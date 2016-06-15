Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum

Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop* Ulaşım Teknolojileri - HTT) şirketi, yaptığı açıklamada yeni bir materyal geliştirildiğini ve bu materyalin çelikten on kat güçlüyken alüminyumdan beş kat daha hafif olduğunu belirtti. İddia edilen dayanıklılık ve hafiflik rakamlarını tekrar düşününce, geliştirilen materyalin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca materyalin, çok pahalı olmazsa, karbon fiberin yerini alması da oldukça mümkün görünüyor.

Detaylara geçmeden önce HTT’den biraz bahsetmek gerekli. HTT, Dirk Ahlborn tarafından yönetilen bir şirket ve şirketin Kaliforniya’da bir adet deneme pisti bulunmakta. Şirket kitle kaynak sistemiyle çalışmakta. Piyasaya girmeye hazırlanan bir diğer hyperloop şirketi ise Rob Lloyd tarafından yönetiliyor ve bu şirketin de Nevada, Las Vegas yakınlarında bir deneme pisti inşa ettiği biliniyor. Eskiden Hyperloop Technologies olarak adlandırılan bu şirket, sonradan iki şirketin isimlerinin birbirine karışması nedeniyle Hyperloop One adını aldı. İki şirketin ayrımını hallettiğimize göre devam edebiliriz.

Başlığın asıl konusu olan şirket HTT’nin geliştirdiği yeni materyal, firmanın açıklamalarına göre Slovakya’da yer alan c2i isimli şirketle ortak çalışma sonucunda geliştirilmiş. Şirketin Slovakya ile olan bağlantısını ise az sonra detaylandıracağız.

Şirketin ifadesine göre hyperloop kapsülleri iki vibranyum katmanından meydana gelecek. Bir katman dış yüzey için kullanılacakken, ikinci katman ise tamamen iç kısım için kullanılacak. Aradaki boşluk ise muhtemelen Slime (bkz: Ghost Busters) ile doldurulacak. Kapsülde yer alacak olan sensörler sürekli kararlılık, sıcaklık ve bütünlük değerlerini gözlemliyor olacak. Herhangi bir hata bulunması durumda ise gerekli bilgiler doğrudan “Görev Kontrol” merkezine iletilecek ve kapsüller bir sonraki istasyona ulaştığında gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Slovakya konusuna geri dönecek olursak; HTT, Slovak hükümetiyle geçtiğimiz Mart ayında bir anlaşma imzaladı ve ülkenin başkenti Bratislava ile Viyana ve Budapeşte arasında yapılacak bir hyperloop rotası üzerinde anlaşmaya vardı. Viyana ile Bratislava arası düz bir hat çizildiği takdirde sadece 56 km. Hyperloop bu yolu sadece 8 dakikada katedebiliyor. Budapeşte ise kuş uçuşu 160 km uzaklıkta. Bu yol da, teoride, hyperloop ile 10 dakikada gidilebiliyor.

Hyperloop hâlâ bir fantezi aracı gibi görünse de bilim-kurgu ürünlerinin zamanla gerçeğe dönüşebildiğini biliyoruz. Hatırlatmak gerekirse Nautilus denizaltısı bir zamanlar sadece Jules Verne’in hayal ürünüydü. Hyperloop hiçbir zaman gerçek dünyada örneğini görmeyeceğimiz bir proje olarak da kalabilir ancak yeni bulunan Vibranyum materyalinin birçok alanda yeniliklere öncü olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece dünyadaki ulaşım sektörünü gözlerinizin önüne getirin; sektördeki ağırlık ve emisyon azaltma çabalarını da...

*: Hyperloop terimi için üstün döngü gibi bir Türkçeleştirme yapabilecek olsam da, tam anlamı karşılamayacağı veya eğreti durabileceği için terimi olduğu gibi bırakmayı tercih ettim.

http://cleantechnica.com/2016/06/13/hyperloop-transportation-technologies-claims-new-material-10x-stronger-steel-5x-lighter-aluminum/

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Hyperloop aslındafikir ürünü. Elon Musk ise geliştirdiği ürünlere isim verirken popüler kültürden oldukça faydalanan bir insan. Aslında hyperloop üzerine çalışan bütün firmalar bilim-kurgu terimleri kullanmayı çok seviyorlar. Örneğin Hyperloop Onegibi isimleri bazı ekipmanlarına vermiş durumda. Aynı şekilde HTT de yeni bulduğu materyale, Marvel Evreni’nde Wakanda hayali ülkesinde bulunan efsanevi materyalismini koymuş.