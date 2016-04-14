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Chrome 50 yayınlandı ve artık XP, Vista ve eski OS X sürümlerini desteklemiyor

Google, popüler web tarayıcısının en kararlı sürümü olarak lanse edilen Chrome 50'yi yayınladı. Tarayıcı bu sürümden itibaren Windows XP, Vista ve eski Mac OS X versiyonlarını desteklemeyecek.
3 yıl
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1
54
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Chrome 50, en az 20 güvenlik iyileştirmesiyle birlikte bugün erken saatlerde yayınlandı. Uzun süredir beta, dev ve alpha olarak test edilen v50, dün gece geliştirme ekibi tarafından genel kullanıma sunuldu. Tarayıcının en kararlı sürümü olarak lanse edilen yeni versiyon, pek çok değişiklikle birlikte geliyor ancak genel olarak geliştiriciler ve performans artışı üzerinde durulduğu için çoğu kullanıcı yenilikleri fark etmeyebilir.
Ayrıca Bkz. "Google ikinci Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınladı"
Yeni sürüm aynı zamanda Windows ve Mac kullanıcıları için bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bugünden başlayarak Google Chrome artık Windows XP, Vista ve Mavericks'den daha eski Mac OS X versiyonlarını desteklemeyecek. Elbette tarayıcının önceki versiyonları bu platformlarda çalışmaya edecek ancak kullanıcılar başka hiçbir güncelleme ve güvenlik yaması almayacaklar. Bu da yazılımın bahsi geçen işletim sistemlerinde saldırılara karşı savunmasız hale gelebileceği anlamını taşıyor.
Google Chrome da artık platformu desteklemeyen uygulamalar listesinde yer alan Internet Explorer'a katılarak, hala bilgisayarların yüzde 10'u üzerinde çalışan Windows XP kullanıcıları için tarayıcı seçeneklerini daha sınırlı hale getirmiş oldu. Mozilla Firefox ve Opera ise Windows XP için destek sunmaya devam ediyor. Şüphesi ki hala bu tür eski platformlarda çalışan kullanıcıların, Microsoft, Apple ve üçüncü parti geliştiricilerin güvenlik güncelleştirmeleri olmadan kolayca saldırılara karşı savunmasız hale gelmemek için en kısa süre içerisinde sistemlerini yükseltmeleri gerekiyor.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2016/04/stable-channel-update_13.html Yorum Yaz
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Şeker Hapı 3 yıl en beğenilen
Yürüyen Ölü
Halen %10 rakamında bir kullanıcısı var xp nin. Hemen güncelleme desteğini kesmeleri çok saçma olmuş.

o istatistiklere muhtemelen ATM'ler de dahildir
Yürüyen ÖlüHalen %10 rakamında bir kullanıcısı var xp nin. Hemen güncelleme desteğini kesmeleri çok saçma olmuş.o istatistiklere muht...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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faruk5851 2 yıl
xp le vistanın şucu ne abi;D ;D ben win 10 kullanıyorumda win xp yeri ayrı ;D;D
benim anlamadıgım daha birsürü kişi var neden kaldırıyonuz abi sanki ... ama amaç milletin bilgisayırını yenilemesini saglamak
mesela adama yetiyodur 1 gb ramli düşük işlemcili bilgisayar sade facebookta vs geziniyodur şimdi onada giremicek illaha yeni bilgisayr..
mozillanın destegi vardı galiba degeri bilinecek bu sayede:D


