Chrome 12'nin genel kullanıma açık ilk beta sürümü kullanıma sunuldu

Google kullanım yaygınlığı hızla artan popüler internet tarayıcısı Chrome'un 12. sürümü genel kullanıma açık ilk beta versiyonu yayınladı. Chrome 12 Beta, başta 3D CSS için donanımsal hızlandırma desteği olmak üzere dosya indirmeleri için güvenli gezinti özelliği ve ayarlar sekmesi altında Flash çerezleri için silme seçeneği de içeriyor.
Mevcut sürümler gibi Windows ile birlikte Linux ve Mac OS versiyonları da hazırlanan 12.0.742.30 sürüm numaralı Beta versiyon, Omnibox'dan uygulama başlatma, geliştirilmiş ekran okuyucu desteği, ayarlar sayfası içerisinde entegre senkronizasyon özelliği ve HTML5 desteği ile gelirken, Google Gears eklentisi ise emekli edildi.
Chrome 12 Beta hakkında daha fazla bilgi almak ve işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için; http://www.chromium.org/getting-involved/dev-channel
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bende geçen baktım durdum logoya ne olmuş diye.sonra ... dedim :)
ie yi format atar atmaz silerim.firefox kullanırım.fakat chrome çıktıktan sonra temelli geçiş yaptım.chrome verdiği google arama hızları.diğer tarayıcılara göre daha hızlı bence.çoğu yönden de tercih edilebilir düzeyde.eskiden firefox asp sitelerde sorun çıkarırdı hep.chrome da ilk başlarda böyle sorunlar yaşadı.flash çökmeleri aşırı derecedeydi.şuanki sürümünü sorunsuz kullanıyorum.bi sonraki sürümünüde bekliyorum :)
Neyse ki sonunda anladım Chrome'un logosunun değiştiğini. Önceki daha iyiydi yahu.
Rakam deyip geçmemek lazım kimi yerde sürüm rakamına değil işlevi bakmak lazım deselerde çok şey ifade edebiliyor. :D
komik canını senin :)
vay be internet explorer ile microsoft bile yirmi senedir 12.sürümüne gelemedi google'a helal olsun 3 senede sürüm 12 ne büyük adam bunlar!!!
anca çocuk kandırırlar.. rakamlarla oynamayı sevenlere..
Kardeş, Microsoft ile Google'ı mı kıyaslıyosun?
Hocam Chrome açık kaynak kodlu olduğu ve geliştiricisi fazla olduğu için kısa sürede bir sürücü değiştirilen kodlar için yüzlerce sürüm yazmamak için bir kaç önemli özellik eklenince major sürüme geçtik diyorlar.
Mesela Dolphin isimli Wii emulatörü de açık kaynak kodlu ve geliştiren fazla olduğundan günde 5 e yakın sürüm çıkıyor. Onlar 0001 den 7533 e gelmişler. Dmek ki program 7533 kere ufak ufak değişim geçirmiş.
dolphin-emulator.com/...
sürüm numarasının büyük olması bir yazılımın iyi veya kötü olduğunu göstermez. Veya çok fazla geliştirme yapıldığını veya yapılmadığını göstermez. O sadece sürümleri ayırmak ve değişiklikleri/geliştirmeleri belirtmek amaçlı kullanılan bir rakam.
her yazılımın sürüm numaralandırma sistemi farklı olur.
kimi X.X.X.X.XXXX şeklinde yapar
kimi X şeklinde yapar.
ben istersem yazılımının sürümünü her yapılan en ufak geliştirmede 1 -2 -3 - 4 diye artırırım. 1-2 ay sonra 45 nolu sürümü çıkartırım. Bı benim bileceğim iş.
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