Chrome 12'nin genel kullanıma açık ilk beta sürümü kullanıma sunuldu

Google kullanım yaygınlığı hızla artan popüler internet tarayıcısı Chrome'un 12. sürümü genel kullanıma açık ilk beta versiyonu yayınladı. Chrome 12 Beta, başta 3D CSS için donanımsal hızlandırma desteği olmak üzere dosya indirmeleri için güvenli gezinti özelliği ve ayarlar sekmesi altında Flash çerezleri için silme seçeneği de içeriyor.

Mevcut sürümler gibi Windows ile birlikte Linux ve Mac OS versiyonları da hazırlanan 12.0.742.30 sürüm numaralı Beta versiyon, Omnibox'dan uygulama başlatma, geliştirilmiş ekran okuyucu desteği, ayarlar sayfası içerisinde entegre senkronizasyon özelliği ve HTML5 desteği ile gelirken, Google Gears eklentisi ise emekli edildi.

Chrome 12 Beta hakkında daha fazla bilgi almak ve işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için; http://www.chromium.org/getting-involved/dev-channel