Chui akıllı kapı zili ziyaretçilere yüz taraması yapabiliyor





Bugün akıllı teknolojiler sayesinde dış kapımızın tokmağına kadar herşeyi uzaktan kontrol edebildiğimiz ve otomatikleştirebildiğimiz sistemlere kavuştuk. Ancak teknoloji halen gelişmeye devam ediyor ve yeni örnekler gün yüzüne çıkıyor. 214 Technologies adlı bir girişim ise daha gelişmiş bir kapı zili teknolojisi üzerinde çalışıyor.





Chui adı verilen akıllı kapı zili, ilk prototipini CES 2014 fuarında sergilemişti ve sonrasında bağış desteği aramaya başlamıştı. Hedeflediği rakamı geride bırakan Chui ön siparişe de başladı.





Dış tasarım açısından sade bir yapıya sahip olan Chui, üzerinde buton veya hareket sensörü sayesinde aktive oluyor ve ziyaretçilerin yüz taramasını yapabiliyor. Tarama sonrasında eğer ziyaretçiye has mesajlar kaydedilmişse bunlar okunuyor, istenmeyen kişiler için ev sahibine uyarı gönderiliyor veya aile bireyleri için dış kapı otomatik olarak açılabiliyor.





Dünyanın en akıllı kapı zili olarak tanımlanan Chui, denemelere göre yüz tanıma ve veritabanı ile karşılaştırma işlemini akıcı bir şekilde yapabiliyor. Sistem istenirse akıllı telefondan, istenirse web üzerinden takip edilebiliyor. Cihaz ziyaretçi geçmişini de tutabiliyor.





Chui ziyaretçi ile iki yönlü olarak sesli görüşme yapma imkanı tanıyor. Ayrıca ziyaretçi kameradan izlenebiliyor. Chui ev otomasyon sistemlerine de bağlanabiliyor ve eve girdiğinizde ışık, klima gibi cihazlar aktif duruma getiriliyor.





Chui akıllı kapı zili 199$ karşılığında ön siparişe sunulmuş durumda. Nihai sürümün dağıtımına ise sonbahar aylarında başlanması bekleniyor.

https://preorder.getchui.com/the-world-s-most-intelligent-doorbell