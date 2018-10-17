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CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre CIA, 1960-1971 yıllarında Nuh'un Gemisi'ne dair kanıtlar elde etmek için defalarca Ağrı Dağı'nı gözlem altına aldı. Detaylar haberimizde.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı
 
İngiliz Daily Star gazetesi geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayı ortaya attı. CIA'e ait olduğu belirtilen belgelere dayanan iddialara göre CIA, Nuh'un Gemisi'ne ait herhangi bir iz bulabilmek için Türkiye'yi mercek altına aldı. ABD Kongresine üye Bob Wilson ve Bill Archer ile ABD Senatörleri John Danforth ve Barry Goldwater'ın da destek verdiği arama faaliyetlerinde Ağrı Dağı defalarca incelendi.


Casus uçakları ve uydular kullanıldı 

CIA arşivlerinden elde edildiği ileri sürülen belgeye göre 1960 ila 1971 yılları arasında söz konusu incelemeler yapılırken Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ne ait herhangi bir emareye rastlanılmadı. Bu aramalar esnasında Lockheed U-2 tipi casus uçaklarının ve  KH-4 keşif uydularının kullanıldığını belirten CIA, bölgenin bulutlarla kaplı olması nedeniyle söz konusu araçların yeterince kullanılamadığını ve incelemenin başarılı geçmediğini ifade ediyor.


Daily Star haberinde 12 Ağustos 1994 tarihli bir belgeyi paylaşsa da gazete, CIA'nin Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradığını gösteren en az beş belgenin mevcut olduğunu iddia ediyor. Bu belgelerde CIA yöneticileri ile Kongre üyeleri arasındaki yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalarda; CIA'in konuyu detaylı bir şekilde araştırdığı ve Nuh'un Gemisi'ne ulaşmak adına bölgenin dikkatli bir incelemeden geçirildiği belirtiliyor.



https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/736379/bible-christian-noah-s-ark-location-mount-ararat-evidence-cia-files-satellites-turkey Yorum Yaz
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fthkn 7 ay en beğenilen
Nuh mitolojik bir hikayeden ibaret. Sümerler'de bile var. CIA bunu neden aradı açık değil. Bence Nuh'un Gemisi yaptıkları gizli araştırmanın maskesinden ibaret. Kim bilir bölgede neyin taramasını yaptılar şifreli yazışmanın ana konusu da Nuh'un Gemisi oldu. Belgeler ele geçse bile araştırmanın Nuh'un gemisiyle ilgili olduğunu sanacaktı herkes. CIA gibi ciddi bir kurumun böyle bir araştırma yapmış olması ikna edici değil.
Nuh mitolojik bir hikayeden ibaret. Sümerler'de bile var. CIA bunu neden aradı açık değil. Bence Nuh'un Gemisi yaptıkları gizli araştırmanın maskesinden ibaret....
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8 Yanıt Yanıtla +156
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jo_be 7 ay fthkn
İlk iki cümle haricinde gerisine katılıyorum.
Sümerler'de bile olması onu mitolojik değil aksine daha gerçeğe dayanır kılıyor. Sümerler'de "bile" demek de abes biraz, Sümerler konudaki en eski kaynak zaten.
youtube linki ölmüş, mecburen buradan veriyorum: forum.donanimhaber.com/...
edit: 22 rep gelmiş, bir kişi de yanlış link verdin dememiş ahahahah. okumadan mı artılıyorsunuz arkadaş

link: edepsizdergi.com/...
İlk iki cümle haricinde gerisine katılıyorum.Sümerler'de bile olması onu mitolojik değil aksine daha gerçeğe dayanır kılıyor. Sümerler'de "bile" demek de ab...
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2 Yanıt Yanıtla +82
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Guest-F01EF196D 7 ay
Bir dönem böyle bir geyik vardı hakikaten. Kelli felli insanlar Ağrı Dağı'nda bir masal gemisi arıyorlardı.
Ne buldular? Hiç.
Neden? Öyle bir şey yok da ondan.
Bir dönem böyle bir geyik vardı hakikaten. Kelli felli insanlar Ağrı Dağı'nda bir masal gemisi arıyorlardı.Ne buldular? Hiç.Neden? Öyle bir şey yok d...
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The SATANİST 7 ay
Cudi yide arasalarmış sonuçta bu hikaye mezopotamya temelli
Cudi ise mezopotamyaya daha yakın
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AnadoluEfes 7 ay
Belgenin sadece secret yazan bölümde C harfi gizlenmiş kime gittiği ve geldiği gizlenmiş ama başlık konusu hiç gizlenmemiş çünkü Secret yazındaki C harfi önemli Allah muafaza onu öğrenmiş olsak gizli bir dosya olduğunu öğrene bilirdik çocuk kandırmaya yönelik bir hareket olmuş tebrikler
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ashley j williams 7 ay
mersindeki evin altında ne buldularda çıkardılar.
çok merak ediyorum.
altın falan olduğunu düşünmüyorum.
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dulcet 7 ay
Bulsalar da bulduk demezler herhalde.
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Seyrim 7 ay
Nuh muh hikaye.. Kimbilir ne peşindeler..
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rohan32 7 ay
Bu haber görünümlü konumsu yazı neyin testi ?
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mementopolis 7 ay
Agiri daginda Tufan aramiyorlar. Anlayana...
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HIGHER 7 ay
Bu konuda bilgilenmek isteyen, bu makaleyi okumasını tavsiye ederim.
tufan-sadece-bir-erkek-ismidir.blogspot.com/...
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Organismus 7 ay
İstanbul boğazının oluşumu
M.Ö. 1700 yıllarında Santorini adasında volkanik patlama
Aynı dönemde yaşanan kızıldenizde su çekilmesi ve gel git olayları ve musa nın mucizesi ve istanbul boğazının oluşumu karadeniz bir iç gölken akdenize bağlanması vs..
Sonrası 7 yıl süren kıtlık ve yusuf un mısır mehdiliği süreci.
Kutsal kitaplarda mitleştirilmiş doğal olayların tarihleridir.
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MeraklıMann 7 ay
Bundan devletin başındakilerinin haberi yokmu?
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TheStarBox 7 ay MeraklıMann
1960-1971 den bahsediyoruz. hangi devlet?
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