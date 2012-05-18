Chameleon klasik Android ana ekran uygulamalarına farklı bir bakış açısı getiriyor

Android tablet modellerinde stok arayüz veya firmanın geliştirdiği arayüz dışında üçüncü parti ana ekran uygulamaları da oldukça popüler.





Teknision girişimi tarafından geliştirilen Chameleon uygulaması, Android tabletleriniz için ana ekran alternatifi sunmasının yanında akıllı fonksiyonları ile de farklı bir tecrübe sunmayı hedefliyor.





Standart Android ana ekranının ve uygulama başlatıcısının yerini alan Chameleon, birden fazla ana ekran oluşturarak kendi düzeninize göre widget ve kısayolları yerleştirmenize imkan tanıyor.





Uygulamayı farklı kılan ise halen onay aşamasında olan patentli bir teknoloji. Uygulama GPS lokasyonunu, WiFi ağlarını ve zaman dilimlerini sürekli takip ediyor. Kullanıcı farklı durumlar için ana ekranlarını dizayn edebiliyor. Örneğin sabah saatleri için tasarlanmış bir ana ekran, o saatlerde aktif hale geliyor. Bu ekranda gelen mailler, mesajlar, tweetler, haberler ve durum güncellemeleri yer alabiliyor.





Veya ofise uygun tasarladığınız bir ana ekran, siz ofiste cihazı açtığınız anda lokasyon verilerinden yola çıkarak aktif hale geliyor. Bu ana ekranda da örneğin ofis uygulama kısayolları, hatırlatıcılar, notlar yer alabiliyor.





Sistem cep telefonlarında ayarlanabilen farklı profilleri akla getiriyor. Ancak bu uygulamadaki profiller zaman haricinde lokasyona göre de aktif olabiliyor. Profillerin aktif olması için uygulamada lokasyon ve zaman bilgileriyle eşleştirilmesi gerekiyor.





Uygulama popüler tüm diğer uygulamaları bünyesine toplayacak. Uygulama tepsisi de kullanıcının isteğine göre düzenlenebilecek.





Uygulama Android 3.2 ve üzeri sürümleri desteklerken, ekran çözünürlüğü olarak 1280 x 800 ve üzeri olarak belirlenmiş.





Bir Kickstarter projesi olan Chameleon, 1 ay içerisinde 50 000$ bağışa ulaşmak zorunda. En az 5 dolarlık bağışlarda uygulama Eylül ayında Play mağazasında yayınlanır yayınlanmaz bağışçıya gönderilecek.









http://www.kickstarter.com/projects/gaborvida/chameleon-a-better-home-screen-for-your-android-ta