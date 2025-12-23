Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ocak ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Ocak Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Ocak ayında The Pitt ve The Night Manager gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; A Knight of the Seven Kingdoms ve Star Trek: Starfleet Academy gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ocak ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms

Tam Boyutta Gör House of the Dragon'dan sonra hayata geçirilen ikinci Game of Thrones spin-off'u (yan dizisi) olan A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak ayında izleyici ile buluşacak.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yayın Tarihi : 18 Ocak

: 18 Ocak Platform: HBO Max

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

2️⃣ The Pitt 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2025'in en başarılı yeni dizilerinden olan, bu başarısını da Emmy ödülleriye taçlandıran The Pitt, 2. sezonuyla geri dönüyor.

Tür : Medikal Drama

: Medikal Drama Yayın Tarihi : 8 Ocak

: 8 Ocak Platform: HBO Max

The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

3️⃣ Star Trek: Starfleet Academy

Tam Boyutta Gör Son yıllarda eski günlerini aratan Star Trek serisine Ocak ayında yeni bir dizi daha eklenecek. Starfleet Academy alt başlığını taşıyan bu yeni dizi, Yıldız Filosu Akademisi'nde eğitim alan genç subaylara odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Yayın Tarihi : 15 Ocak

: 15 Ocak Platform: Paramount+

Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

4️⃣ Wonder Man

Tam Boyutta Gör 2025'te istediği gibi bir yıl geçiremeyen Marvel, 2026'ya yeni dizisi Wonder Man ile başlayacak.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yayın Tarihi : 27 Ocak

: 27 Ocak Platform: Disney+

Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.

5️⃣ His & Hers

Tam Boyutta Gör Ocak ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak yeni dizilerin başında ise Jon Bernthal ve Tessa Thompson'nın başrollerini paylaştığı His & Hers geliyor.

Tür : Polisiye, Gizem

: Polisiye, Gizem Yayın Tarihi : 8 Ocak

: 8 Ocak Platform: Netflix

Alice Feeney’nin çok satan romanından uyarlanan His & Hers, aynı olaya iki farklı bakış açısından yaklaşan bir anlatı yapısına sahip. Dizi, bir cinayet soruşturmasını takip ederken, hikâyeyi hem olayı araştıran bir gazetecinin hem de davaya bakan bir dedektifin gözünden aktarıyor. Eskiden evli olan bu iki karakterin geçmişte sakladıkları sırlar, soruşturma ilerledikçe gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Ocak ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

6️⃣ The Night Manager 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2016 yılında bir mini dizi olarak ekrana gelen ve oldukça beğenilen The Night Manager, yıllar sonra ikinci bir sezona kavuşuyor.

Tür : Suç, Gizem, Gerilim

: Suç, Gizem, Gerilim Yayın Tarihi : 11 Ocak

: 11 Ocak Platform: Amazon Prime Video

Ünlü suç romanı yazarı John le Carré’nin aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, ilk sezonda Jonathan Pine’ın silah tüccarı Richard Roper’ın dünyasına sızmasını konu almıştı. İkinci sezonda hikâye, uyarlandığı romanın sınırlarını aşarak tamamen özgün bir anlatı üzerinden ilerliyor. Tom Hiddleston’ın canlandırdığı Pine, bu kez daha büyük ve karmaşık bir uluslararası güç ağının içine çekiliyor. Yeni sezon, istihbarat savaşlarını daha küresel bir ölçekte ele alıyor.

7️⃣ The Beauty

Tam Boyutta Gör American Horror Story, Glee, Monster gibi popüler dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Ryan Murphy, Ocak ayında dizilerine bir yenisini daha ekliyor.

Tür : Drama, Bilim-Kurgu

: Drama, Bilim-Kurgu Yayın Tarihi : 21 Ocak

: 21 Ocak Platform: Disney+

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan The Beauty, dış görünüşün toplumdaki en büyük güç hâline geldiği distopik bir dünya hayal ediyor. Bu evrende insanlar, cinsel yolla bulaşan ve bulaştıktan sonra fiziksel olarak “kusursuz” hâle gelmelerini sağlayan bir hastalık sayesinde güzelliğe kavuşuyor. Ancak bu cazip dönüşümün arkasında karanlık bir bedel yatıyor. Hikâye, bu salgının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan iki dedektifin izinden giderken; güzellik, arzu ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

8️⃣ Bridgerton 4. sezon

Tür : Gençlik Dizisi, Romantik

: Gençlik Dizisi, Romantik Yayın Tarihi : 29 Ocak

: 29 Ocak Platform: Netflix

Romantik entrikalarıyla öne çıkan Bridgerton, yeni sezonda hikâyenin merkezine Benedict Bridgerton'ı yerleştiriyor. Sanata olan ilgisi ve toplumun kalıplarına mesafeli duruşuyla tanınan Benedict, gizemli bir baloda tanıştığı Sophie Beckett ile beklenmedik bir ilişkinin içine sürükleniyor. Sınıf farkı, kimlik ve aidiyet temaları üzerinden ilerleyen yeni sezon, Bridgerton evreninin masalsı romantizmini koruyor.

9️⃣ Run Away

Tam Boyutta Gör Ocak ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer yapım da gizem türündeki mini dizi Run Away olacak.

Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem Yayın Tarihi : 1 Ocak

: 1 Ocak Platform: Netflix

Harlan Coben’in aynı adlı romanından uyarlanan Run Away, bir gece aniden ortadan kaybolan kızı Paige’i bulmaya çalışan bir babanın hikâyesini anlatıyor. Kızını sokaklarda perişan bir hâlde gördükten sonra izini tamamen kaybeden Simon, onu bulabilmek için geçmişte gömülü kalmış sırlarla ve tehlikeli bağlantılarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Soruşturma derinleştikçe, Paige’in kayboluşunun sadece bireysel bir kaçış olmadığı, birçok insanın hayatını etkileyecek karanlık bir zincirin parçası olduğu ortaya çıkıyor.

🔟 Shrinking 3. sezon

Tam Boyutta Gör Harrison Ford ve Jason Segel'ın başrollerini paylaştığı Shrinking, Ocak ayında ekranlara dönen bir diğer dizi olacak.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yayın Tarihi : 28 Ocak

: 28 Ocak Platform: Apple TV

Jason Segel’ın canlandırdığı terapist Jimmy, önceki sezonlarda hem mesleki sınırları zorlayan yaklaşımıyla hem de eşinin ölümünün ardından yaşadığı duygusal savrulmayla merkezde yer almıştı. Üçüncü sezonda hikâye, Jimmy’nin “her şeyi açıkça söyleme” yönteminin uzun vadeli sonuçlarına daha fazla odaklanıyor. Harrison Ford’un hayat verdiği Paul ve dizinin diğer karakterleri, bu kontrolsüz dürüstlüğün ilişkiler üzerindeki yıpratıcı etkileriyle yüzleşirken; dizi yas, iyileşme ve kişisel sorumluluk temalarını mizahla harmanlayan tonunu korumayı sürdürüyor.

