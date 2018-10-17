CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı

Casus uçakları ve uydular kullanıldı
CIA arşivlerinden elde edildiği ileri sürülen belgeye göre 1960 ila 1971 yılları arasında söz konusu incelemeler yapılırken Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ne ait herhangi bir emareye rastlanılmadı. Bu aramalar esnasında Lockheed U-2 tipi casus uçaklarının ve KH-4 keşif uydularının kullanıldığını belirten CIA, bölgenin bulutlarla kaplı olması nedeniyle söz konusu araçların yeterince kullanılamadığını ve incelemenin başarılı geçmediğini ifade ediyor.
Daily Star haberinde 12 Ağustos 1994 tarihli bir belgeyi paylaşsa da gazete, CIA'nin Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradığını gösteren en az beş belgenin mevcut olduğunu iddia ediyor. Bu belgelerde CIA yöneticileri ile Kongre üyeleri arasındaki yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalarda; CIA'in konuyu detaylı bir şekilde araştırdığı ve Nuh'un Gemisi'ne ulaşmak adına bölgenin dikkatli bir incelemeden geçirildiği belirtiliyor.
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/736379/bible-christian-noah-s-ark-location-mount-ararat-evidence-cia-files-satellites-turkey Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sümerler'de bile olması onu mitolojik değil aksine daha gerçeğe dayanır kılıyor. Sümerler'de "bile" demek de abes biraz, Sümerler konudaki en eski kaynak zaten.
youtube linki ölmüş, mecburen buradan veriyorum: forum.donanimhaber.com/...
edit: 22 rep gelmiş, bir kişi de yanlış link verdin dememiş ahahahah. okumadan mı artılıyorsunuz arkadaş
link: edepsizdergi.com/...
Ne buldular? Hiç.
Neden? Öyle bir şey yok da ondan.