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Pedal çevirdikçe kripto para kazandıran proje

İngiliz 50Cycles firması 15.yılını ilginç bir kampanyayla kutlayacak. Şirket elektrikli bisiklet satın alan müşterilerine bisikletle katettikleri mesafeye göre kripto para hediye edecek.
11 ay
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13
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Pedal çevirdikçe kripto para kazandıran proje
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Yoğun elektrik kullanımı gerektiren kripto para madenciliğinin çevre dostu olduğunu söylemek pek mümkün değil ancak madenciliği çevreye daha az zararlı hale getirmek için çalışan çok sayıda şirket var. Londra merkezli 50Cycles isimli şirket ise kripto para madenciliğini; çevreye zararsız ve oldukça sağlıklı bir yöntemle yeniden ele alıyor. Ülkenin önde gelen bisiklet satıcılarından olan şirket 15. yılını kutlamak için elektrikli bisikletlerle kripto paraları bir araya getirdi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre şirketten elektrikli bisiklet satın alan müşteriler, bisikletle yaptıkları her 1600km(1000 mil) yolculuk karşılığında 20 pound değerinde kripto para kazanacak.


Kendi kripto parasını dağıtacak 

Tabi burada şirketin madencilik düşüncesinin Ether'de veya Bitcoin'de olduğu gibi güçlü işlemci gücüne dayanan bir madencilik olmadığını belirtmekte fayda var. LoyalCoin isimli bir kripto para üretecek olan şirket, ağustos ayından itibaren elektrikli bisiklet satın alan ve süren müşterilerine sürüş mesafeleriyle orantılı olacak şekilde LoyalCoin dağıtacak. Şirketin açıklamasına göre müşteriler sahip oldukları LoyalCoin'leri 50Cycles'a başvurarak pounda çevirebilecek. Kullanıcılar isterse kripto paralarını doğrudan yeni bir bisiklet veya 50Cycles'da satılan farklı bir ekipmanı satın almak için de kullanabilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan şirket CEO'su Scott Snaith, her zaman yeni teknolojileri benimseyen bir şirket olduklarını belirtirken ''Tıpkı 15 yıl önce Tokyo'daki elektrikli bisikletlerin potansiyelini gördüğümüz gibi şimdi kripto paraların, blockchain teknolojisinin ve jetonların geleceğini ve vadettiklerini görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Şirketin ağustos ayında başlatacağı yeni uygulamadan faydalanmak isteyen müşterilerin elektrikli TOBA model bisiklet satın alması gerekiyor. Bu modelin fiyatları ise 1695 pounddan başlıyor.


https://cointelegraph.com/news/world-s-first-cryptocurrency-e-bike-earns-riders-26-per-1600-kilometers Yorum Yaz
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QuexSeeL 11 ay en beğenilen
Black Mirrordan selamlar.
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GeneralKebabi 11 ay
Bir ay içinde DH ahalisi
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Slaved by makarna 11 ay
1 mil =
1,609344 kilometre=1600 metre

Ama haberde 1mil 1600km diye geçiyor?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu çok güzel haber. Hemen 2 bisiklet almalıyım bisikletin birisi yorulunca ötekine binerim :) Gördüğünüz gibi şimdiden ne kadar heyecanlandım, hemen kripto para kazanmalıyım. Şaka bir yana çok güzel proje...
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gs09gs09 11 ay
Nerdeymis o bisiklet alayim ben :) 1 mil dedigin nedir ki müdür :)
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Yigido59 11 ay
Ya sensör ön tekere bağlıysa?


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TUFF GONG 11 ay
GPS
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smart1978 11 ay
Black Mirror dizindeki bir bolum aklima getirdi o bolumdekine dogru gidilmesin aman :D
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GeneralKebabi 11 ay
Bir ay içinde DH ahalisi
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Slaved by makarna 11 ay
Arka tekeri yukarı kaldıracaksın. Pedalı son hıza ayarlayacaksın. Sürmediğin haldr Km işledikçe kazanırsın o zaman :)
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labtek38 11 ay
sayılarda bir abukluk var 1 mil için 20 paund deli para. 100 mil falandır o. Diğer türlü 100 mil kullanınca bisiklet bedavaya gelir. şirket batar.
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sniper23 11 ay labtek38
Kaynakta 1600 KM için 20 Pound yazıyor (100 TL civarı ediyor) + kazandığın sağlık var tabi.
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aspirin_00 11 ay
O bisikleti belediye otobüsene monte eder para kazanır bu millet :):):):):)
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sniper23 11 ay
Bizim Türkiye'ye getirsinler. Herkes arabadan iner, bisiklete biner
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bitcoin, ingiltere ve
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