Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı

YouTube Go, uzun süredir beklenen bazı yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. YouTube videolarının akıllı cihazlara indirilmesini ve çevrim dışı izlenmesini mümkün hale getiren uygulama, bu sayede internet paketinin daha az kullanılmasına katkı sağlıyor. İlk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında Google CEO’su Sundar Pichai tarafından görücüye çıkarılan , uzun süredir beklenen bazı yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. YouTube videolarının akıllı cihazlara indirilmesini vemümkün hale getiren uygulama, bu sayede internet paketinin daha az kullanılmasına katkı sağlıyor.

Hindistan’da indirmeye sunulan -fakat çeşitli yöntemlerle kolaylıkla indirilebilen- uygulamayı kullanabilmek için cep telefonunuza gelecek doğrulama kodunuz girmeniz gerekiyor. Yakın zamanda diğer ülkeler için de yayınlanacak YouTube Go’nun Android uygulamasına dilerseniz Şu an için sadece’da indirmeye sunulan -fakat çeşitli yöntemlerle kolaylıkla indirilebilen- uygulamayı kullanabilmek için cep telefonunuza gelecek doğrulama kodunuz girmeniz gerekiyor. Yakın zamanda diğer ülkeler için de yayınlanacak YouTube Go’nun Android uygulamasına dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Temel ve standart olmak üzere iki farklı çözünürlükte indirilebilen videoları dilersenizaracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz de mümkün. Aslında internet bağlantısının zayıf ve yavaş olduğu ülkeler için geliştirilen YouTube Go, böylelikle her daim online kalma ihtiyacının önüne geçiyor.