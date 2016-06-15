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Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum

Hyperloop Transportation Technologies şirketinin geliştirdiği yeni materyal, çelikten 10 kat güçlü ve alüminyumdan 5 kat hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Karşınızda Vibranyum!
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
64,5b
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35
Diğer Bilim ve Teknoloji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum
 
Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop* Ulaşım Teknolojileri - HTT) şirketi, yaptığı açıklamada yeni bir materyal geliştirildiğini ve bu materyalin çelikten on kat güçlüyken alüminyumdan beş kat daha hafif olduğunu belirtti. İddia edilen dayanıklılık ve hafiflik rakamlarını tekrar düşününce, geliştirilen materyalin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca materyalin, çok pahalı olmazsa, karbon fiberin yerini alması da oldukça mümkün görünüyor.
Detaylara geçmeden önce HTT’den biraz bahsetmek gerekli. HTT, Dirk Ahlborn tarafından yönetilen bir şirket ve şirketin Kaliforniya’da bir adet deneme pisti bulunmakta. Şirket kitle kaynak sistemiyle çalışmakta. Piyasaya girmeye hazırlanan bir diğer hyperloop şirketi ise Rob Lloyd tarafından yönetiliyor ve bu şirketin de Nevada, Las Vegas yakınlarında bir deneme pisti inşa ettiği biliniyor. Eskiden Hyperloop Technologies olarak adlandırılan bu şirket, sonradan iki şirketin isimlerinin birbirine karışması nedeniyle Hyperloop One adını aldı. İki şirketin ayrımını hallettiğimize göre devam edebiliriz.
Başlığın asıl konusu olan şirket HTT’nin geliştirdiği yeni materyal, firmanın açıklamalarına göre Slovakya’da yer alan c2i isimli şirketle ortak çalışma sonucunda geliştirilmiş. Şirketin Slovakya ile olan bağlantısını ise az sonra detaylandıracağız.
Hyperloop aslında Elon Musk’ın fikir ürünü. Elon Musk ise geliştirdiği ürünlere isim verirken popüler kültürden oldukça faydalanan bir insan. Aslında hyperloop üzerine çalışan bütün firmalar bilim-kurgu terimleri kullanmayı çok seviyorlar. Örneğin Hyperloop One Blade Runner, Levitation Rig, Tube Lab gibi isimleri bazı ekipmanlarına vermiş durumda. Aynı şekilde HTT de yeni bulduğu materyale, Marvel Evreni’nde Wakanda hayali ülkesinde bulunan efsanevi materyal Vibranyum ismini koymuş.
Şirketin ifadesine göre hyperloop kapsülleri iki vibranyum katmanından meydana gelecek. Bir katman dış yüzey için kullanılacakken, ikinci katman ise tamamen iç kısım için kullanılacak. Aradaki boşluk ise muhtemelen Slime (bkz: Ghost Busters) ile doldurulacak. Kapsülde yer alacak olan sensörler sürekli kararlılık, sıcaklık ve bütünlük değerlerini gözlemliyor olacak. Herhangi bir hata bulunması durumda ise gerekli bilgiler doğrudan “Görev Kontrol” merkezine iletilecek ve kapsüller bir sonraki istasyona ulaştığında gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Slovakya konusuna geri dönecek olursak; HTT, Slovak hükümetiyle geçtiğimiz Mart ayında bir anlaşma imzaladı ve ülkenin başkenti Bratislava ile Viyana ve Budapeşte arasında yapılacak bir hyperloop rotası üzerinde anlaşmaya vardı. Viyana ile Bratislava arası düz bir hat çizildiği takdirde sadece 56 km. Hyperloop bu yolu sadece 8 dakikada katedebiliyor. Budapeşte ise kuş uçuşu 160 km uzaklıkta. Bu yol da, teoride, hyperloop ile 10 dakikada gidilebiliyor.
Hyperloop hâlâ bir fantezi aracı gibi görünse de bilim-kurgu ürünlerinin zamanla gerçeğe dönüşebildiğini biliyoruz. Hatırlatmak gerekirse Nautilus denizaltısı bir zamanlar sadece Jules Verne’in hayal ürünüydü. Hyperloop hiçbir zaman gerçek dünyada örneğini görmeyeceğimiz bir proje olarak da kalabilir ancak yeni bulunan Vibranyum materyalinin birçok alanda yeniliklere öncü olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece dünyadaki ulaşım sektörünü gözlerinizin önüne getirin; sektördeki ağırlık ve emisyon azaltma çabalarını da...
*: Hyperloop terimi için üstün döngü gibi bir Türkçeleştirme yapabilecek olsam da, tam anlamı karşılamayacağı veya eğreti durabileceği için terimi olduğu gibi bırakmayı tercih ettim. 

http://cleantechnica.com/2016/06/13/hyperloop-transportation-technologies-claims-new-material-10x-stronger-steel-5x-lighter-aluminum/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Vibranyum dedinmiydi Marvel gelir akla,yüzbaşı amerikanın kalkanı vibranyum ve bazı maddelerin karışımıdır,adamantium gibi yokedilemez bir maddedir.

