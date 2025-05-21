The Last of Us'ın 3. sezonunda hikâyenin odağında Abby olacak

Catherine O'Hara: "3. Sezon 'Abby Sezonu' Olacak"
3. sezon için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte yeni sezona dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dizinin 2. sezonunda Gail (psikiyatrist) karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu Catherine O'Hara, yeni sezona dair dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yeni sezonun parçası olmayacağını söyleyen O'Hara, 3. sezonun "Abby sezonu" olacağını söyledi.
Catherine O'Hara'nın 3. sezondan "Abby sezonu" olarak söz etmesi, yeni sezonda bu karakterin çok daha büyük bir role sahip olacağını gösteriyor. Bu rol için Kaitlyn Dever gibi sinema tarafında yıldızı yükselen bir oyuncunun seçilmiş olması da Abby'nin yeni sezonda çok daha merkezi bir role sahip olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Elbette hikâye yine Elly üzerinden ilerleyecektir ama gelen bu son açıklama, yeni sezonda olayları Abby'nin gözünden de görebileceğimizi düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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