaptirabiliyorsunuz.

Torrent, FTP, http download herşey mümkün.

Böylece bilgisayarınızı kapatıp başka işlerle uğraşabiliyorsunuz.

Üstelik raid modunda çalıştıklarından bir disk bozulsa bile sizin müdahale edecek süreniz oluyor.
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AskN0More 5 yıl
Güzel aletler, içinde disk barındırmayan bir NAS dikkatimi cekmiyor açıkçası ancak yinede ufak çaplı işler için NAS ihtiyacı duyan kişiler için ideal olabilir
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