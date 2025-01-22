CIA dünya liderlerini taklit eden chatbot'lar yaratıp tepkilerini ölçüyor

Dünya liderlerinin belli olaylar karşısında nasıl davranacağını öngörmek için onların geçmiş davranışlarını analiz etmek ve profillerini çıkarmak yıllardır CIA tarafından kullanılan bir teknik. Bugüne kadar analistler ve psikoanalistler tarafından yapılan bu analizler, şimdi yapay zeka sayesinde çok daha geniş ölçekte yapılabiliyor.
CIA Bu Teknolojinin Kullanımda Olduğunu Doğruladı
Vladimir Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping gibi liderler hakkında bugüne kadar topladıkları verileri kullanarak yapay zekayı eğiten CIA analistleri, artık pek çok farklı senaryonun birden fazla alternatifini bu chatbot'lara sunarak en doğru stratejinin hangisi olacağını daha iyi tespit edebiliyorlar.
CIA'in teknolojiden sorumlu yöneticisi Nand Mulchandani, bu teknolojinin kullanımda olduğunu doğrularken, nasıl ya da kim tarafından geliştirildiği gibi soruları ise cevapsız bıraktı. Mulchandani'nin CIA'deki en önemli icraatlarından biri özel sektörle işbirliği yapmayı çok daha kolay hâle getirmesiydi. Bu yüzden şimdi bu projenin gelişiminde de özel sektörün önemli bir rol oynamış olabileceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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