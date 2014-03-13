Chrome OS ülkemize Asus Chromebox ile giriş yapıyor

Haber Editörü
Google'ın ABD dizüstü pazarında yüzde 25 civarında bir payı ele geçirmeyi başardığı Chrome OS platformu bilindiği gibi sadece belirli ülkelerde satışa sunulmaktaydı. Google'ın genelde resmi olarak faaliyet gösterdiği yerlerde piyasada olan Chrome OS artık ülkemize de geliyor.
Asus'un bugün yaptığı duyuruda Chrome işletim sistemli Chromebox masaüstü mini PC ürününün Haziran ayı itibariyle ülkemizde satışa çıkacağı açıklandı.
12cmx12cmx4cm şeklinde boyutlara sahip olan Asus Chromebox, Intel HD grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 5. nesil WiFi, 100GB Google Drive alanı, HDMI çıkışı, USB 3.0 portu ve SD kart okuyucu şeklinde özellikler sunuyor. Core i3 ve i7 işlemcili versiyonlar ile cihaz 4K harici ekranlara destek sunuyor.
Chrome OS çevrimiçi çalışan bir işletim sistemi olduğu için üst seviye donanımlara ihtiyaç duymuyor ve hızlı bir kullanıcı tecrübesi sunuyor. Asus 5. nesil WiFi uyumlu router'lar üzerinde daha hızlı aktarım olanağı sunan WiFi Go özelliğini de cihaz ile birlikte sunuyor.
Cihazın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 219$+KDV olarak belirlenmiş. Ancak sürekli internet bağlantısı gerektiren bir platform olduğu için kullanıcıların genişbant internet sahibi olması gerekiyor.
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Ne smart tv ne de android , chrome box hepsi birer para tuzağı.
intelin nuc çözümlerine istediğin parçaları takıp bu boyutlarda daha çok işlevsel bir çözüm de düşünülebilir.
mesela intel nuc tabanlı sistem toplayıp hd tv lerde medya oynatı olarak kullanabilinir.bluray iso da çalıştıracaktır usb hdd üzerinden.
İntel nuc almak yerine philips hmp serisi medya oynatıcı almak daha mantıklı bence. Bende hmp 3000 var. DVD iso oynatıyor, gayet stabil. Bir kaç bugı var ama onlar da binde bir karşıma çıkıyor.
İntel'in ne kadar güvenilir firma olduğu meçhul. Özellikle düşük donanımda.
İnternet bağlantıları çok sorun olmaz.
Yalnız offline içerikleri ne derece kullanabildiğini pek çözemedim. Dahili belleğe bir video veya müzik atıp media player ile çalabiliyorsa iyidir.
Bilgisayarı sadece webde gezmek, sosyal medya kullanmak, müzik dinlemek, video izlemek için kullananlar için kullanımı kolay, donanımına göre hızlı ve ekonomik bir çözüm gibi görünüyor.
Üçgen şeklinde mi yapsın ?