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Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek

Karekod sistemi, çekte sahteciliği önlemeye yetmedi. Sahteciliğin önlenmesi, kısıtlı riskler çerçevesinde çek yazılabilmesi için elektronik çek sistemi hazırlıkları başladı.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek
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Çekte sahteciliğin önlenmesi adına çalışmalar başladı. Konkordato etmiş iş adamlarının çek kesmesinin önüne geçilecek. Elektronik çek sistemine geçilmesi için Finansal Teknolojiler Ldt. Şti. ile Varlık Fonu arasında temaslar başladı.

Finansal Teknolojiler Ldt. Şti kurucusu Mürsel Karabıyık’ın verdiği bilgilere göre karekodlu çekte sahtecilik yapılabiliyor ancak elektronik çekte sahtecilik yapılamayacak. Karabıyık konuyla ilgili olarak, “Riskler ölçülecek. Konkordato ilan eden şirket çek yapraklarını kullanmaya devam edemeyecek, anında kapatılacak. Normalde holdinglere de, küçük şirkete de 100 yapraklık çek veriliyor. bu sistemde bir şirket, cirosuyla orantılı şekilde çek yazabilecek. Bir süre kağıt çekle birlikte gidecek, kağıt devredilip dijital çek alınabilecek. Arka yüzü tamamen görülecek. Ciro işlemi takip edilebilecek” diye konuştu.

Master Card’ın talebi reddedildi

Merkez Bankası’ndan faaliyet izni almak için harekete geçtiklerini, 6493 sayılı Kanunu’na da elektronik çek tanımının eklenmesi gerektiğini Karabıyık, sistemin Varlık Fonu bünyesinde çalışması için Fon yöneticileriyle temasa geçtiklerini aktardı. Karabıyık, yeni sistemin Varlık Fonu bünyesinde olmasının önemine dikkat çekerek, “Devletin bu işte payının olması gerekiyor, bilginin güvenilirliği için. Sistemi Master Card almak istedi, yerli ve milli olması için hayır dedik. Çünkü burada kullanılan ciddi bir data söz konusu” dedi.

Elektronik çek sisteminin bankacılık hizmetleri kapsamında kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Sistemin kabul görmesi halinde çekte sahteciliğin önüne geçilecek.


http://www.milliyet.com.tr/elektronik-cek-le-sahtecilik-ekonomi-2780909/ Yorum Yaz
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firat_kilic 6 ay en beğenilen
şu yerli ve milli ye zoom yapıp bizde öğrensek bir yandan özelleştirip bir yandan yerli milli demek.... anlayamıyorum... buradaki yerli ve milli milleti dolandırma amaçlı mı? veya dolandıranın gözükmemesi amaçlı mı? bankaların zaten %80i yabancı.. ve e-devlete banka hesap no ile girilebiliyor... neyin güvenliğinden bahsediyopr bu adam... dediklerimden olan olabilecek olan açıkların devamını siz düşünün... ayrıca adalet yok.. araştırma yok.. mahkemeler yıllar boyu sürüyor... bunların hepsi bir bardakta toplanıyor gün gelir patlar ve taşar bundan ise devletin haberi bile yok... o yüzden ani olaylar oluyor... dolar çıkması adam öldürme .. psiko cinayet... bunların linkini takip edip iz sürecek kafa yok ! buna göre verilecek adaletli karar yok... otamatikman devlet yok.. ve varmış gibi numara çok... işiniz yargıya düşünce anlarsınız... iş davasından tut... bu ülke bu halde bir yere gidemez.. adalet demek türkçesi denge demektir.. denge yok... sağlıkta denge olmaması demek hasta demek olduğuna göre... devlet hasta ! hasta adam osmanlı hesabı gibi... bedelli askerlik imarbarışı ile milleti traşlamanın peşinde... oradan arsa vergisi yerine kat vergisi.. nedense devletimiz hiç bir şey vermiyor alıyor...Allah misali... işverende öyle.... herkese tavsiyem çalışmayı bırakmak.. yarın yapay zekalı robotlar senin yerine çalışacak ve o zamana kadar onları kendi elinle sana ürettirmiş olacaklar ve senin ondan bile haberin yok... ve o zamana kadar insan gibide yaşamadın emekli olunca da insan maaşı vermeyecekler... görmek çok zor... gördükten sonra ise dayanmak çok zor adaletsizliğe... önce ben görüyormuyum diye sor... Allahım her türlü adaletsizliği gözlerimin filtresinden kaldır ve bana göster ki onunla savaşabileyim de... görmeden ne ile savaşacaksın don kişotun yel değirmenine kafa tutması hesabı... olayın yarıldığı yer BİZ ve BEN... Cumhuriyet BİZ demek Özelleştirme BEN demek. Şimdi yukarıdaki şizofrenliği yani 2 ayrı doğruya inandırmayı yapanı gördün mü? Mantık tek kurtuluş. Var yada yok olmana sebeb olacak. 1 yada 0 ... Ya istiklal Ya ölüm gibi...
şu yerli ve milli ye zoom yapıp bizde öğrensek bir yandan özelleştirip bir yandan yerli milli demek....anlayamıyorum...buradaki yerli ve milli mille...
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DH Misafiri 5 ay
eskiden çek te, karşılıksız sahte çekte cezalar çoktu şimdi hapis falan yok haliyle caydırıcı bişe yok
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OverClocK1ng 6 ay
Frank Abignale Junior bunu beğendi..


