Çevrim içi içerik sektöründe bölüm başına ödeme rekoru 15 milyon dolar oldu

Netflix’in başını çektiği ve Disney+, HBO Max, Apple TV+ gibi dişli rakiplerin mücadeleye hazırlandığı çevrim içi içerik sektöründe fiyatlar da fırlamaya başladı. İlgi çeken iddialı dizilerde bölüm başı ücret rekor seviyede.

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Gelen bilgilere göre Apple TV+ hizmetini iddialı hale getirmek isteyen firma Jason Momoa’nın başrolde olduğu See dizisine bölüm başı 15 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Disney de The Mandalorian adındaki Star Wars dizisi için bölüm başı 15 milyon doları gözden çıkardı.

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Netflix ve HBO ise örneğin Game of Thrones için bölüm başı 5 milyon dolar ödedi. Bununla birlikte pazara giren yeni oyuncuların ihtirası nedeniyle ortalama fiyatların artması bekleniyor. Bazı otoriteler bu durumu Altına Hücum dönemine benzetiyor.

Bununla birlikte çevrim içi içerik sektörü kısa vadede kendisini kurtarabilecek durumda değil. Spotify örneğinden de hatırlayacağımız üzere telif hakları, yayın hakları gibi pek çok ağır maliyet karı silip süpürüyor. Üzerine bir de prodüksiyon maliyetleri eklenince borç yığınları ortaya çıkıyor. Netflix’in hali hazırda 10 milyar dolardan fazla borcunun olduğu açıklanmıştı.

Sektörde kara geçmek için uzun yıllar istikrarlı yatırımlar yapmak ve bunun karşılığını alacak stratejiler geliştirmek gerekiyor. Netflix bundan sonra orijinal yapımlara harcadığı bütçeyi kısma kararı aldı. 15 milyon dolar gibi devasa rakamlar bir süre sonra firmaların belini bükmeye başlayabilir.