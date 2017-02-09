Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı

Haber Editörü
İlk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında Google CEO’su Sundar Pichai tarafından görücüye çıkarılan YouTube Go, uzun süredir beklenen bazı yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. YouTube videolarının akıllı cihazlara indirilmesini ve çevrim dışı izlenmesini mümkün hale getiren uygulama, bu sayede internet paketinin daha az kullanılmasına katkı sağlıyor.
Şu an için sadece Hindistan’da indirmeye sunulan -fakat çeşitli yöntemlerle kolaylıkla indirilebilen- uygulamayı kullanabilmek için cep telefonunuza gelecek doğrulama kodunuz girmeniz gerekiyor. Yakın zamanda diğer ülkeler için de yayınlanacak YouTube Go’nun Android uygulamasına dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.
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var youtube red ama ücretli :D