Chrome 50 sonunda Android cihazlara geldi

Google geçtiğimiz haftalarda Windows, OS X ve Linux için Chrome 50'yi yayınlamıştı ve güncelleme nihayet Android cihazlara da geldi. Her ne kadar Google Play'de "Hata düzeltmeleri ve hızla ilgili performans iyileştirmeleri" yapıldığı söylense de, tarayıcının yeni sürümü artık tarayıcı geçmişini silmek istediğinizde zaman dilimi belirleyebilmenizi sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Chrome 50 yayınlandı ve artık XP, Vista ve eski OS X sürümlerini desteklemiyor"

tüm tarama verileri temizlenirken, yeni sürümle birlikte zaman aralığı belirlenebiliyor. Ekranın en üstünde yer alan menüye dokunarak son 1 saat, son 1 gün, geçen hafta, son 4 hafta ve en baştan seçeneklerinden birini tercih edebiliyorsunuz. Android platformu için güncellenen Chrome 50 uygulaması Google Play 49 numaralı versiyona kadar bu seçenekletemizlenirken, yeni sürümle birlikte zaman aralığı belirlenebiliyor. Ekranın en üstünde yer alan menüye dokunarak son 1 saat, son 1 gün, geçen hafta, son 4 hafta ve en baştan seçeneklerinden birini tercih edebiliyorsunuz. Android platformu için güncellenen Chrome 50 uygulaması üzerinden indirilebiliyor. Ancak uygulama henüz iOS platformunda güncellenmiş değil.

Chrome 50, kısa bir süre önce Windows, OS X ve Linux için bir dizi yeni özellik getirmişti. Geliştirici odaklı API güncellemesi, bildirimlerin daha verimli hale gelmesini sağlamayı hedefliyordu. Bu iyileştirmeyle birlikte geliştiriciler buton ve zaman damgası ekleyerek bildirimleri özelleştirme imkanına kavuştular. Ayrıca sitelerin artık kullanıcılara sesli, sessiz ve titreşimli bildirimler de ulaştırabilmesinin önü açılmış oldu.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-chrome-50-for-android-brings-new-features-fixes-improvements-830855