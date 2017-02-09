Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı

Türk Telekom, bağlı ortalığı bulunan Avea’nın 2G ve 3G hizmetlerindeki hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle toplam 184 milyon liralık tebligat gönderildiğini bildirmişti. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan, bağlı ortalığı bulunan Avea’nın 2G ve 3G hizmetlerindeki hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle toplam

Ayrıca Bkz.

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Fatura indirimleriyle bağlantılı olduğu ifade edilen borcun ardından telekomünikasyon devi 2016 yılı mali verilerini de paylaştı. Buna göre geçtiğimiz sene ilk 9 ayda 664 milyon lira net kar elde eden şirket, kur zararının etkisiyle dördüncü çeyrekte 1.39 milyar lira zarar açıkladı. Türk Telekom böylelikle 2016 yılını 724 milyon lira zararla kapattı. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2015'in son çeyreği 1.04 milyar, yılın tamamı ise 907 milyon lira kar ile geride bırakılmıştı.

2008 yılından bu yana en yüksek abone kazanım sayısına ulaşıldı

Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle ortaya çıkan durumun genel tabloya da büyük etkisi oldu ve 3.02 milyar lira net finansal gider kaydedildi. Yayınlanan verilere göre 2016 yılında 3 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom gelirlerini yüzde 11 artırarak -en yüksek yıllık büyüme oranı kaydederek- 16.1 milyar lira seviyelerine yükseldi.

2008 yılından itibaren en yüksek yıllık abone kazanım sayısına ulaşan şirket 691 bin ile yıl sonunda 8.7 milyona, mobil aboneler ise 1.3 milyon artış ile 18.6 milyona ulaştı. Bu yıl gelirlerini yüzde 8 ila yüzde 9 oranında arttırmayı hedefleyen şirketin konsolide (vadesi uzatılan borç) FAVÖK (EBITDA) tutarının 5.8 - 6 milyar lira, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.