Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?"

Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan ve en fazla piyasa hacmine sahip ikinci altcoin olan Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, Türkiye'den çok fazla Twitter etkileşimi alması üzerine bir tweet attı.

Buterin, attığı tweete Cornell üniversitesinde profesör olan Emin Gün Sirer'i etiketledi. Buterin:"Son zamanlarda attığım tweetlere çok fazla Türkçe yanıt alıyorum. Özel bir şeyler mi oluyor yoksa Türkiye'de henüz iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" şeklinde tweet attı.

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in söz konusu tweete etiketlediği Emin Gün Sirer, tweeti:"Türkiye'deki ekonomik durum, demografi ve viral yayılım, 9 ay boyunca çok fazla kripto meraklısı yarattı." diyerek yanıtladı.

CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre Ethereum, geçtiğimiz günlerde koltuğunu Ripple'a kaptırmış ve piyasa hacmi listelemesinde üçüncü sıraya gerilemişti.

https://twitter.com/VitalikButerin/status/1064184880546938880