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vonderplanitz 2 yıl
Birçok arkadaşın belirttiği gibi çok ta tındı. Windows XP dünyanın en gelişmiş ve en sorunsuz işletim sistemi olduğu gibi sonradan cıkan ıvır zıvır sistemlere göre cok sade. Google'ın yaptığı biçok seye saygı duyan biri olarak Chrome'u berbat ve kullanışsız bulduğumu o yüzden hemen hiçbir bilgisayarımda bulunmadığını belirteyim. Arka planda güncelleme hizmeti benim onayım haberim olmadan calışması değil, onun icabına kolaylıkla bakabilirim, asıl sorun programın kendisinin bana uymaması en önemli sebeplerinden biriyse cok sekme açan biriyim bazen 200 sekme bile oluo ancak 2016 model Laptop ve PC kullanan biri de değilim, 2005 model IBM TP, 2008 Lenovo N500, 2008 ve 2009 model Mac mini'lerim var RAM olayım sınırlı 1,5 GB RAM'li laptop'ta Chrome kullanamam, 5-10 sekmeden sonra RAM doluyor, dolunca CPU ve anakart ısınıyor, zorlanmaya başlıyor, ne o sade arayüzü varmış. Mozilla varken sırtımız yere gelmez .)
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A.F.Y.D 2 yıl
Chrome çokta iyi değil, Opera kullanıyorum.
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Rocky Balboa® 2 yıl
Benim gibi yandex browser kullanan yokmu
çok rahat ve kullanışlı tavsiye ederim
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Agent00 2 yıl
Evet, XP desteklemiyor diye bir uyarı çıkıyordu ancak yine de çalışıyor.
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ilker07 2 yıl Agent00
Nereden indirebilirim bir bilgin var mı hocam ? Ne olduğu belirsiz birçok site var hepsine güvenemiyorum.
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KillForYou! 3 yıl
Chrome istese de çalışamıyor zaten bahsedilen sistemlerde. XP kullanıyorsa zaten RAM düşğktür. Chrome'da zaten 32 gb makinada bile daha RAM yok mu diye soruyor.
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Master_Evil 3 yıl
chrome kurmayı unutmuşum pcye bunu kurayım bari
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hackapp 3 yıl
hocam konuyu gördüm beninkinin sürümüne bakarken güncelleme vardı. :)
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Bay Kaktüs 3 yıl
Yeni tasarım ile gelseydi keşke
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cparty69 3 yıl
Chrome ayda 2 tane sürüm çıkartmadan yapamıyor ama gözle görülür bir değişiklik yok, işin kötü yanı Firefox'uda kendine benzetti, önceden 3.cü sürümü çıksın diye yıllarca beklerdik, şimdi oda her ay illa yeni bir sürüm çıkartacak.
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Safariye alışınca Chrome'un ne kadar gereksiz bi tarayıcı olduğunu anladım.
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drjacob 3 yıl
Chrome 50 ile yeni tasarım'a geçiş yapılacaktı ama halen bekliyoruz
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FatihAsl 3 yıl
SeKSandDoRT
klasik emperyalist işleyiş, yazılım geliştirirler donanım satmak için, donanım gelişir daha kompleks yazılım için, aynı işi daha basit, oturmuş, daha az güç tüketimi ile yapabilecekken, olmaaaz birader deyip çalışan sistemi bozar, sonra daha iyisini yaptık diye piyasaya sürerler, bu döngü böyle sürüp devam eder sürekli, internette sörf, video/müzik izleme, konferans dışında benzer işlerden başka iş yapmayan yani içerik tüketiminden başka iş yapmayan adama windows 20 versen ne olur, atommu parçalayacak, windows xp hala birçok stratejik yerde kullanılıyor niye ??? atm cihazlarında, devlet kurumlarında vs. nasa bile xp kullanıyor ... birşey benim işimi görüyorsa onla devam ederim, daha fazlası macera olur, şuanda xp nin embedded posready ingilizce versiyonunu kullanıyorum, 2019 a kadarda güvenlikle ilgili güncelleştirmeleri gelmeye devam edecek, ondan sonra bir süre daha da kullanılır zaten, tarayıcı olarak ise pale-moon firefox tabanlı olup atom/xp sistemler için ikinci bir versiyonu geliştirmeye devam ediyor, firefoxun kendiside zaten gelişiyorda bu versiyon xp için optimize adındanda anlaşılacağı gibi, total olarak güvenlikle ilgilide herhangi bir sıkıntım yok yani, çalışmayan bir programa denk gelirsem ikinci işletim sistemi olarak 10 u kurup yedekli çalışılır, o yüzden xp can dır

kapitalist düzene karşı çıkmak için Linux kullanın
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SEO-Uzmanı 3 yıl
google çok yerinde bir karar almış
bu sayede ; firefox 'un değeri daha iyi anlaşılacak ! :)
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JoeyBane 3 yıl
Sürüm 50.0.2661.75 beta-m (64-bit)

Google Chrome güncel durumda
Neden kararli surum gelmedi? 64 bit oldugu icin mi?
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