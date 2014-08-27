Chrome internet tarayıcısının 64-bit stabil versiyonu çıktı

Google bir süredir beta aşamasında olan 64-bit Chrome internet tarayıcısının stabil versiyonunu kullanıma sundu. Yeni Chrome 37 ile birlikte gelen en önemli yenilik 64-bit desteği gibi görünse de, arka planda performans ve kararlılığa yönelik ciddi geliştirmeler de bulunuyor.

Google açıklamasına bakılırsa, Chrome'un doğal 64-bit versiyonu, özellikle grafik ve çoklu ortam içeriklerinin görüntülenmesinde hatırı sayılır performans artışı sağlıyor. Örneğin yüksek çözünürlüklü Youtube videolarında kullanılan VP9 kodekinin çözümlenmesinde %15 performans artışı olduğu, yeni sürümdeki 64-bit render motorlarının, 32-bite kıyasla 2 kat daha stabil çalıştığı ifade ediliyor.

Modern internet tehditlerine karşı daha fazla güvenlik önlemini de beraberinde getiren Chrome 64-bit, şu anda kullanıcılara opsiyonel olarak sunuluyor.Bilinen en büyük eksiği olarak 32-bit NPAPI desteğinin olmaması gösterilen tarayıcı, isteğe bağlı seçenek olarak indirilecek çünkü en azından yakın gelecek için Google'ın 32-bit Chrome'dan vazgeçme gibi bir niyeti bulunmuyor.