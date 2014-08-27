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Chrome internet tarayıcısının 64-bit stabil versiyonu çıktı

4 yıl
10,3b
1
41
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chrome internet tarayıcısının 64-bit stabil versiyonu çıktı
Google bir süredir beta aşamasında olan 64-bit Chrome internet tarayıcısının stabil versiyonunu kullanıma sundu. Yeni Chrome 37 ile birlikte gelen en önemli yenilik 64-bit desteği gibi görünse de, arka planda performans ve kararlılığa yönelik ciddi geliştirmeler de bulunuyor.
Google açıklamasına bakılırsa, Chrome'un doğal 64-bit versiyonu, özellikle grafik ve çoklu ortam içeriklerinin görüntülenmesinde hatırı sayılır performans artışı sağlıyor. Örneğin yüksek çözünürlüklü Youtube videolarında kullanılan VP9 kodekinin çözümlenmesinde %15 performans artışı olduğu, yeni sürümdeki 64-bit render motorlarının, 32-bite kıyasla 2 kat daha stabil çalıştığı ifade ediliyor.
Modern internet tehditlerine karşı daha fazla güvenlik önlemini de beraberinde getiren Chrome 64-bit, şu anda kullanıcılara opsiyonel olarak sunuluyor.Bilinen en büyük eksiği olarak 32-bit NPAPI desteğinin olmaması gösterilen tarayıcı, isteğe bağlı seçenek olarak indirilecek çünkü en azından yakın gelecek için Google'ın 32-bit Chrome'dan vazgeçme gibi bir niyeti bulunmuyor.

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ipli jeton 3 yıl fx57
32 bit olunca rami faza sömüremiyordu. Daha fazla ram sömürmesi gerekiyormuş demekki...
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furkaneylul 4 yıl
aranızda kullanan varmı güzelmi
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ahmetyavuzturk 4 yıl furkaneylul
ben kullanıyorum hiç bir sıkıntı yok
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varan74 4 yıl
Maalesef 37 versiyonunu yükleyince sekmeler arasında geçişte kasılmalar olmaya başladı. 32 biti silip 64 biti kurdum hızlandı ama ara ara donmalar devam etmekte. Ram canavarı olmuş bu versiyon. Umarım hemen fix gelir.
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Batuist 4 yıl
Ya arkadaş saygı duyuyorum sana ama verdiğin linkten 32biti kurdu. gelde birşey deme şimdi...!!!
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Gece772 4 yıl
Full sürüm ne zaman çıkar ki
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Mr. Jingles 4 yıl
Pazar paylarına bakarsak Opera hakettiği yerde değil. Firefox'tan da IE'dan da çok çok iyi. Chrome'u Google yüzünden kullanmayan kişiler için Opera iyi bir alternatif.
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kpln04 4 yıl
betayı kurmuştum zor dayandım
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stagemasterone 4 yıl
arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. ssd kullandığım için choromun temp dosyasını bilgisayarımda D nin içerisinde yapmak istiyorum ama bir türlü beceremedim. Bu sebeple de ie11 kullanmak durumunda kalıyorum (onunki kolaylıkla değişti). Bu konuda bilgisi olan var mı?
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nasilyapsam 4 yıl
Sekmelere geçişlerde kasma sorunu yaşayan var mı? Lanet olsun güncellediğime...
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mfurkan0 4 yıl
Memnun değilim açıkçası şu anda.
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BARIŞ55 4 yıl
Firefox niye durdurdu 64 bit çalışmalarını anlamış değilim.

Chrome'un işlemciye abanarak çalışmasına anlam veremiyorum yıllardır.

O googleupdate.exe hiç masum değil zaten, ona değinmiyorum bile.

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TuffkiLLe 4 yıl
bunu kurmak için 32bit'i silmem gerekiyor. peki 64 bit versiyonu kurduğumda yer imlerim, kayıtlı sayfalarım, şifrelerim vs duracaklar mı? 4 senedir chrome kullanıyorum çok fazla birikinti oldu şifre ve yer imi anlamında. gmail hesabımla senkronlu gerçi ancak bilgilerim kaybolabilir mi diye tedirgin oldum deneyen arkadaşlar alıntılasın lütfen (y)
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aykut.. 4 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

bunu kurmak için 32bit'i silmem gerekiyor. peki 64 bit versiyonu kurduğumda yer imlerim, kayıtlı sayfalarım, şifrelerim vs duracaklar mı? 4 senedir chrome kullanıyorum çok fazla birikinti oldu şifre ve yer imi anlamında. gmail hesabımla senkronlu gerçi ancak bilgilerim kaybolabilir mi diye tedirgin oldum deneyen arkadaşlar alıntılasın lütfen (y)

ben kurdum sıkıntı yok eşitleme yaptı
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