Chromium tabanlı Opera tarayıcısı PC ve Mac için final sürüme ulaştı





10 yıllık emektar tarayıcı motoru Presto'yu bir kenara bırakarak Google'ın Chromium projesine dahil olan Opera, beta sürümüyle yaklaşık bir aydır PC ve Mac kullanıcının denemesine sunulmuştu.





Google'ın Chromium projesinde WebKit yerine yeni nesil Blink tarayıcı motorunu temel almasından istifade eden tarayıcı, Opera 15 final adıyla PC ve Mac için indirmeye sunuldu.





Opera 15 tarayıcısında; Speed Dial özelliği ile desteklenen tarayıcının ana sayfası, bölgesel veyahut uluslararası kaynaklardan topladığı içerikleri tek sayfa üzerinden konularına ve diğer niteliklerine göre sınıflandırarak kullanıcıya sunan Discover, belirlenen internet sayfalarının aynı pencerede bir araya getirilebilmesini sağlayan Stash, arama motoru fonksiyonuna da sahip yeni adres çubuğu, daha önce Opera Turbo olarak bilinen Off-road modu gibi yenilikler yer alıyor.





Yapılan SunSpider testlerinde Mac için Opera 15 167ms skor elde etmiş. Chrome da ise bu skor 171ms ile daha fazla.