Adamantium olmadı vibranyum oldu o da olumlu yani


Yalnız bu maddelerin isim hakkı Marvel'da dava açmasın sonra Elon Musk'a,zaten Tony Stark'ım diye geziniyo
Vibranyum dedinmiydi Marvel gelir akla,yüzbaşı amerikanın kalkanı vibranyum ve bazı maddelerin karışımıdır,adamantium gibi yokedilemez bir maddedir....
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Doom II 3 yıl YokCrysis
keko1337

Ben de vibranyumu vibrasyon diye okudum görsel de dildoya benziyodu dedim metal dildo mu yapmışlar vibrasyonlu
akşam akşam ne güldüm ha





insanın aklı sadece oraya çalışınca.
keko1337Ben de vibranyumu vibrasyon diye okudum görsel de dildoya benziyodu dedim metal dildo mu yapmışlar vibrasyonluakşam...
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ozkn_s 3 yıl
" Viyana ile Bratislava arası düz bir hat çizildiği takdirde sadece 56 km. Hyperloop bu yolu sadece 8 dakikada katedebiliyor. "

Hyperrloop bizim ülkemizde olsa ,

56 km 'lik yola 156 tane durak koyardık.
Hızlı tren deyip hızlı geçirirdik.
Her üç duraktan ayrı ücret alırdık.
8 dakikalık yolu 888 dakikada giderdik.
" Viyana ile Bratislava arası düz bir hat çizildiği takdirde sadece 56 km. Hyperloop bu yolu sadece 8 dakikada katedebiliyor. "Hyperrloop bizim ü...
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yyyemre 3 yıl
haber niye böyle bölük pörçük .
böyle bozuk haber yapan insanlarıda barındırıyolar işte editörün cümlesine kaymış.
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AC_Hawker 3 yıl
Tank gibi güçlü uçak yapılır bununla
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muratkaya 3 yıl
Şu aşağıdaki kısımları çıkarırsan işe yarar bir haber olur. Haberi gereksiz bir yığın yazıyla doldurmuşsun. Kesinlikle okunaklı değil ve bir bütünlüğü yok.



''
Detaylara geçmeden önce HTT’den biraz bahsetmek gerekli. HTT, Dirk Ahlborn tarafından yönetilen bir şirket ve şirketin Kaliforniya’da bir adet deneme pisti bulunmakta. Şirket kitle kaynak sistemiyle çalışmakta. Piyasaya girmeye hazırlanan bir diğer hyperloop şirketi ise Rob Lloyd tarafından yönetiliyor ve bu şirketin de Nevada, Las Vegas yakınlarında bir deneme pisti inşa ettiği biliniyor. Eskiden Hyperloop Technologies olarak adlandırılan bu şirket, sonradan iki şirketin isimlerinin birbirine karışması nedeniyle Hyperloop One adını aldı. İki şirketin ayrımını hallettiğimize göre devam edebiliriz.

Başlığın asıl konusu olan şirket HTT’nin geliştirdiği yeni materyal, firmanın açıklamalarına göre Slovakya’da yer alan c2i isimli şirketle ortak çalışma sonucunda geliştirilmiş. Şirketin Slovakya ile olan bağlantısını ise az sonra detaylandıracağız.
Hyperloop aslında Elon Musk’ın fikir ürünü. Elon Musk ise geliştirdiği ürünlere isim verirken popüler kültürden oldukça faydalanan bir insan. Aslında hyperloop üzerine çalışan bütün firmalar bilim-kurgu terimleri kullanmayı çok seviyorlar. Örneğin Hyperloop One Blade Runner, Levitation Rig, Tube Lab gibi isimleri bazı ekipmanlarına vermiş durumda. Aynı şekilde HTT de yeni bulduğu materyale, Marvel Evreni’nde Wakanda hayali ülkesinde bulunan efsanevi materyal Vibranyum ismini koymuş.

