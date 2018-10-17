CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı

İngiliz Daily Star gazetesi geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayı ortaya attı. CIA'e ait olduğu belirtilen belgelere dayanan iddialara göre CIA, Nuh'un Gemisi'ne ait herhangi bir iz bulabilmek için Türkiye'yi mercek altına aldı. ABD Kongresine üye Bob Wilson ve Bill Archer ile ABD Senatörleri John Danforth ve Barry Goldwater'ın da destek verdiği arama faaliyetlerinde Ağrı Dağı defalarca incelendi.





Casus uçakları ve uydular kullanıldı

CIA arşivlerinden elde edildiği ileri sürülen belgeye göre 1960 ila 1971 yılları arasında söz konusu incelemeler yapılırken Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ne ait herhangi bir emareye rastlanılmadı. Bu aramalar esnasında Lockheed U-2 tipi casus uçaklarının ve KH-4 keşif uydularının kullanıldığını belirten CIA, bölgenin bulutlarla kaplı olması nedeniyle söz konusu araçların yeterince kullanılamadığını ve incelemenin başarılı geçmediğini ifade ediyor.





Daily Star haberinde 12 Ağustos 1994 tarihli bir belgeyi paylaşsa da gazete, CIA'nin Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradığını gösteren en az beş belgenin mevcut olduğunu iddia ediyor. Bu belgelerde CIA yöneticileri ile Kongre üyeleri arasındaki yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalarda; CIA'in konuyu detaylı bir şekilde araştırdığı ve Nuh'un Gemisi'ne ulaşmak adına bölgenin dikkatli bir incelemeden geçirildiği belirtiliyor.



