Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek

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Çekte sahteciliğin önlenmesi adına çalışmalar başladı. Konkordato etmiş iş adamlarının çek kesmesinin önüne geçilecek. Elektronik çek sistemine geçilmesi için Finansal Teknolojiler Ldt. Şti. ile Varlık Fonu arasında temaslar başladı.

Finansal Teknolojiler Ldt. Şti kurucusu Mürsel Karabıyık’ın verdiği bilgilere göre karekodlu çekte sahtecilik yapılabiliyor ancak elektronik çekte sahtecilik yapılamayacak. Karabıyık konuyla ilgili olarak, “Riskler ölçülecek. Konkordato ilan eden şirket çek yapraklarını kullanmaya devam edemeyecek, anında kapatılacak. Normalde holdinglere de, küçük şirkete de 100 yapraklık çek veriliyor. bu sistemde bir şirket, cirosuyla orantılı şekilde çek yazabilecek. Bir süre kağıt çekle birlikte gidecek, kağıt devredilip dijital çek alınabilecek. Arka yüzü tamamen görülecek. Ciro işlemi takip edilebilecek” diye konuştu.

Master Card’ın talebi reddedildi

Merkez Bankası’ndan faaliyet izni almak için harekete geçtiklerini, 6493 sayılı Kanunu’na da elektronik çek tanımının eklenmesi gerektiğini Karabıyık, sistemin Varlık Fonu bünyesinde çalışması için Fon yöneticileriyle temasa geçtiklerini aktardı. Karabıyık, yeni sistemin Varlık Fonu bünyesinde olmasının önemine dikkat çekerek, “Devletin bu işte payının olması gerekiyor, bilginin güvenilirliği için. Sistemi Master Card almak istedi, yerli ve milli olması için hayır dedik. Çünkü burada kullanılan ciddi bir data söz konusu” dedi.

Elektronik çek sisteminin bankacılık hizmetleri kapsamında kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Sistemin kabul görmesi halinde çekte sahteciliğin önüne geçilecek.

http://www.milliyet.com.tr/elektronik-cek-le-sahtecilik-ekonomi-2780909/