Şirketin ifadesine göre hyperloop kapsülleri iki vibranyum katmanından meydana gelecek. Bir katman dış yüzey için kullanılacakken, ikinci katman ise tamamen iç kısım için kullanılacak. Aradaki boşluk ise muhtemelen Slime (bkz: Ghost Busters) ile doldurulacak. Kapsülde yer alacak olan sensörler sürekli kararlılık, sıcaklık ve bütünlük değerlerini gözlemliyor olacak. Herhangi bir hata bulunması durumda ise gerekli bilgiler doğrudan “Görev Kontrol” merkezine iletilecek ve kapsüller bir sonraki istasyona ulaştığında gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Slovakya konusuna geri dönecek olursak; HTT, Slovak hükümetiyle geçtiğimiz Mart ayında bir anlaşma imzaladı ve ülkenin başkenti Bratislava ile Viyana ve Budapeşte arasında yapılacak bir hyperloop rotası üzerinde anlaşmaya vardı. Viyana ile Bratislava arası düz bir hat çizildiği takdirde sadece 56 km. Hyperloop bu yolu sadece 8 dakikada katedebiliyor. Budapeşte ise kuş uçuşu 160 km uzaklıkta. Bu yol da, teoride, hyperloop ile 10 dakikada gidilebiliyor.

Hyperloop hâlâ bir fantezi aracı gibi görünse de bilim-kurgu ürünlerinin zamanla gerçeğe dönüşebildiğini biliyoruz. Hatırlatmak gerekirse Nautilus denizaltısı bir zamanlar sadece Jules Verne’in hayal ürünüydü. Hyperloop hiçbir zaman gerçek dünyada örneğini görmeyeceğimiz bir proje olarak da kalabilir ancak yeni bulunan Vibranyum materyalinin birçok alanda yeniliklere öncü olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece dünyadaki ulaşım sektörünü gözlerinizin önüne getirin; sektördeki ağırlık ve emisyon azaltma çabalarını da...

*: Hyperloop terimi için üstün döngü gibi bir Türkçeleştirme yapabilecek olsam da, tam anlamı karşılamayacağı veya eğreti durabileceği için terimi olduğu gibi bırakmayı tercih ettim. ''
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rfve 3 yıl
Elon Musk Kesinlikle dönemin en etkili bilim adamlarından ve Mucitlerinden biri.
Bence Kesinlikle Tony Stark ın yaşayan hali ..
Geçen Pentagon bir görüşme yapmış.
Twitterdan tek mesaj yazmış görüşme ile ilgili ,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yani ;
Uçan metal bir elbise ile ilgili bir şey...
Önümüzdeki birkaç yıl içinde demiradam benzeri bir kıyafet / zırh yaparsa hiç şaşırmam.
Spacex deki uçuş / havacılık deneyimi , Telsadaki enerji verimliliğiği ve kullanımı ile Hyperloopdaki bu güçlü materyal hepsi bir adım bence.
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erturkcan2 3 yıl
Muhteşem bir buluş bir çok alanda kullanılacaktır taktir ettim. Keşke ülkemizdede böyle şeyler bulunsa da vay be desek şimdi bu ürün sanayimizde kullanılır uçarız falan desek ama tabi rüyalarda..
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Aysat 3 yıl
Vibranyum ne abi ? başka isim mi kalmadı ?
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kraix 3 yıl
Trişka bir editör. Sanki babası yapmışcasına bir anlatım.
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ardicli2000 3 yıl
Editörümüz de pek bir havalı maşallah....
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cheelik 3 yıl
Hangi cins çelikten 10 kat daha güçlü hangi cins alüminyumdan 5 kat daha hafif.Sertliği nedir, işlenebilirliği nedir, özkütlesi nedir tamamen arkası boş.Karbon oranı en düşük ve yüksek celikler arasında bile 10 katdan fazla farklar oluşabiliyor sonuçta alaşım bunlar hafiflik konusunda da şüpheliyim 2,9 gr/cm3 özkütlesi olan aluminyumlar var hiç bir rakam yok ortada isminden anlaşıldığı üzere tamamen pazarlama
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Great Responsibility 3 yıl
Vibranyum ne zamandır gerçeğe dönüştü, Anlaşılan Elon Musk iron man atıflarını ciddiye alıp Marvel a özenmiş :)
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darkaura 3 yıl
haberde o kadar sey yazmissiniz ama malzemenin ne oldugu hakkinda en ufak bilgi yok. metal alasim mi, karbon temelli polimer yada tamamen baska bir sey mi. celikden 10 kat guclu, aluminyumdan 5 kat hafif, yok wolverine in adamantium iskeleti. malzemeyi yapanlar bunu kesin belirtmistir yoksa marvelin yazdigi metaryallerden ileri kredibilitesi kalmaz. haberde siketi kuranin cocuklugunu anlatmadiginiz kalmis, bunu atlamissiniz.
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