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maxmania 6 ay
karşılıksız çekte hapis cezası vardı bir zamanlar, cezalar caydırıcı olmadıktan sonra ne yaparsan yap illa bir yolunu bulur üçkağıtçılar.
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interwap 6 ay
Karekod içinde çeşitli vaatler vardı. Herşey ortada.
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firat_kilic 6 ay en beğenilen
şu yerli ve milli ye zoom yapıp bizde öğrensek bir yandan özelleştirip bir yandan yerli milli demek.... anlayamıyorum... buradaki yerli ve milli milleti dolandırma amaçlı mı? veya dolandıranın gözükmemesi amaçlı mı? bankaların zaten %80i yabancı.. ve e-devlete banka hesap no ile girilebiliyor... neyin güvenliğinden bahsediyopr bu adam... dediklerimden olan olabilecek olan açıkların devamını siz düşünün... ayrıca adalet yok.. araştırma yok.. mahkemeler yıllar boyu sürüyor... bunların hepsi bir bardakta toplanıyor gün gelir patlar ve taşar bundan ise devletin haberi bile yok... o yüzden ani olaylar oluyor... dolar çıkması adam öldürme .. psiko cinayet... bunların linkini takip edip iz sürecek kafa yok ! buna göre verilecek adaletli karar yok... otamatikman devlet yok.. ve varmış gibi numara çok... işiniz yargıya düşünce anlarsınız... iş davasından tut... bu ülke bu halde bir yere gidemez.. adalet demek türkçesi denge demektir.. denge yok... sağlıkta denge olmaması demek hasta demek olduğuna göre... devlet hasta ! hasta adam osmanlı hesabı gibi... bedelli askerlik imarbarışı ile milleti traşlamanın peşinde... oradan arsa vergisi yerine kat vergisi.. nedense devletimiz hiç bir şey vermiyor alıyor...Allah misali... işverende öyle.... herkese tavsiyem çalışmayı bırakmak.. yarın yapay zekalı robotlar senin yerine çalışacak ve o zamana kadar onları kendi elinle sana ürettirmiş olacaklar ve senin ondan bile haberin yok... ve o zamana kadar insan gibide yaşamadın emekli olunca da insan maaşı vermeyecekler... görmek çok zor... gördükten sonra ise dayanmak çok zor adaletsizliğe... önce ben görüyormuyum diye sor... Allahım her türlü adaletsizliği gözlerimin filtresinden kaldır ve bana göster ki onunla savaşabileyim de... görmeden ne ile savaşacaksın don kişotun yel değirmenine kafa tutması hesabı... olayın yarıldığı yer BİZ ve BEN... Cumhuriyet BİZ demek Özelleştirme BEN demek. Şimdi yukarıdaki şizofrenliği yani 2 ayrı doğruya inandırmayı yapanı gördün mü? Mantık tek kurtuluş. Var yada yok olmana sebeb olacak. 1 yada 0 ... Ya istiklal Ya ölüm gibi...
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Silver_Code 6 ay
bizim çek senetle satış yapan mağazalar batar.
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murdocklawless 6 ay
elektronik çek mi? o daha beter sahtekarlığa açık değil mi?
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