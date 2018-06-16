Pedal çevirdikçe kripto para kazandıran proje

Tam Boyutta Gör

Yoğun elektrik kullanımı gerektiren kripto para madenciliğinin çevre dostu olduğunu söylemek pek mümkün değil ancak madenciliği çevreye daha az zararlı hale getirmek için çalışan çok sayıda şirket var. Londra merkezli 50Cycles isimli şirket ise kripto para madenciliğini; çevreye zararsız ve oldukça sağlıklı bir yöntemle yeniden ele alıyor. Ülkenin önde gelen bisiklet satıcılarından olan şirket 15. yılını kutlamak için elektrikli bisikletlerle kripto paraları bir araya getirdi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre şirketten elektrikli bisiklet satın alan müşteriler, bisikletle yaptıkları her 1600km(1000 mil) yolculuk karşılığında 20 pound değerinde kripto para kazanacak.





Kendi kripto parasını dağıtacak

Tabi burada şirketin madencilik düşüncesinin Ether'de veya Bitcoin'de olduğu gibi güçlü işlemci gücüne dayanan bir madencilik olmadığını belirtmekte fayda var. LoyalCoin isimli bir kripto para üretecek olan şirket, ağustos ayından itibaren elektrikli bisiklet satın alan ve süren müşterilerine sürüş mesafeleriyle orantılı olacak şekilde LoyalCoin dağıtacak. Şirketin açıklamasına göre müşteriler sahip oldukları LoyalCoin'leri 50Cycles'a başvurarak pounda çevirebilecek. Kullanıcılar isterse kripto paralarını doğrudan yeni bir bisiklet veya 50Cycles'da satılan farklı bir ekipmanı satın almak için de kullanabilecek.





Konuyla ilgili açıklama yapan şirket CEO'su Scott Snaith, her zaman yeni teknolojileri benimseyen bir şirket olduklarını belirtirken ''Tıpkı 15 yıl önce Tokyo'daki elektrikli bisikletlerin potansiyelini gördüğümüz gibi şimdi kripto paraların, blockchain teknolojisinin ve jetonların geleceğini ve vadettiklerini görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.





Şirketin ağustos ayında başlatacağı yeni uygulamadan faydalanmak isteyen müşterilerin elektrikli TOBA model bisiklet satın alması gerekiyor. Bu modelin fiyatları ise 1695 pounddan başlıyor.

https://cointelegraph.com/news/world-s-first-cryptocurrency-e-bike-earns-riders-26-per-1600-kilometers