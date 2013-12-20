Chrome, çok amaçlı eklentileri yasaklıyor





Chrome tarayıcısının belki de ön popüler kısmı olan eklentiler, her kullanıcının mutlaka yardım aldığı bir hizmet. Ancak zaman zaman eklentiler konusunda sıkınntılar yaşanabiliyor.





Genelde tek bir amacı olan eklentilerin birden fazla amacı olanlara da rastlanılabiliyor. Tarayıcı üzerinde birden fazla iş yapmaya çalışan bu eklentiler hem tarayıcı arayüzünü kalabalık hale getiriyor hem de performansı düşürüyor. Ayrıca birden fazla amaç Google'ın eklenti mantığına da ters düşüyor.





Google bu nedenle Chrome web mağazası sözleşmesine yeni bir eklenti yaparak, birden fazla amacı olan eklentilerin engelleneceğini duyurdu.





Ocak ayından itibaren gerekli düzenlemeyi yapmayan eklentiler mağazadan yasaklanmaya başlayacak ve sonrasında ise geliştiricinin hesabı silinecek. Böylece kullanıcıya daha temiz ve hızlı bir internet deneyimi sunulmuş olacak. Yeni eklentiler ise bu kurala uyarak mağazaya giriş yapacak.

http://thenextweb.com/google/2013/12/20/google-cracks-down-on-multi-purpose-chrome-web-extensions-that-crowd-your-browser/