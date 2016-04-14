Chrome 50 yayınlandı ve artık XP, Vista ve eski OS X sürümlerini desteklemiyor

Chrome 50, en az 20 güvenlik iyileştirmesiyle birlikte bugün erken saatlerde en kararlı sürümü olarak lanse edilen yeni versiyon, pek çok değişiklikle birlikte geliyor ancak genel olarak geliştiriciler ve performans artışı üzerinde durulduğu için çoğu kullanıcı yenilikleri fark etmeyebilir. Google, en az 20 güvenlik iyileştirmesiyle birlikte bugün erken saatlerde yayınlandı . Uzun süredir beta, dev ve alpha olarak test edilen v50, dün gece geliştirme ekibi tarafından genel kullanıma sunuldu. Tarayıcınınolarak lanse edilen yeni versiyon,birlikte geliyor ancak genel olarak geliştiriciler veüzerinde durulduğu için çoğu kullanıcı yenilikleri fark etmeyebilir.

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Yeni sürüm aynı zamanda Windows ve Mac kullanıcıları için bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bugünden başlayarak Google Chrome artık Windows XP, Vista ve Mavericks'den daha eski Mac OS X versiyonlarını desteklemeyecek. Elbette tarayıcının önceki versiyonları bu platformlarda çalışmaya edecek ancak kullanıcılar başka hiçbir güncelleme ve güvenlik yaması almayacaklar. Bu da yazılımın bahsi geçen işletim sistemlerinde saldırılara karşı savunmasız hale gelebileceği anlamını taşıyor.

Google Chrome da artık platformu desteklemeyen uygulamalar listesinde yer alan Internet Explorer'a katılarak, hala bilgisayarların yüzde 10'u üzerinde çalışan Windows XP kullanıcıları için tarayıcı seçeneklerini daha sınırlı hale getirmiş oldu. Mozilla Firefox ve Opera ise Windows XP için destek sunmaya devam ediyor. Şüphesi ki hala bu tür eski platformlarda çalışan kullanıcıların, Microsoft, Apple ve üçüncü parti geliştiricilerin güvenlik güncelleştirmeleri olmadan kolayca saldırılara karşı savunmasız hale gelmemek için en kısa süre içerisinde sistemlerini yükseltmeleri gerekiyor.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2016/04/stable-channel-update_13.html