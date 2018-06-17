CIA'den Satoshi Nakamoto açıklaması

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Bundan 10 yıl önce yayınlanan “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı makale günümüzde değeri 6500 dolar olan Bitcoin'i dünyaya tanıtırken makaleyi kaleme alan ve Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun kimliği bugüne kadar hep saklı kaldı. Tabi 10 yıllık süre zarfında bu belirsizliği aydınlatmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak bu yılın başında Elon Musk'ın, Satoshi Nakamoto olabileceği konuşulsa da Musk bu iddiayı kesin bir dille yayınladı. Görüldüğü üzere Satoshi'nin kimliği ile ilgili doğrulanmış bir veri henüz mevcut değil ancak CIA bu gizli veriye sahip olabilir.





Satoshi'nin kimliği biliniyor mu?

''Satoshi Nakamoto'nun kimliğinin bilindiği'' yönündeki iddialar 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılında çoğunlukla girişimcilik hakkında yazılar kaleme alan yayıncı Alexander Muse, NSA'in Satoshi hakkında bilgi sahibi olduğunu ileri sürmüştü. Muse'e göre NSA, kişilerin yazı stilinden ve kurduğu cümle yapısında kimliğine ulaşılmasını sağlayan stilometri tekniğini kullanarak Satoshi'nin gerçek kimliğine ulaşmayı başarmıştı. Muse iddiasını desteklemek için ülkedeki pek çok kuruma başvursa da Muse'un belge talepleri reddedilmiş ve konu kısa bir süre sonra unutulmuştu.





Bu konunun peşine düşen bir diğer teknoloji yayıncısı Daniel Oberhaus ise Satoshi Nakamoto’nun adını taşıyan tüm e-postaları gözden geçirmek için CIA ve FBI'a başvuruda bulundu. Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası(FOIA) kapsamında hem CIA'in hem de FBI'ın kendisine konuyla ilgili yanıt vermek zorunda olduğunu belirten Oberhaus, FBI'ın şu an için yanıt vermediğini ancak CIA'den konuyla ilgili ilk dönüşün yapıldığını açıkladı. Oberhaus'un açıklamasına göre CIA'in verdiği ilk cevap literatürde ''Glomar cevabı'' olarak bilinen bir cevap türü. Yani CIA, Oberhaus'un istediği e-postaların kendilerinde olduğu ne doğruluyor ne de reddediyor.





CIA işin içinden sıyrıldı

CIA'in verdiği Glomar cevabı konuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırmış durumda zira CIA bu cevap türünü kullanarak hem cevap verme yükümlülüğünü yerine getiriyor hem de konu hakkında bilgi vermemiş oluyor. İşi daha da ilginç kılan nokta ise CIA'in bu cevaba başvurduğu durumlar. CIA veya diğer yetkili kurumlar Bilgi Edinme Özgürlüğü Kapsamında belge talebinde bulunulduğunda söz konusu belgelere sahip olsalar bile belgelerin ifşa edilmesini istemedikleri için ya da bu belgeleri hazırlamanın zor olduğunu düşündükleri için Glomar cevabını vererek olayın içinden sıyrılıyor. Bu da CIA'in; Satoshi Nakamoto ile ilgili e-postalara sahip olduğu ve bu e-postalar üzerinden Satoshi'nin kimliğine ulaştığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.





Bu ihtimale dikkat çeken Daniel Oberhaus, hükümetin Bitcoin'in yaratıcısı hakkında bilgi sahibi olsa bile bu bilgileri paylaşmaya hazır olmadığını düşünüyor. Oberhaus yine de ümidini tamamen kaybetmiş değil. Yayıncı şimdi FBI'dan gelecek cevabı bekliyor.

https://cointelegraph.com/news/report-cia-neither-confirms-nor-denies-knowledge-of-true-identity-of-satoshi-nakamoto