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Chrome, çok amaçlı eklentileri yasaklıyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome, çok amaçlı eklentileri yasaklıyor

Chrome tarayıcısının belki de ön popüler kısmı olan eklentiler, her kullanıcının mutlaka yardım aldığı bir hizmet. Ancak zaman zaman eklentiler konusunda sıkınntılar yaşanabiliyor.

Genelde tek bir amacı olan eklentilerin birden fazla amacı olanlara da rastlanılabiliyor. Tarayıcı üzerinde birden fazla iş yapmaya çalışan bu eklentiler hem tarayıcı arayüzünü kalabalık hale getiriyor hem de performansı düşürüyor. Ayrıca birden fazla amaç Google'ın eklenti mantığına da ters düşüyor.

Google bu nedenle Chrome web mağazası sözleşmesine yeni bir eklenti yaparak, birden fazla amacı olan eklentilerin engelleneceğini duyurdu. 

Ocak ayından itibaren gerekli düzenlemeyi yapmayan eklentiler mağazadan yasaklanmaya başlayacak ve sonrasında ise geliştiricinin hesabı silinecek. Böylece kullanıcıya daha temiz ve hızlı bir internet deneyimi sunulmuş olacak. Yeni eklentiler ise bu kurala uyarak mağazaya giriş yapacak. 

http://thenextweb.com/google/2013/12/20/google-cracks-down-on-multi-purpose-chrome-web-extensions-that-crowd-your-browser/ Yorum Yaz
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Nokia Specialist 5 yıl
İnternet Explorer
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mahsur kalan adam 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

İnternet Explorer


hadi msi wpyi anladıkta ie nedir
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Balawitz 5 yıl Nokia Specialist
Bol çökmeler.
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atomcu 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
İnternet Explorer



wp ci

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Firaristt 5 yıl
adblock, IDM gibi eklentiler durduğu sürece birçok kullanıcı için sorun olmaz.
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jay jay justified 5 yıl
Black Canvas Script Handler ne olacak peki?
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