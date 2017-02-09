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Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı

YouTube çevrim dışı video izleme ve indirme imkanı sunan, böylelikle mobil internet kotanızdan büyük oranda tasarruf yapmanızı sağlayacak YouTube Go uygulamasını yayınladı.
2 yıl
10,1b
1
29
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında Google CEO’su Sundar Pichai tarafından görücüye çıkarılan YouTube Go, uzun süredir beklenen bazı yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. YouTube videolarının akıllı cihazlara indirilmesini ve çevrim dışı izlenmesini mümkün hale getiren uygulama, bu sayede internet paketinin daha az kullanılmasına katkı sağlıyor.
Temel ve standart olmak üzere iki farklı çözünürlükte indirilebilen videoları dilerseniz Bluetooth aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz de mümkün. Aslında internet bağlantısının zayıf ve yavaş olduğu ülkeler için geliştirilen YouTube Go, böylelikle her daim online kalma ihtiyacının önüne geçiyor.

Şu an için sadece Hindistan’da indirmeye sunulan -fakat çeşitli yöntemlerle kolaylıkla indirilebilen- uygulamayı kullanabilmek için cep telefonunuza gelecek doğrulama kodunuz girmeniz gerekiyor. Yakın zamanda diğer ülkeler için de yayınlanacak YouTube Go’nun Android uygulamasına dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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TIME 2 yıl en beğenilen
Arka planda calisan youtube uygulamasi lazim bundan once.
4 Yanıt Yanıtla +15
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jem991 2 yıl TIME
TIME

Arka planda calisan youtube uygulamasi lazim bundan once.

var youtube red ama ücretli :D
1 Yanıt Yanıtla +6
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alemburda34 2 yıl
Bunlarida anlamak zor ver herkese uygulamayi isteyen indirir izler isteyen direk izler. Hep Hindistan, bizimde hizlar dusuk
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1 Avatar
xmen121 2 yıl
Denemek lazım
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sdc55 2 yıl
çok iyi bir uygulama olmuş internetsiz
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SDLGranada 2 yıl
Arka planda çalışan Stream ı tavsiye ederim.Hem arka planda çalışıyor hem de uygulamadan ana ekrana dönünce küçük pencereden izleyebilirsiniz videoyu
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dostum kertenkele 2 yıl
Tubemate ve snaptube den haberleri yok herhalde bunların eminim kendi programından daha iyidir bunlar
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Barış Manço 2 yıl
Gelince görmek isteyeceğim bir uygulama.
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aygunn 2 yıl
Kalite seçme olarak 140p ve 1080p var daha fazla seçenek koymaları lazımmış dandik dundik uygulama çıkarıyorlar
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Ink 2 yıl
sonunda
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noblelion 2 yıl
++ (anlayan anlar)
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307kd 2 yıl
Blackberry'deki Fastube uygulamasının eline su dökebilecek bir uygulama yok şuanda. Arka planda oynatabiliyor, istediğiniz çözünürlükte izleyebiliyorsunuz ve ücretsiz sürümünde 3 adet, ücretli sürümünde (2$) sınırsız video indirebiliyorsunuz telefonunuza. Bu kadar uygulama fakiri bir platformda olan böyle bir uygulama nasıl Android gibi bir alemde yok hayret doğrusu!
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Angel of the Lord 2 yıl
Nasıl yok Androidde? Yorumlarda bile söylemiş arkadaşlar. Yığınla alternatifi var istediğiniz çözünürlükte, formatta indirip izleyeceğiniz uygulamalar.
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gokhans19 2 yıl
Videoder varken bi anlamı yok. Hem istediğim çözünürlükte hemde mp3 olarak indirebiliyorum zaten.
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