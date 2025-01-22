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    CIA dünya liderlerini taklit eden chatbot'lar yaratıp tepkilerini ölçüyor

    CIA, dünya liderlerinin farklı senaryolara nasıl tepkiler vereceklerini ölçmek için bu liderlerin davranışlarını inceleyip onları taklit eden chatbot'lar kullanmaya başladı.
    CIA dünya liderlerini taklit eden chatbot'lar kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri geliştikçe kullanım alanları da genişliyor. Bugün artık hayatın her alanına nüfuz etmeye başlamış olan bu teknolojiler, istihbarat ajansları tarafından da farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlandı. New York Times'ın haberine göre CIA, dünya liderlerinin farklı senaryolara nasıl tepkiler vereceklerini ölçmek için bu liderlerin karakterlerini ve geçmiş davranışlarını inceleyip onları taklit eden chatbot'lar kullanıyor.

    Dünya liderlerinin belli olaylar karşısında nasıl davranacağını öngörmek için onların geçmiş davranışlarını analiz etmek ve profillerini çıkarmak yıllardır CIA tarafından kullanılan bir teknik. Bugüne kadar analistler ve psikoanalistler tarafından yapılan bu analizler, şimdi yapay zeka sayesinde çok daha geniş ölçekte yapılabiliyor.

    CIA Bu Teknolojinin Kullanımda Olduğunu Doğruladı

    Vladimir Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping gibi liderler hakkında bugüne kadar topladıkları verileri kullanarak yapay zekayı eğiten CIA analistleri, artık pek çok farklı senaryonun birden fazla alternatifini bu chatbot'lara sunarak en doğru stratejinin hangisi olacağını daha iyi tespit edebiliyorlar.

    CIA'in teknolojiden sorumlu yöneticisi Nand Mulchandani, bu teknolojinin kullanımda olduğunu doğrularken, nasıl ya da kim tarafından geliştirildiği gibi soruları ise cevapsız bıraktı. Mulchandani'nin CIA'deki en önemli icraatlarından biri özel sektörle işbirliği yapmayı çok daha kolay hâle getirmesiydi. Bu yüzden şimdi bu projenin gelişiminde de özel sektörün önemli bir rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

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