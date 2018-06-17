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CIA'den Satoshi Nakamoto açıklaması

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı(CIA), Bitcoin'in yaratıcısının kim olduğu yönündeki soruları ilginç bir şekilde yanıtladı. CIA Satoshi Nakamoto ile ilgili belgelere sahip olabilir.
11 ay
4,8b
1
10
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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CIA'den Satoshi Nakamoto açıklaması
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Bundan 10 yıl önce yayınlanan “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı makale günümüzde değeri 6500 dolar olan Bitcoin'i dünyaya tanıtırken makaleyi kaleme alan ve Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun kimliği bugüne kadar hep saklı kaldı. Tabi 10 yıllık süre zarfında bu belirsizliği aydınlatmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak bu yılın başında Elon Musk'ın, Satoshi Nakamoto olabileceği konuşulsa da Musk bu iddiayı kesin bir dille yayınladı. Görüldüğü üzere Satoshi'nin kimliği ile ilgili doğrulanmış bir veri henüz mevcut değil ancak CIA bu gizli veriye sahip olabilir.


Satoshi'nin kimliği biliniyor mu? 

''Satoshi Nakamoto'nun kimliğinin bilindiği'' yönündeki iddialar 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılında çoğunlukla girişimcilik hakkında yazılar kaleme alan yayıncı Alexander Muse, NSA'in Satoshi hakkında bilgi sahibi olduğunu ileri sürmüştü. Muse'e göre NSA, kişilerin yazı stilinden ve kurduğu cümle yapısında kimliğine ulaşılmasını sağlayan stilometri tekniğini kullanarak Satoshi'nin gerçek kimliğine ulaşmayı başarmıştı. Muse iddiasını desteklemek için ülkedeki pek çok kuruma başvursa da Muse'un belge talepleri reddedilmiş ve konu kısa bir süre sonra unutulmuştu.


Bu konunun peşine düşen bir diğer teknoloji yayıncısı Daniel Oberhaus ise Satoshi Nakamoto’nun adını taşıyan tüm e-postaları gözden geçirmek için CIA ve FBI'a başvuruda bulundu. Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası(FOIA) kapsamında hem CIA'in hem de FBI'ın kendisine konuyla ilgili yanıt vermek zorunda olduğunu belirten Oberhaus, FBI'ın şu an için yanıt vermediğini ancak CIA'den konuyla ilgili ilk dönüşün yapıldığını açıkladı. Oberhaus'un açıklamasına göre CIA'in verdiği ilk cevap literatürde ''Glomar cevabı'' olarak bilinen bir cevap türü. Yani CIA, Oberhaus'un istediği e-postaların kendilerinde olduğu ne doğruluyor ne de reddediyor. 


CIA işin içinden sıyrıldı

CIA'in verdiği Glomar cevabı konuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırmış durumda zira CIA bu cevap türünü kullanarak hem cevap verme yükümlülüğünü yerine getiriyor hem de konu hakkında bilgi vermemiş oluyor. İşi daha da ilginç kılan nokta ise CIA'in bu cevaba başvurduğu durumlar. CIA veya diğer yetkili kurumlar Bilgi Edinme Özgürlüğü Kapsamında belge talebinde bulunulduğunda söz konusu belgelere sahip olsalar bile belgelerin ifşa edilmesini istemedikleri için ya da bu belgeleri hazırlamanın zor olduğunu düşündükleri için Glomar cevabını vererek olayın içinden sıyrılıyor. Bu da CIA'in; Satoshi Nakamoto ile ilgili e-postalara sahip olduğu ve bu e-postalar üzerinden Satoshi'nin kimliğine ulaştığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.


Bu ihtimale dikkat çeken Daniel Oberhaus, hükümetin Bitcoin'in yaratıcısı hakkında bilgi sahibi olsa bile bu bilgileri paylaşmaya hazır olmadığını düşünüyor. Oberhaus yine de ümidini tamamen kaybetmiş değil. Yayıncı şimdi FBI'dan gelecek cevabı bekliyor.


https://cointelegraph.com/news/report-cia-neither-confirms-nor-denies-knowledge-of-true-identity-of-satoshi-nakamoto Yorum Yaz
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serafon 11 ay en beğenilen
Bill gates cia dir. Larry page cia dir. Mark zuckerberg ciadir. Bu vatandaş da cia dir. Başarılı parlak girişimci, özgür girişim, özgür medya, bağımsız sanat, bağımsız melek sermaye vs vs. Geçin bunları. Hepsi sömürmek için kılıf...
Bill gates cia dir. Larry page cia dir. Mark zuckerberg ciadir. Bu vatandaş da cia dir. Başarılı parlak girişimci, özgür girişim, özgür medya, bağımsız sanat, b...
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Sazankiller 11 ay
Bu adam aynı zamanda Siri ve cortana nın da en büyük rakibi olan Ekrem dir.
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Slaved by makarna 11 ay
Dünya lideri reis olabilir bence
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DH Misafiri 11 ay
Aynı dijital kitabın konusu gibi geçiyor ordan oraya surdan şuraya
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FRAPS_TR 11 ay
Bu hafta paso bitcoin haberleri yapıyorsunuz , ne oldu talimatmı geldi. Yine garibanların parasınımı birilerine yedireceksiniz. Demekkki 2. Dalga geliyor.
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denizbay1 11 ay
Reisimizi kıskanıyorlar! Ne alaka bilmiyorum ama kıskanıyorlar doğruya doğru şimdi!
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denizbay1 11 ay
Yazı sitilinden buluyormuş NSA arkadaşlar gördünüz mü bak! Yani ne kadar fesatsınız, yok kamerları bir tıkla anında izleyebiliyor, yok mikrofonlar emrine amade, yok internetteki her cihazın ve kişinin bilgileri zaten ellerinde falan... Utanın ya. Canım NSA ya. Üzüldüm de lan! Bari zavallılar benim bilgilerimi almak için yazı sitilimi çözmekle uğraşmasınlar, hemen email ile bilgilerimi gönderiyorum NSA'ya. Kıyamam ya.
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mementopolis 11 ay
Bitcoin 'nin kimin yaptigi belli bile degil ve hala faliyetini sürdürmekle kalmiyor her yerde cirit atioyor?...
Tabii isin icinde bir bohluk var ve "Bilmiyoruz" ayagina yatiyorlar.. Nsa ve Cia bile bilmiyorsa siz düsünün
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sniper23 11 ay
Natalia Kaspersky daha önce bununla ilgili bir iddiada bulunmuştu.
Kendisi Bitcoin'in ABD hükümeti tarafından; ABD, Kanada ve Birleşik Krallık gibi dost müttefik ülkelerin istihbarat örgütlerine daha "gizli" yoldan kaynak vermek için icat edildiğini söylüyordu. Ayrıca kendisi Bitcoin'e Dolar 2.0 diyordu.
Bu haber bana bunu hatırlattı.
cryptovest.com/...
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Barni Moloztaş 11 ay
Aklıma deeb turkısh web geldi dedim ne alaka
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Slaved by makarna 11 ay
Dünya lideri reis olabilir bence
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Sazankiller 11 ay
Bu adam aynı zamanda Siri ve cortana nın da en büyük rakibi olan Ekrem dir.
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serafon 11 ay en beğenilen
Bill gates cia dir. Larry page cia dir. Mark zuckerberg ciadir. Bu vatandaş da cia dir. Başarılı parlak girişimci, özgür girişim, özgür medya, bağımsız sanat, bağımsız melek sermaye vs vs. Geçin bunları. Hepsi sömürmek için kılıf...
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