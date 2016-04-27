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Chrome 50 sonunda Android cihazlara geldi

Google iki hafta önce internet tarayıcısının 50 numaralı sürümünü Windows, OS X ve Linux platformları için yayınlamıştı. Chrome 50 artık Android cihazlar için de kullanılabilir durumda.
3 yıl
4,8b
1
8
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz haftalarda Windows, OS X ve Linux için Chrome 50'yi yayınlamıştı ve güncelleme nihayet Android cihazlara da geldi. Her ne kadar Google Play'de "Hata düzeltmeleri ve hızla ilgili performans iyileştirmeleri" yapıldığı söylense de, tarayıcının yeni sürümü artık tarayıcı geçmişini silmek istediğinizde zaman dilimi belirleyebilmenizi sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Chrome 50 yayınlandı ve artık XP, Vista ve eski OS X sürümlerini desteklemiyor"
49 numaralı versiyona kadar bu seçenekle tüm tarama verileri temizlenirken, yeni sürümle birlikte zaman aralığı belirlenebiliyor. Ekranın en üstünde yer alan menüye dokunarak son 1 saat, son 1 gün, geçen hafta, son 4 hafta ve en baştan seçeneklerinden birini tercih edebiliyorsunuz. Android platformu için güncellenen Chrome 50 uygulaması Google Play üzerinden indirilebiliyor. Ancak uygulama henüz iOS platformunda güncellenmiş değil.
Chrome 50, kısa bir süre önce Windows, OS X ve Linux için bir dizi yeni özellik getirmişti. Geliştirici odaklı API güncellemesi, bildirimlerin daha verimli hale gelmesini sağlamayı hedefliyordu. Bu iyileştirmeyle birlikte geliştiriciler buton ve zaman damgası ekleyerek bildirimleri özelleştirme imkanına kavuştular. Ayrıca sitelerin artık kullanıcılara sesli, sessiz ve titreşimli bildirimler de ulaştırabilmesinin önü açılmış oldu.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-chrome-50-for-android-brings-new-features-fixes-improvements-830855 Yorum Yaz
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UNF0RGIVEN 3 yıl en beğenilen
samsung'un tarayıcısı varken gerek yok, addblock ile birlikte güzel performans veriyor
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ltrg 3 yıl
Uc Browser (a d d bl ock plug in gomulu) Tek gecerim.

Ha birde huawei stock browser cok hizli (Mate7)
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emre_virüs 3 yıl
bendeki sürüm 51.0.2693

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kadirirdem 3 yıl
bu iyi oldu...
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Audi383848 3 yıl
Yeni özellik güzelmiş.
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bkaakco 3 yıl
Ne yalan söyleyeyim tam da bugün Chrome sürümüne bakıp 50. sürümün gelmemiş olması ilginç demiştim.
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UNF0RGIVEN 3 yıl en beğenilen
samsung'un tarayıcısı varken gerek yok, addblock ile birlikte güzel performans veriyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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Firaristt 3 yıl UNF0RGIVEN
Adbllock nasıl kuruyoruz Samsung tarayıcıya?
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