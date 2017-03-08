Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı!

CIA’den büyük miktarda bilgi sızdıran Wikileaks, kuruluştan elde ettiği birçok şeyi paylaşmaya başladı. Bunlar arasında CIA’ın korsan Windows kullandığını gösteren yazışmalar da var.
2 yıl
3,8b
1
18
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı!
Tam Boyutta Gör

Birçok devlet kuruluşunun başına dert olan Wikileaks, “Vault 7” isimli yeni bir operasyon başlattı. Bu operasyon kapsamında CIA’den elde edilen gizli bilgiler ve konuşmalar internet üzerinden paylaşılmaya başlandı. İddia edilene göre şimdiye kadarki en kapsamlı CIA sızıntısı olan Vault 7, toplamda 8761 dosyaya sahip. Wikileaks sırayla tüm dosyaları paylaşmayı hedefliyor.

Yalnızca birkaç saat önce Vault 7’nin ilk dosyaları paylaşıldı. CIA çalışanlarının konuşmalarını, kullandıkları yazılımları ve daha birçok şeyi ortaya çıkaran paylaşım, CIA’ın korsan Windows sürümü kullandığını gösteren yazışmalar içeriyordu. Buradaki linkten ulaşabileceğiniz (Wikileaks ülkemizde engelli olduğu için VPN kullanmanız gerekmektedir) yazışmalarda bir CIA çalışanı, meslektaşına nasıl lisanssız Windows 8 kullanacağını anlatıyor.

Dünyanın en çok gelire sahip olan kurumlarından birisinin korsan Windows yazılımı kullanması oldukça ilginç. Wikileaks, Vault 7’nin daha birçok bilgi barındırdığını ve sırayla bunların paylaşılacağını dile getirdi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Bu haberden sonra da artık kimse korsan kullananlara öyle hırsızlar, hak yiyiciler yazıp milletin başının etini yemesin
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Windows 10 alsınlar fakirlermiymiş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 2 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Cıa sen bari yapma :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Olay ekran görüntüsünden ibaret ise;
Anlatılan şey lisanssız kullanım değil sadece kurulum esnasında ürün anahtarını geçmek için yapılan bir işlem. Bu işlemin de korsan kullanımla alakası yok.
Ürünü kurulumundan sonra aktivasyon için yine işlem yapmak zorundasınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 2 yıl
Windows 10'u kıramamışlar demek ki hâlâ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
ha ha ha çok iyi ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokta_28 2 yıl
Buradan sayın yetkilere sesleniyorum.... Olmuyor böyle efendim... Kendinizden olanı kayırmayın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Her işleri legal bi windows kalmıştı .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver_Code 2 yıl
bizim ülkede hastanelerden devlet dairelerine her yer korsan kullanıyorlar zaten çokta şey etmesinler bizi örnek alsınlar :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
Ben haberden daha çok wikileaks belgelerinin ülkemizde engelli olmasına takıldım. Bir hükümet kendine ait bilgilerin halkının öğrenmesine neden izin vermez? Tabiki de onların duymasını istemedikleri işler yapıyorlarsa. Uyan artık Türkiye!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaRQuE 2 yıl
Korsan Windows 8'den Windows 10'a yükseltme de yapmışlardır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3792 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wikileaks, cia ve
3 etiket daha korsan yazılım Diğer Internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hyundai FE Fuel Cell Concept, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı 2 yıl AMD Ryzen 7-1800X hız aşırtma benchmark rekorunu kırdı 2 yıl Drone ve robot projeleri için Nvidia Jetson TX2 2 yıl Video oyunlarının empatiyi etkilemediği kanıtlandı 2 yıl Samsung'un internet tarayıcısı artık Google Play Store'da 2 yıl Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz” 2 yıl Türk bilim insanları barutsuz silahta 1.500 metre/saniye hıza ulaştı 2 yıl Nokia 8 amiral gemisi Haziran ayında Snapdragon 835'le gelecek 2 yıl Alpine geri döndü! Karşınızda yeni Alpine A110 2 yıl Android, işletim sistemi pazarında Windows’u geçmek üzere 2 yıl Siber güvenlik için ilk "beyaz hacker" grubu devlet bünyesine katılıyor 2 yıl iPhone 8'in OLED ekranı için Sharp'tan yatırım 2 yıl Türkiye’nin en kapsamlı kullanıcı deneyimi konferansı: UX Alive 2 yıl Deri naklini geliştirmek için robotlar kullanılacak 2 yıl Samsung Galax S8′in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 2 yıl Tesla’nın Gigafactory’sine rakip geliyor: Northvolt 2 yıl Apple: Wikileaks belgelerindeki açıkları zaten düzeltmiştik 2 yıl Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor 2 yıl Dünyanın ilk 360 derece kameraya sahip akıllı telefonu 2 yıl Nokia 3310, İngiltere’de amiral gemilerinden daha fazla ön sipariş aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı! Sonraki ABD'den Çinli ZTE’ye 1.19 milyar dolarlık ihracat cezası 2 yıl Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up 2 yıl MIT'nin geliştirdiği yeni sistem robotların beyin ile kontrolünü kolaylaştıracak 2 yıl Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor 2 yıl Samsung Galaxy C5 Pro sessiz sedasız resmiyet kazandı 2 yıl Harici grafik kartı segmenti yükselişte 2 yıl Mercedes-AMG'den 4 kapılı hibrit spor otomobili: AMG GT Concept 2 yıl Yapay fare embriyosu üretildi! 2 yıl CIA'in tüm cihazları hack'lediği ve istediği kişileri anında dinleyebildiği ortaya çıktı! 2 yıl 320 BG güce sahip yeni Honda Civic Type R artık resmi 2 yıl Opel satın alması, elektrikli Citroen ve Peugeot modellerine hayat verecek 2 yıl Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak 2 yıl 2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor 2 yıl Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme 2 yıl Apple’dan ısınmayı önleyen kılıf patenti 2 yıl Fitbit Alta bilekliği nabız ölçer ile yenilendi 2 yıl "2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu 2 yıl Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı 2 yıl Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim