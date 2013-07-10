Christies müzayede evi tarafından satışa sunulan Apple-1, $387,750'a alıcı buldu

Haber Editörü
Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, daha önce de benzer açık arttırma haberleri ile gündeme gelmişti. Dünya çapında 200 adet olduğu tahmin edilen Apple-1 bilgisayarlar modellerinden bir yenisi daha düzenlenen müzayede kapsamında alıcı buldu.
Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan duyuruyla açık arttırma üzerinden satılacağını öğrendiğimiz Apple-1, internet üzerinden yapılan müzayede kapsamında $387,750'a alıcı buldu. Ana kartının orijinal olduğu belirtilen bilgisayar üzerinde bazı modifikasyonlar da bulunuyor ve beraberinde orijinal kullanma kılavuzu, şemalar ve Steve Jobs - Steve Wozniak'ın yer aldığı fotoğraf yer alıyor.
Geçtğimiz aylarda başka bir Apple-1 bilgisayar modeli $670,000'a alıcı bulmuştu.
http://www.tuaw.com/2013/07/09/rare-apple-i-sold-for-387-750-in-online-christies-auction/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şerde Commodo 64 de böyle olacak haberiniz olsun..
yanlış hatırlamıyorsam ilk macintosh'lar 8 mhz işlemciye sahiplerdi 1980li yıllarda
Şakamısın dostum ???
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
480 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple