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Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı

Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle oldukça büyük bir zarara uğrayan Türk Telekom, yılın ilk 9 aylık döneminde elde edilen 664 milyon TL net kara rağmen 2016'yı zararla kapattı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı
 
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan Türk Telekom, bağlı ortalığı bulunan Avea’nın 2G ve 3G hizmetlerindeki hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle toplam 184 milyon liralık tebligat gönderildiğini bildirmişti.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı"
Fatura indirimleriyle bağlantılı olduğu ifade edilen borcun ardından telekomünikasyon devi 2016 yılı mali verilerini de paylaştı. Buna göre geçtiğimiz sene ilk 9 ayda 664 milyon lira net kar elde eden şirket, kur zararının etkisiyle dördüncü çeyrekte 1.39 milyar lira zarar açıkladı. Türk Telekom böylelikle 2016 yılını 724 milyon lira zararla kapattı. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2015'in son çeyreği 1.04 milyar, yılın tamamı ise 907 milyon lira kar ile geride bırakılmıştı.

2008 yılından bu yana en yüksek abone kazanım sayısına ulaşıldı

Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle ortaya çıkan durumun genel tabloya da büyük etkisi oldu ve 3.02 milyar lira net finansal gider kaydedildi. Yayınlanan verilere göre 2016 yılında 3 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom gelirlerini yüzde 11 artırarak -en yüksek yıllık büyüme oranı kaydederek- 16.1 milyar lira seviyelerine yükseldi.
2008 yılından itibaren en yüksek yıllık abone kazanım sayısına ulaşan şirket 691 bin ile yıl sonunda 8.7 milyona, mobil aboneler ise 1.3 milyon artış ile 18.6 milyona ulaştı. Bu yıl gelirlerini yüzde 8 ila yüzde 9 oranında arttırmayı hedefleyen şirketin konsolide (vadesi uzatılan borç) FAVÖK (EBITDA) tutarının 5.8 - 6 milyar lira, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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SCWS 2 yıl en beğenilen
Cehennemin dibine kadar yolları var, yıl 2017 text bazlı sitelere girerken gecikme oluyor, en yüksek paketi al ping iyileşmiyor, altyapı zayıf, bağlantı kalitesi düşük her geçen gün ihtiyaçlar artıyor hiç bir çalışmaları yok fakat her ay tıkır tıkır paraları ödeniyor buna rağmen zarar ediyorlar, batacaksanız batın da biz de kurtulalım.
Cehennemin dibine kadar yolları var, yıl 2017 text bazlı sitelere girerken gecikme oluyor, en yüksek paketi al ping iyileşmiyor, altyapı zayıf, bağlantı kalite...
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BlackGhost12 2 yıl
Batmasını temenni ederim.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Türk Telekom kâr yapıyorken özelleştirildi satıldı şimdi zarar yapıyor. Peki zararı kim ödeyecek? Evet diyenler mi?
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Scofield1 2 yıl
Beter olsunlar, avea olan hattımı vodafone geçirdim interneti telefonları iptal ettim umarım batarlar
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erkaninn59 2 yıl
daha bi bu kadar daha zarar eder
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Türkçesever 2 yıl
Gelirleri, abone sayıları artıyor; ona rağmen zarar açıklıyorlar.
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ayhann06 2 yıl Türkçesever
alt yapı dedemle yaşıttır masraf yok nasıl batıyormuş...zararına kapatıyoruz esnafları gibi ayak yapıyorlardır kesin
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Asami Zdrenka 2 yıl
Dünyanın en az altyapı yatırımını yapıp, dünyanın en pahalı internetini satarak zarar etmek imkansızı başarmak olmalı.
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AlkanExclusive 2 yıl
Daha çok zarar edecekler.
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Master_Evil 2 yıl
kota kota milleti isyan ettirdiler sonuç
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Guest-005109EE3 2 yıl
zarar olmasına bizi ilgilendirmez
duran varlıklarına bakmak lazım
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Akte 2 yıl
Çok tuhaf işler. Bu kadar abone varken, her ay sabit ücretler doluyken zarar etmeleri düşündürücü. Çok iyi bir şekilde araştırılması gerekir. Vergi konusu tartışmaya açıktır.
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metinoz 2 yıl
batsınlarda kurtulalım
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Batar inşallah.
Net bağlatmak isteyene 1 port bile açamıyorlar..
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