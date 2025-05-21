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    The Last of Us'ın 3. sezonunda hikâyenin odağında Abby olacak

    Şu sıralar 2. sezonunu tamamlamak üzere olan The Last of Us dizisinin hazırlıklarına şimdiden başlanan 3. sezonunda hikâyenin odağında farklı bir karakter olabilir.      

    The Last of Us 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan The Last of Us dizisi, şu sıralar 2. sezonuyla adından söz ettiriyor. İlk sezona kıyasla daha çok tartışmaya konu olan 2. sezon, bu hafta final yapacak. Ancak dizinin hikâyesi devam edecek. Nitekim 3. sezon için şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

    Catherine O'Hara: "3. Sezon 'Abby Sezonu' Olacak"

    3. sezon için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte yeni sezona dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dizinin 2. sezonunda Gail (psikiyatrist) karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu Catherine O'Hara, yeni sezona dair dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yeni sezonun parçası olmayacağını söyleyen O'Hara, 3. sezonun "Abby sezonu" olacağını söyledi.

    Catherine O'Hara'nın 3. sezondan "Abby sezonu" olarak söz etmesi, yeni sezonda bu karakterin çok daha büyük bir role sahip olacağını gösteriyor. Bu rol için Kaitlyn Dever gibi sinema tarafında yıldızı yükselen bir oyuncunun seçilmiş olması da Abby'nin yeni sezonda çok daha merkezi bir role sahip olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Elbette hikâye yine Elly üzerinden ilerleyecektir ama gelen bu son açıklama, yeni sezonda olayları Abby'nin gözünden de görebileceğimizi düşündürüyor.

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