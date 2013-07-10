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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Christies müzayede evi tarafından satışa sunulan Apple-1, $387,750'a alıcı buldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Christies müzayede evi tarafından satışa sunulan Apple-1, $387,750'a alıcı buldu
Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, daha önce de benzer açık arttırma haberleri ile gündeme gelmişti. Dünya çapında 200 adet olduğu tahmin edilen Apple-1 bilgisayarlar modellerinden bir yenisi daha düzenlenen müzayede kapsamında alıcı buldu.  
Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan duyuruyla açık arttırma üzerinden satılacağını öğrendiğimiz Apple-1, internet üzerinden yapılan müzayede kapsamında $387,750'a alıcı buldu. Ana kartının orijinal olduğu belirtilen bilgisayar üzerinde bazı modifikasyonlar da bulunuyor ve beraberinde orijinal kullanma kılavuzu, şemalar ve Steve Jobs - Steve Wozniak'ın yer aldığı fotoğraf yer alıyor.
Geçtğimiz aylarda başka bir Apple-1 bilgisayar modeli $670,000'a alıcı bulmuştu.


http://www.tuaw.com/2013/07/09/rare-apple-i-sold-for-387-750-in-online-christies-auction/ Yorum Yaz
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carpediemsral 6 yıl en beğenilen
zamanında 666 dolarken yardırmak gerekiyormuş
3 Yanıt Yanıtla +7
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Bamya Avcisi 6 yıl
666 mı yanlış mı duydum? İllimunati?
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fatihburak95 6 yıl

Şerde Commodo 64 de böyle olacak haberiniz olsun..
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Konungariket Sverige 6 yıl
ssbrutality
Ona O Parayı Vereceğime Türkiyenin ilk Süper Bilgisayarını Yapar Üzerinede Mazda Rx-8 Alırım..Yazık Bu Paralara Yazık..Tarihsel Bir Değeride Yok Bence,Hititlere,Sümerlere Ait Tarihsel Önem Ve Değer Arz Eden Çalışmalar Olsa Neyse..

yanlış hatırlamıyorsam ilk macintosh'lar 8 mhz işlemciye sahiplerdi 1980li yıllarda
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ssbrutality 6 yıl
Ona O Parayı Vereceğime Türkiyenin ilk Süper Bilgisayarını Yapar Üzerinede Mazda Rx-8 Alırım..Yazık Bu Paralara Yazık..Tarihsel Bir Değeride Yok Bence,Hititlere,Sümerlere Ait Tarihsel Önem Ve Değer Arz Eden Çalışmalar Olsa Neyse..
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Zordion 6 yıl
Onu alanda zaten saydiklarinin hepsi + daha fazlasi vardir.
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Virinom 6 yıl
Fenomenon
çok pahalı, o fiyata daha iyi bir cihaz alınabilir.

Şakamısın dostum ???
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Çakar Çakmaz Çakan Çakmak 6 yıl
Steve reyiz ya
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Jül Sezar 6 yıl
Tüylerim diken diken oldu
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Fenomenon 6 yıl
çok pahalı, o fiyata daha iyi bir cihaz alınabilir.
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alibakirhan 6 yıl
bunun işlemci kaç ghz???? :D
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Steve Jobs 6 yıl
Ilk Apple-1'i alan adama ayip olmus
.
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carpediemsral 6 yıl
zamanında 666 dolarken yardırmak gerekiyormuş
2 Yanıt Yanıtla +7
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