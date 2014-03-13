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Chrome OS ülkemize Asus Chromebox ile giriş yapıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome OS ülkemize Asus Chromebox ile giriş yapıyor

Google'ın ABD dizüstü pazarında yüzde 25 civarında bir payı ele geçirmeyi başardığı Chrome OS platformu bilindiği gibi sadece belirli ülkelerde satışa sunulmaktaydı. Google'ın genelde resmi olarak faaliyet gösterdiği yerlerde piyasada olan Chrome OS artık ülkemize de geliyor.

Asus'un bugün yaptığı duyuruda Chrome işletim sistemli Chromebox masaüstü mini PC ürününün Haziran ayı itibariyle ülkemizde satışa çıkacağı açıklandı. 

12cmx12cmx4cm şeklinde boyutlara sahip olan Asus Chromebox, Intel HD grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 5. nesil WiFi, 100GB Google Drive alanı, HDMI çıkışı, USB 3.0 portu ve SD kart okuyucu şeklinde özellikler sunuyor. Core i3 ve i7 işlemcili versiyonlar ile cihaz 4K harici ekranlara destek sunuyor. 

Chrome OS çevrimiçi çalışan bir işletim sistemi olduğu için üst seviye donanımlara ihtiyaç duymuyor ve hızlı bir kullanıcı tecrübesi sunuyor. Asus 5. nesil WiFi uyumlu router'lar üzerinde daha hızlı aktarım olanağı sunan WiFi Go özelliğini de cihaz ile birlikte sunuyor.

Cihazın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 219$+KDV olarak belirlenmiş. Ancak sürekli internet bağlantısı gerektiren bir platform olduğu için kullanıcıların genişbant internet sahibi olması gerekiyor. 

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bard673 5 yıl
2gb ram hayli hayli yetecektir. Arkada çalışan bir windows olmayacağı için sıkıntı yok.
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umut_baris 5 yıl
AMD APU lu sistem ve xbmc kurar keyfime bakarım. Kablosuz klavye ve fare ile de internet keyfim gayet yerinde olur.

Ne smart tv ne de android , chrome box hepsi birer para tuzağı.

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emre1393 5 yıl
intel nuc tabanlı bir sistem üzerinde chrome os çalıştıran ve cloud ağırlıklı bir cihaz. türkiyedeki internet hızları mâlum iken pek bize gitmez.
intelin nuc çözümlerine istediğin parçaları takıp bu boyutlarda daha çok işlevsel bir çözüm de düşünülebilir.
mesela intel nuc tabanlı sistem toplayıp hd tv lerde medya oynatı olarak kullanabilinir.bluray iso da çalıştıracaktır usb hdd üzerinden.
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umut_baris 5 yıl emre1393
emre1393

intel nuc tabanlı bir sistem üzerinde chrome os çalıştıran ve cloud ağırlıklı bir cihaz. türkiyedeki internet hızları mâlum iken pek bize gitmez.
intelin nuc çözümlerine istediğin parçaları takıp bu boyutlarda daha çok işlevsel bir çözüm de düşünülebilir.

mesela intel nuc tabanlı sistem toplayıp hd tv lerde medya oynatı olarak kullanabilinir.bluray iso da çalıştıracaktır usb hdd üzerinden.

İntel nuc almak yerine philips hmp serisi medya oynatıcı almak daha mantıklı bence. Bende hmp 3000 var. DVD iso oynatıyor, gayet stabil. Bir kaç bugı var ama onlar da binde bir karşıma çıkıyor.

İntel'in ne kadar güvenilir firma olduğu meçhul. Özellikle düşük donanımda.
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redbest 5 yıl
Buna verilen para, çöpe atılan paradır.
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gokhangokhan33 5 yıl
beyler acaba buna windows 7 yüklenebilirmi kaçak yolla filan ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunun notebook larınıda gelir inşallah
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Elefue 5 yıl
Adil kullanım kotaları olmasa 20MB lik Fiber İnternetlerle bile rahatlıkla kullanılabilir.
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Mad 5 yıl
Tasarım mac mini'ye mi benziyor?
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Guaire 5 yıl
Bazı Chromebook'lar zaten satılıyordu.

İnternet bağlantıları çok sorun olmaz.

Yalnız offline içerikleri ne derece kullanabildiğini pek çözemedim. Dahili belleğe bir video veya müzik atıp media player ile çalabiliyorsa iyidir.

Bilgisayarı sadece webde gezmek, sosyal medya kullanmak, müzik dinlemek, video izlemek için kullananlar için kullanımı kolay, donanımına göre hızlı ve ekonomik bir çözüm gibi görünüyor.
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neo01470 5 yıl Mad
Eagle Claw
Tasarım mac mini'ye mi benziyor?

Üçgen şeklinde mi yapsın ?
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TempleJoker 5 yıl
Chrome OS işletim sistemi bulut tabanlı olduğu için bizde bu uploas hızlarıyla cok verim alamazsın
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