Chrome OS ülkemize Asus Chromebox ile giriş yapıyor





Google'ın ABD dizüstü pazarında yüzde 25 civarında bir payı ele geçirmeyi başardığı Chrome OS platformu bilindiği gibi sadece belirli ülkelerde satışa sunulmaktaydı. Google'ın genelde resmi olarak faaliyet gösterdiği yerlerde piyasada olan Chrome OS artık ülkemize de geliyor.





Asus'un bugün yaptığı duyuruda Chrome işletim sistemli Chromebox masaüstü mini PC ürününün Haziran ayı itibariyle ülkemizde satışa çıkacağı açıklandı.





12cmx12cmx4cm şeklinde boyutlara sahip olan Asus Chromebox, Intel HD grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 5. nesil WiFi, 100GB Google Drive alanı, HDMI çıkışı, USB 3.0 portu ve SD kart okuyucu şeklinde özellikler sunuyor. Core i3 ve i7 işlemcili versiyonlar ile cihaz 4K harici ekranlara destek sunuyor.





Chrome OS çevrimiçi çalışan bir işletim sistemi olduğu için üst seviye donanımlara ihtiyaç duymuyor ve hızlı bir kullanıcı tecrübesi sunuyor. Asus 5. nesil WiFi uyumlu router'lar üzerinde daha hızlı aktarım olanağı sunan WiFi Go özelliğini de cihaz ile birlikte sunuyor.





Cihazın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 219$+KDV olarak belirlenmiş. Ancak sürekli internet bağlantısı gerektiren bir platform olduğu için kullanıcıların genişbant internet sahibi olması gerekiyor.