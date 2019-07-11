MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu

Son dönemde akıllı telefon tarafında biraz geri planda kalan MediaTek, yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti gibi büyüyen alanlara ağırlık vermiş durumda. Firma entegre sistemlere yönelik yeni bir yonga seti duyurdu.

MTK i700 özellikleri

MTK i700 yonga seti aslında akıllı telefon pazarında yarışacak donanım sahip. 2 adet Cortex-A75 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında IMG PowerVR GM 9446 grafik birimi çalıştıran yonga seti üst seviye telefonlarla yarışacak seviyede.

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8GB’a kadar LPDDR4x 1866MHz RAM desteği sunan yonga setinde çift çekirdekli bir yapay zekâ motoru yer alıyor. Android Neural Networks programlama aracı desteği sunan motor önceki nesle göre 5 kat daha hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

Tek bir 32MP çözünürlüğünde kamera veya 24MP+16MP çözünürlüğünde çift kameraya destek veren yonga seti ayrıca entegre bir derinlik algılama ve mesafe tahmin motoruna da sahip. Yine 120fps ile sistem hızlı hareket eden nesneleri de yakalayabiliyor.

Wi-Fi 5 (2×2 802.11ac), Bluetooth 5.0, Cat. 12 LTE modem şeklinde iletişim kanalları olan yonga seti akıllı binalar, ödeme sistemleri için yüz tanıma sistemleri, otonom araçlar ve otonom depolar gibi alanları hedefliyor. Yonga seti gelecek yıl piyasaya sürülecek.