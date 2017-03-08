CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı!

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Birçok devlet kuruluşunun başına dert olan Wikileaks, “Vault 7” isimli yeni bir operasyon başlattı. Bu operasyon kapsamında CIA’den elde edilen gizli bilgiler ve konuşmalar internet üzerinden paylaşılmaya başlandı. İddia edilene göre şimdiye kadarki en kapsamlı CIA sızıntısı olan Vault 7, toplamda 8761 dosyaya sahip. Wikileaks sırayla tüm dosyaları paylaşmayı hedefliyor.

Yalnızca birkaç saat önce Vault 7’nin ilk dosyaları paylaşıldı. CIA çalışanlarının konuşmalarını, kullandıkları yazılımları ve daha birçok şeyi ortaya çıkaran paylaşım, CIA’ın korsan Windows sürümü kullandığını gösteren yazışmalar içeriyordu. Buradaki linkten ulaşabileceğiniz (Wikileaks ülkemizde engelli olduğu için VPN kullanmanız gerekmektedir) yazışmalarda bir CIA çalışanı, meslektaşına nasıl lisanssız Windows 8 kullanacağını anlatıyor.

Dünyanın en çok gelire sahip olan kurumlarından birisinin korsan Windows yazılımı kullanması oldukça ilginç. Wikileaks, Vault 7’nin daha birçok bilgi barındırdığını ve sırayla bunların paylaşılacağını dile getirdi.