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Chrome 12'nin genel kullanıma açık ilk beta sürümü kullanıma sunuldu

8 yıl
24,2b
1
31
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google kullanım yaygınlığı hızla artan popüler internet tarayıcısı Chrome'un 12. sürümü genel kullanıma açık ilk beta versiyonu yayınladı. Chrome 12 Beta, başta 3D CSS için donanımsal hızlandırma desteği olmak üzere dosya indirmeleri için güvenli gezinti özelliği ve ayarlar sekmesi altında Flash çerezleri için silme seçeneği de içeriyor.

Mevcut sürümler gibi Windows ile birlikte Linux ve Mac OS versiyonları da hazırlanan 12.0.742.30 sürüm numaralı Beta versiyon, Omnibox'dan uygulama başlatma, geliştirilmiş ekran okuyucu desteği, ayarlar sayfası içerisinde entegre senkronizasyon özelliği ve HTML5 desteği ile gelirken, Google Gears eklentisi ise emekli edildi.

Chrome 12 Beta hakkında daha fazla bilgi almak ve işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için; http://www.chromium.org/getting-involved/dev-channel


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Agresif Pijama 8 yıl en beğenilen
Her zaman chrome kullanırım ilk çıktığı günden beridir. Gayet güvenli beni hiç yarı yolda bırakmadı çok iyi anlaşırız
hiç kullanmayan arkadaşlar bi kullanmaya başlasa gayet hızlı ve kısayollarıyla çoğu tarayıcıyı geride bıraktığını anlayacaklar.
Her zaman chrome kullanırım ilk çıktığı günden beridir. Gayet güvenli beni hiç yarı yolda bırakmadı çok iyi anlaşırızhiç kullanmayan arkadaşlar bi ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SaatliBomba 7 yıl
chrome daha rüştünü ispatlayamadı hala çok hatası var.. firefox bile kaç sene oldu hala hataları ve eksikleri var. daha çok zaman gerek chromenin kendini geliştirmesi için
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gopgop 7 yıl
Operaaa
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HAAltuntas 7 yıl
İlk çıktığında ayrı zamanlarda 3 defa yükleyip beğenmedim sildim. En son bu sene başı yükledim ve hâlâ kullanıyorum.
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TechnoMobile 7 yıl
ie 9 firefox ve chromu kullandım en hızlısı chrome bu apaçık ortada deneyin göreceksiniz
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Schneeflocke 7 yıl
İşine gelene herşeyde açık sistemlerde en iyi chrome performans veriyor , he firefox opera ie veya xx tarayıcılarının fanlıgını yapan arkadaşlar birşey anlatmayın anlamazlar.
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acbold 8 yıl
V4LKyR
Chromeun logosu aniden değişim gösterince dedim herhalde Chrome bozuldu sadlkjsaşsdsafgs :D Sildim yeniden yükledim falan baktım olmuyor, dedim herhalde ekran kartında bi render problemi oldu. (Eski bir ekran kartına sahibim.)Neyse ki sonunda anladım Chromeun logosunun değiştiğini. Önceki daha iyiydi yahu.

bende geçen baktım durdum logoya ne olmuş diye.sonra ... dedim :)
ie yi format atar atmaz silerim.firefox kullanırım.fakat chrome çıktıktan sonra temelli geçiş yaptım.chrome verdiği google arama hızları.diğer tarayıcılara göre daha hızlı bence.çoğu yönden de tercih edilebilir düzeyde.eskiden firefox asp sitelerde sorun çıkarırdı hep.chrome da ilk başlarda böyle sorunlar yaşadı.flash çökmeleri aşırı derecedeydi.şuanki sürümünü sorunsuz kullanıyorum.bi sonraki sürümünüde bekliyorum :)
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V4LKyR 8 yıl
Chrome'un logosu aniden değişim gösterince dedim herhalde Chrome bozuldu sadlkjsaşsdsafgs :D Sildim yeniden yükledim falan baktım olmuyor, dedim herhalde ekran kartında bi render problemi oldu. (Eski bir ekran kartına sahibim.)
Neyse ki sonunda anladım Chrome'un logosunun değiştiğini. Önceki daha iyiydi yahu.
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BlackBeasT 8 yıl
1 arkadaşışımız Dolphin emu örnek vermiş ,3000 svn alt yapısı ile kullanmaya başladım o dönem sadece OpenCL desteği vardı ve hantaldı ,7533 svn kadar DX 9-10 ve 11 destegini geliştirdiler.Günümüzde Oldukça stabil çalışıyor RE:remake ,RE:zero ve MGS:twin sneake dolphin emu ile PC'de bitridim
Rakam deyip geçmemek lazım kimi yerde sürüm rakamına değil işlevi bakmak lazım deselerde çok şey ifade edebiliyor. :D
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cgdincer 8 yıl
xceza94
Batuist bu 1,2,3,4 diye giden ve bu rakamların büyüsüne kapılan insan var mıdır acaba? vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi googlea helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!! anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..
Kardeş, Microsoft ile Googleı mı kıyaslıyosun?

komik canını senin :)
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Batuist 8 yıl
bu 1,2,3,4 diye giden ve bu rakamların büyüsüne kapılan insan var mıdır acaba?
vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi google'a helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!!
anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..
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Barış. 8 yıl
Batuist

bu 1,2,3,4 diye giden ve bu rakamların büyüsüne kapılan insan var mıdır acaba?

vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi google'a helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!!

anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..

Kardeş, Microsoft ile Google'ı mı kıyaslıyosun?
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Resident 8 yıl

Batuist

bu 1,2,3,4 diye giden ve bu rakamların büyüsüne kapılan insan var mıdır acaba?

vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi google'a helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!!

anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..

Hocam Chrome açık kaynak kodlu olduğu ve geliştiricisi fazla olduğu için kısa sürede bir sürücü değiştirilen kodlar için yüzlerce sürüm yazmamak için bir kaç önemli özellik eklenince major sürüme geçtik diyorlar.
Mesela Dolphin isimli Wii emulatörü de açık kaynak kodlu ve geliştiren fazla olduğundan günde 5 e yakın sürüm çıkıyor. Onlar 0001 den 7533 e gelmişler. Dmek ki program 7533 kere ufak ufak değişim geçirmiş.
dolphin-emulator.com/...
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CARNIVALE 8 yıl

Batuist

bu 1,2,3,4 diye giden ve bu rakamların büyüsüne kapılan insan var mıdır acaba?

vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi google'a helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!!

anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..


sürüm numarasının büyük olması bir yazılımın iyi veya kötü olduğunu göstermez. Veya çok fazla geliştirme yapıldığını veya yapılmadığını göstermez. O sadece sürümleri ayırmak ve değişiklikleri/geliştirmeleri belirtmek amaçlı kullanılan bir rakam.

her yazılımın sürüm numaralandırma sistemi farklı olur.

kimi X.X.X.X.XXXX şeklinde yapar
kimi X şeklinde yapar.

ben istersem yazılımının sürümünü her yapılan en ufak geliştirmede 1 -2 -3 - 4 diye artırırım. 1-2 ay sonra 45 nolu sürümü çıkartırım. Bı benim bileceğim iş.
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Rainbow6 8 yıl
Hep merak ederim acaba chrome solennildigi gibi guvenlimi bazi kisiler ayar cekmeden cok guvensiz oldugunu soluyolar
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