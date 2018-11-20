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Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?"

En popüler kripto para birimlerinden biri olan Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin, geçtiğimiz günlerde Twitter'da, Türkiye üzerinden çok etkileşim alınması konusunda bir tweet attı.
6 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan ve en fazla piyasa hacmine sahip ikinci altcoin olan Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, Türkiye'den çok fazla Twitter etkileşimi alması üzerine bir tweet attı.
Buterin, attığı tweete Cornell üniversitesinde profesör olan Emin Gün Sirer'i etiketledi. Buterin:"Son zamanlarda attığım tweetlere çok fazla Türkçe yanıt alıyorum. Özel bir şeyler mi oluyor yoksa Türkiye'de henüz iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" şeklinde tweet attı.
Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in söz konusu tweete etiketlediği Emin Gün Sirer, tweeti:"Türkiye'deki ekonomik durum, demografi ve viral yayılım, 9 ay boyunca çok fazla kripto meraklısı yarattı." diyerek yanıtladı.
CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre Ethereum, geçtiğimiz günlerde koltuğunu Ripple'a kaptırmış ve piyasa hacmi listelemesinde üçüncü sıraya gerilemişti.

https://twitter.com/VitalikButerin/status/1064184880546938880 Yorum Yaz
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absamet 6 ay en beğenilen
Söğüşleme sırası Türkiye'de mi diyor yani?
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nefendim 6 ay
Acıma söğüşle
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SiyahPapyon 6 ay
4000 bandıydayken 500 TL’lik almıştım, 5000 oldu bozmadım şuan 700’lerde sürünüyor.Çok büyük beklentim yoktu ama bu kadar düşeceğini hiç beklemedim
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denizbay1 6 ay
Atilla Yeşilada'nın yorumlarına güvenirim. Eğer istikrarlı ve ama daha az kazanmak istiyorsanız önümüzdeki dönem de, ABD faiz oranlarını da izleyerek Altına, daha çok ve ama riskli kazanmak istiyorsanız da Dolara yatırım yapın diyor. Kısaca Doların yaşamaya devam edeceğini ve dünya da güçleneceğini de belirtiyor.
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J.r.r. 6 ay
ulan vitalik batırdın bizi
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Spider_hip 6 ay
Türkiye'de kısa yoldan zengin olma heveslisi çok, ondan rağbet bu kadar fazla. Ondan tosunlar falan köşe oluyor. Adamın şaşırması normal, "sözde müslüman değil miydi la bu ülke" demiş olabilir.
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sniper23 6 ay Spider_hip
Dolar fırlatığında Türkiye'de kripto alımı tavan yapmıştı.
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V4LKyR 6 ay
Söğüş salata
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OverClocK1ng 6 ay
Adamın Dünyadan haberi yok.
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Orange dragon 6 ay
Yav haberi baya bir geç yapıyorsunuz
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sniper23 6 ay
Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra herkes kriptocu oldu.
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Guest-753AA071F 6 ay
Coin de en çok parayı Türkiye kaybettiği için normaldir. herkes Türkçe soruyor tabi noluyo napcaz diye. adamın bile dikkatini çekmiş. paran varsa yap dolar köşede kalsın niye böyle şeylere kaptırıyorsun ya. bizim insanın genetiğinde var herhalde para kaptırma
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Y-ZiyA 6 ay
Adam pazar potansiyelimiz değerlendiriyor işte
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ticaret, kripto ve
11 etiket daha teknoloji ekonomi finans para ethereum coinmarketcap ripple vitalik buterin kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak
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