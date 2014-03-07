Çevrimiçi resim deposu Getty Images şartlı olarak veritabanını herkese açıyor





Dünyanın en büyük çevrimiçi resim depolarından birisi olan ve genelde medya, iş dünyası ve sanatçılara resimlerini lisanslayan Getty Images, artık şartlı olarak veritabanını herkese açıyor.





Getty Images resimlerini kullanabilmenin şartı ise HTML kodlarını gönderiye veya siteye entegre etmek. Bu kodlar resmi ve bilgisini barındıran bir kart içeriyor ve kullanıcı resme tıkladığında Getty Images platformuna yönlendiriliyor.





Böylece hem gönderi sahibi resmi kullanmış oluyor hem de resmin sahibi trafik almış oluyor. Yeni özellik an itibariyle kullanılabilir durumda.

http://www.gettyimages.com/Creative/Frontdoor/embed